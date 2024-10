Se dice que...

Desde hace un mes el PRI no tiene dirigente nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al no aceptar los arreglos chuecos de los estatutos que permitían la reelección de Alejandro Moreno (Alito) colocan al partido tricolor en una indefinición legal por lo tanto dicho instituto político carece de una dirigencia que los represente, los opositores le recuerdan al campechano que no tiene ningún poder para suscribir ningún documento oficial ni tampoco asistir algún evento como representante del PRI.

Los múltiples enemigos que tiene este nefasto personaje ahora están obligados a que se nombre una dirigencia temporal mientras tanto no de defina si la reelección fue legal o ilegal.

Existe una corriente que apoya al sonorense Manlio Fabio Beltrones como el líder idóneo para corregir el rumbo del que fuera un poderoso partido durante más de 70 años.

La bancada del PRI espera que se les convoque al diálogo con la presidenta Sheinbaum Pardo, es uno de los partidos más sentidos que nunca los recibió López Obrador y están confiados porque la mandataria fijó que gobernaría para todos, pero no expresó cuál sería su relación con la oposición.

Los de Morena no olvidan que el presidente priista Salinas de Gortari manifestaba que a los opositores ni los veía ni los escuchaba, de que se quejan ahora si fueron los del tricolor los que olvidaron a los opositores y no sólo eso también los reprimieron con la fuerza del Estado.

Con la mayoría calificada que tiene Morena no necesita ninguna ayuda de la oposición en el poder legislativo y ese podría ser un mensaje tanto para el PRI, como al PAN y Movimiento Ciudadano para que no se vayan a cansar esperando un diálogo cuando no se requiere el apoyo de esas fuerzas políticas.

El PAN se encuentra en las mismas condiciones, la gestión de Marko Cortés ha sido la más desastrosa y como ejemplo lo que pasa en el estado de Veracruz donde la militancia sin los Yunes azules andan buscando refugio en las filas de Morena, pero la gobernadora Rocío Nahle es la que posee el derecho de admisión y está muy resentida por las furibundas denuncias que le endilgaron, a todo lo largo durante su campaña electoral.

La ausencia de 38 consejeros estatales que están en desacuerdo a la sesión urgente dominical que convocara el dirigente Federico Salomón Molina cuando él asegura que no existe ninguna ruptura al parecer desconoce que un buen número de militantes tiene planeado renunciar.

Les quedó claro con los resultados de las pasadas elecciones federales en Veracruz que los tiempos políticos ya cambiaron.

En la mañanera de ayer les contestó a los opositores que le exigen que pinte su raya con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la respuesta fue contundente, no entienden que los dos formamos parte del mismo movimiento de la cuarta transformación y con ello siempre existirá el reconocimiento y afecto al mejor mandatario que ha tenido nuestro país. Punto.

A ver si ahora entienden los articulistas que están obsesionados en este rompimiento que nunca se va a dar.