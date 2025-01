Se dice que...

Desapareció la oposición en el estado

En este proceso electoral donde se renuevan las 212 alcaldías del estado de Veracruz, sólo se habla de los aspirantes de Morena y sobre los candidatos del PRI, PAN y MC no se mencionan en las columnas periodísticas, tampoco en la radio y menos en los tradicionales cafés donde asiste la clase política, que la oposición partidista hubiera desaparecido en la entidad, no se les cita por la simple razón que no se les ve que tengan posibilidades, en algunos olvidados municipios es donde existen estos candidatos de la oposición.

Esta situación es lamentable para Veracruz porque la verdadera elección será la reñida competencia que tienen los aspirantes del partido en el poder.

Los morenistas que tengan como padrinos políticos a los líderes nacionales Luisa María alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, Citlalli Hernández y la gobernadora Rocío Nahle García, serían los más viables y sobre todo que en las encuestas que se van a realizar sean los punteros.

Lo interesante de estos comicios la abstención de intervenir de la presidenta Claudia Sheinbaum, su decisión es que sea totalmente democrático con la participación abierta del pueblo veracruzano el que decida.

Obsesión por crear nuevos partidos

Continua la fiebre por crear nuevos partidos políticos, 13 organizaciones pretenden convencer al INE que les autorice su realización, como el buen negocio que ha convertido ser dirigentes de un nuevo instituto político.

El caso de Encuentro Social presume ahora un nuevo disfraz como Construyendo Solidaridad y el pequeño grupo de Vida que también busca en convertirse en partido. Con eso que reciben subsidio del gobierno federal y lo que los anima es la desaparición del PRD y la agonía que vive el partido tricolor con su dirigente nacional Alejandro Moreno que no sabe como detener la salida masiva de sus militantes. Con el ejemplo que dieron los del otrora poderoso grupo Atlacomulco que afirman que es de sabios cambiar de opinión y usar otra camiseta cuando en el pasado los consideraban a los de Morena como sus mayores enemigos.

Los chapulines más grandes son del PRI

Los altos mandos del PRI que radicaban en el grupo Atlacomulco donde todos los gobernadores eran del partido tricolor hasta que llegó la maestra Delfina Gómez, que en pasadas elecciones había sido víctima de fraude para que llegara Alfredo del Mazo. El cambio que hubo entre estos personajes entre ellos al exgobernador Eruviel Ávila se concentran una frase mágica "Es de sabios cambiar de opinión y hemos decidido estar en el lado correcto de la historia".

Eruviel Ávila, quien ha ocupado importantes cargos públicos y partidistas, pero en el 2023 anunció junto otros destacados priistas que renunciaban al tricolor como Alejandro Murat y Carlos Ramírez Marín quienes en la pasada elección entraron como senadores del Verde Ecologista y Morena.

Del grupo Atlacomulco se cuentan Carlos Hank González, Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel que durante décadas han gobernado el estado de México.

Horacio Duarte secretario de Gobierno en una ceremonia realizada para rendir homenaje a los seis años de la muerte de Del Mazo González de su muerte, para justificar la presencia señaló que "no negar nuestra historia sino hilvanarla con el presente y proyectarla hacia el futuro".