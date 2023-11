¿Saldrá adelante Argentina?

Noviembre 25, 2023, 07:03 a.m.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Noviembre 25, 2023, 07:03 a.m.

El triunfo claro y contundente en las elecciones argentinas de Javier Milei sobre el izquierdista Sergio Massa, es una muestra clara de la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos de esa nación, para cambiar a través del voto el rumbo de Argentina y cortar de tajo con décadas de populismo anacrónico que solo ha producido miseria, en un país que alguna vez fue una de las economías más prósperas del mundo.

Para que tengan una idea clara del desastre que el populismo y las políticas estatistas le causaron a esa nación, basta señalar que existen allá 8 millones de personas que trabajan por su cuenta o para empresas privadas, mientras que hay más de 20 millones que dependen directamente del estado, ya sea que trabajen para él o viven de las ayudas sociales. Esto es como el mundo al revés. Una minoría sosteniendo a la mayoría es algo totalmente inviable. Va contra toda lógica económica.

Pero como sucede en muchas partes, los apoyos que regala el gobierno argentino se tienen que cubrir ahorros o con dinero prestado. Como allá no hay ahorros, porque la nación está en bancarrota, piden dinero prestado e imprimen billetes, lo cual agrava la crisis porque tarde o temprano los préstamos deberán pagarlos con todo e intereses.

Bajo esa óptica hay 8 millones produciendo y más de 20 millones consumiendo lo que una minoría produce.

Para dimensionar la situación que se vive allá les daremos algunas cifras complementarias: Argentina tiene actualmente 46 millones de habitantes, de los cuales el 40% son pobres y el 10% indigentes. Tiene la 2ª inflación más alta del mundo. Cuando el actual presidente Alberto Fernández tomó posesión en el año 2019, el dólar costaba $40.00 pesos argentinos. Actualmente está a $1,010.00 pesos argentinos por dólar. Su inflación anual está pronosticada para el 2023 en 142%.

Habiendo alcanzado el triunfo Javier Milei como producto del hartazgo y de la pobreza generada por políticas públicas populistas, tendrá que entender que deberá promover la conciliación de sus compatriotas y evitar que el divisionismo termine perjudicando más a su pueblo.

Si bien sus encendidos discursos polarizantes pronunciados durante la campaña, fueron efectivos para ganar las elecciones, porque logró captar los votos de los jóvenes que anhelan tener mejores oportunidades en su propia patria, para no tener que emigrar al extranjero; ahora Milei deberá moderarlo e incluso suprimirlo, porque tendrá que gobernar para todos. Ha prometido mucho, generando grandes expectativas que se pueden esfumar si no logra el respaldo de quienes no votaron por él, lo que le dificultaría más enderezar la economía.

Además, tendrá que dar buenos resultados pronto para que su pueblo lo continúe respaldando, ya que su administración recibirá duras críticas y ataques de los gobiernos populistas latinoamericanos que verán en Milei un peligro para sus intereses y las políticas anacrónicas que practican, basadas en la confrontación, el divisionismo y la entrega de dinero regalado a las masas para comprar anticipadamente su voto.

Este es el reto que deberá vencer. Si la mayoría del pueblo argentino lo respalda para que dé buenos resultados, esa nación saldrá adelante y podrá recuperar en el mediano plazo la grandeza que tuvo en el pasado. Si no es así, Argentina caerá en una crisis mayor de consecuencias imprevisibles.

Para lograr sus propuestas deberá impulsar una economía de libre mercado que genere riqueza y progreso compartido, ya que el socialismo y el populismo solo han producido y seguirán produciendo en todo el mundo miseria y confrontación.

