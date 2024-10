Se dice que...

Decir adiós no es nada fácil

Que difícil resulta para cualquier persona despedirse y en el caso del presidente López Obrador en las últimas conferencias mañaneras ha intentado hacerlo dejando a un lado la emoción y sentimientos personales hacia los periodistas con los cuales se ha mantenido en comunicación durante estos seis años.

"Me voy y aunque la vida sigue su curso, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir: no hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, sin frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, de los cuales participan muchos, que son, como ha sucedido con nuestro movimiento. Los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único: a mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México.

A todas y todos de corazón. Gracias.

De esta manera se despidió, aquí en el puerto de Veracruz bajó del estrado para agradecer personalmente a las personas que lo acompañaron en este peregrinaje político.

El presidente de México es originario del pueblo de Tepetitán, municipio de Macuspana. Tabasco el estado más tropical de nuestra nación. "Crecí con plena libertad para jugar y disfrutar del campo y del río porque mi pueblo es como una isla".

Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; desde 1976 ha participado social y políticamente en la lucha por la democracia; fue dos veces candidato a gobernador de Tabasco y del 2000 al 2006 fungió como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Fue tres veces candidato a la Presidencia de la República en 2006, 2012 y 2018. En su tercera postulación como jefe del Ejecutivo Federal ganó la elección con el 53.19 por ciento de los votos.

Es un resumen de su larga historia como el mejor presidente que ha tenido México.

Felicitan al rey de España

Resulta increíble que los eternos opositores al gobierno federal de Morena aplaudan la decisión de la monarquía española porque no fue invitado su graciosa majestad Felipe VI, que no respondió a una respetuosa carta sobre una invitación a pedir disculpas a los pueblos originarios de nuestro país que sufrieron la más sangrienta masacre para exterminarlos dentro de nuestro territorio nacional.

Se ponen del lado de los gachupines cuando fueron ellos los que ejecutaron a Cuauhtémoc y desaparecieron a cientos de miles de aztecas, otomíes, mayas, olmecas y todas las tribus que nos dieron origen y la nacionalidad mexica que nos enorgullece.

Posiblemente no están enterados que después de nuestra independencia intentaron la reconquista.

Maquiavelo se nos rebela

Aprovecho la oportunidad para estar a tono con la austeridad republicana porque me informa Maquiavelo que a partir de octubre es decir el próximo miércoles sólo tratará un tema y no tres como lo ha hecho durante tantos años en este medio impreso.

Cuando trabajaba en México en su columna política se tenía un pequeño espacio en los dos medios nacionales donde laboró como jefe de Redacción y director general.

Estima este reportero que para el lector cuando ve una columna que ocupa todo el largo de una plana no les gusta leerla y prefiere compartir el espacio con noticias que pueden resultar más amenas e interesantes.