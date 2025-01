4 mil millones... ¿perdidos?

Prefacio

Hace un par de semanas al interior de Morena se tenía la percepción de que el caso del ayuntamiento de Veracruz estaba resuelto. De pronto, sin embargo, las cosas se complicaron. *** Figuras que no estaban en el radar de las altas jerarquías de Morena aparecen en la actualidad arriba, muy arriba, en las mediciones del gusto de los jarochos. *** Es el caso de Anilú Íngram y Pepín Ruiz. Ambos han caminado desde hace muchos años ese municipio y tienen amplio reconocimiento de la sociedad. *** En especial, resalta el caso de Pepín Ruiz, quien encabeza ampliamente las mediciones en las redes sociales y a ello ha sumado la adhesión de importantes figuras de la base morenista. *** No es raro escuchar en el puerto jarocho opiniones positivas de este actor político, no sólo en las esferas de la 4T, sino hasta entre los veracruzanos de la calle. Lo consideran alguien sensible a sus problemas y a sus necesidades. *** No se puede descartar, por supuesto, a la maestra Rosa María Hernández, pero hubo quienes se apresuraron a ubicarla como algo "seguro" y ahora se dan cuenta de que las mediciones serias no le favorecen. *** Veracruz no es un tema sencillo. En la Ciudad de México tienen claro su peso político y económico, y entienden que los resultados de la ola guinda no han sido los mejores en ese municipio que desde hace muchos años se viste de azul. *** No es una plaza en la que se puedan arriesgar impulsando a alguien que no garantice una buena competencia. Las encuestas del partido mostrarán dónde se ubican sus mejores posibilidades de triunfo.

*************

Pepe Yunes no ha sido el candidato convencional, ese que cuando se ve derrotado se envuelve en un disfraz de mártir y dedica su vida a combatir todo lo que haga su contrincante.

Una vez que se hizo oficial el triunfo de Rocío Nahle y luego de agotar todas las instancias jurídicas para impugnar la elección (pues está convencido de que se cometieron muchos abusos desde el poder), Pepe Yunes ha sostenido reuniones con organizaciones de la sociedad civil que vieron en él la posibilidad de defender sus causas, y a todos les ha dejado claro que no se irá de Veracruz y tampoco dejará de hacer política, aunque les aclaró que no deben pensar en él para la sucesión del 2030. Hay otras trincheras -les dijo- y desde ellas seguirá trabajando para los veracruzanos.

Pero Pepe Yunes ha construido una sólida carrera política y ha acumulado experiencia en la administración pública. Presidió en la Cámara de Diputados (2009-2012) la Comisión de Desarrollo Social, mientras que en el Senado (2012-2018) estuvo al frente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Él sabe leer los "números pequeños" en los presupuestos.

Fue así como detectó una falla gravísima en el diseño del Presupuesto de Egresos del estado de Veracruz. Una pifia que representa más de 4 mil millones de pesos que no están presupuestados por la Hacienda federal, pero que acá sí fueron incluidos en la Ley de Ingresos.

En su cuenta de "X", Pepe Yunes reveló: "Al Gobierno de Veracruz no le salen las cuentas. Están aprendiendo. En 2025 PEF destina para Veracruz 5 MMDP en FASSA, mientras que localmente la Ley de Ingresos registra 10 MMDP. El Presupuesto local programa 19 MMDP en salud con base en este error. Habrá menos dinero en salud".

La situación es esta: En el Presupuesto de Egresos 2025 (Tomo II, Página 100, Anexo IX), en la Clasificación por Fuente de Financiamiento, la Secretaría de Finanzas contempla 10 mil 059 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), pero ese dato está equivocado.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2025, en la sección de Anexos del Presupuesto, el Tomo IV (Ramos Generales/Participaciones a Entidades Federativas y Municipios) en lo que corresponde a Veracruz, muestra que el FASSA 2025 prevé dispersar sólo 5 mil 620 millones de pesos.

El error se repite (pues parece que sólo copiaron y pegaron) en la Ley de Ingresos de Veracruz, aprobada sin un solo cambio a la propuesta que envió Sefiplan. Ahí también se contemplan 10 mil 059 millones de pesos (página 8) para el FASSA.

La detallada explicación de Pepe Yunes muestra que hay una diferencia de 4 mil 439 millones de pesos entre lo que presupuestó el gobierno del estado y lo que realmente etiquetó el gobierno federal.

Cuentan en palacio de gobierno, acá en Xalapa, que muy tempranito recibió una llamada a su celular el brillante economista pozarricense José Luis Lima Franco. Los números que fueron aportados por la Secretaría de Finanzas -y aprobados por los diputados locales sin haber leído su contenido- fueron su responsabilidad. Al margen de las maromas que tendrá que dar el nuevo secretario de Finanzas para cubrir ese gigantesco hueco en el presupuesto, lo que también podría suceder es que la candidatura de Morena para la alcaldía de Poza Rica podría tener otras iniciales.

***************

Epílogo

El informe fue contundente: desde que entró el nuevo gobierno, las noticias en materia de seguridad han sido negativas: ejecuciones, asaltos y ataques de extorsionadores, entre muchos otros casos. *** Las únicas acciones destacadas de las autoridades fueron la detención de policías estatales acusados de desaparición forzada y la captura de un exjuez y algunos empleados del Poder Judicial, que estaban cometiendo fraudes con predios en el sur de la entidad. Nada que les muestre a los veracruzanos que este es otro gobierno y que ahora estarán más seguros. *** Fue por eso por lo que se organizó esta redada en Xalapa (tenía que ser en una zona que tuviera un fuerte impacto mediático) para la detención de lo que en el argot policiaco se conoce como "morralla". No son pesados, pero son muchos. *** Desde muy temprano la mañana de este miércoles se percibió un movimiento policiaco inusual en la calle Mártires de Xalapa, en la zona conocida como "El Dique", de Xalapa. *** Al principio se habló de un operativo similar al realizado en Tuxpan y Poza Rica para desmontar cámaras de videovigilancia colocadas por grupos de la delincuencia. En esta ocasión, sin embargo, fueron más allá: elementos de Seguridad Pública ubicaron y allanaron una vivienda que hacía labores de "tiendita" para el expendio de diversas drogas. *** Los vecinos contaron a 10 personas detenidas y entre ellas dos mujeres al parecer menores de edad. Más tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se trató de dos operativos. El primero cerca de El Dique, donde fueron detenidos ocho hombres y dos mujeres. Se aseguraron, además, estupefacientes, teléfonos celulares y radios de comunicación. *** Otro operativo se realizó en la colonia Rubén Pabello Acosta, donde fue detenido un hombre identificado como Moisés "N" y confiscaron droga y un arma corta. *** Si se lo propusieran -porque tienen la información- tendrían un operativo similar cada semana. Todo hace pensar que hay compromisos que heredaron de la pasada administración.

filivargas@gmail.com