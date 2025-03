NADIM DAVID REYNA, LÍDER DE LA SECCIÓN 9, FUERTE IMPULSOR DE LOS JUEGOS PETROLEROS

Nadim David Reyna no es un líder cualquiera; es un líder que impulsa, apoya y proyecta las Jornadas Deportivas Petroleras.

El compromiso del secretario general de la Sección 9, con sede en el puerto de Veracruz, Nadim David Reyna, es convocar a los trabajadores petroleros a participar en los eventos deportivos. Y así lo hizo el pasado fin de semana cuando su organización fue sede regional de las Jornadas Deportivas Petroleras.

Más allá del esparcimiento, de hacer efectivo aquello del “cuerpo sano en mente sana”, esta clase de eventos reafirman la sana competencia y el fortalecimiento de la comunidad sindical.

Nadim David Reyna refrenda así la política del líder nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Luis Ricardo Aldana Prieto, que este año logró reactivar esta importante tradición deportiva, y es un alto honor y una gran responsabilidad que la Sección haya sido designada como anfitriona en las disciplinas de Atletismo y Ajedrez.

Nadim David Reyna fue el anfitrión de otros dirigentes y trabajadores petroleros, tales como el dirigente de la Sección 10, de Minatitlán, Jorge Alberto Wade Zúñiga; 11, Nanchital, Manuel de Jesús Toledo Vera; 16, Cuichapa, Jesús Castellanos Martínez; 22, de Agua Dulce, Roberto Wong; 23, del sistema marítimo, Gilberto Pérez Bellescuza; 26, Las Choapas, Carlos Jiménez Hernández, y 31,Coatzacoalcos, Margot Castañeda Cancino.

ADAIR VERDUZCO, EN CAÍDA LIBRE RUMBO A LA ELECCIÓN EN NANCHITAL

Nada bien le pinta al virtual candidato de Morena la elección en Nanchital, municipio donde su peor enemiga resulta ser su madrina política, la actual alcaldesa Esmeralda Mora Zamudio.

Adair Verduzco ve cómo sus posibilidades de triunfo se desmoronan cada día más. Y no es por falta de campaña o estructura, sino por el desgaste que arrastra Esmeralda Mora Zamudio, cuya administración ha sido duramente criticada por el mal manejo de los recursos públicos, la falta de obras y el descontento generalizado entre la ciudadanía.

El malestar social contra la alcaldesa ha convertido a Verduzco en un candidato vulnerable, débil, jodido, abandonado, sin operación política al que todos ven como si tuviera lepra política y nadie se le quiere acercar.

Aunque Morena ha dominado los últimos procesos electorales, esta vez enfrenta un escenario distinto: el hartazgo ciudadano, la falta de resultados en el gobierno local y la sombra de Esmeralda Mora pesan más que la marca del partido. En este contexto, los adversarios políticos han aprovechado la coyuntura para capitalizar el desencanto y fortalecer sus propias aspiraciones.

Con un Morena desgastado en Nanchital y una campaña que no logra despegar, Adair Verduzco parece estar en una lucha cuesta arriba. Si la tendencia no cambia, el próximo gobierno municipal podría ser el reflejo de un electorado que esta vez busca castigar la falta de resultados y no solo votar por el partido que ha dominado las urnas en los últimos años.

JESÚS URIBE GANA TERRENO EN LAS CHOAPAS Y PODRÍA DAR LA SORPRESA

Para sorpresas, la de Jesús Uribe Velásquez, candidato de Movimiento Ciudadano en Las Choapas. Apenas surgió y ya se le ve en la final contra Morena.

La contienda por la presidencia municipal se torna cada vez más interesante. Su consolidación como una opción real de cambio ha sorprendido a propios y extraños, al posicionarse como un fuerte contendiente frente a Morena, el partido que hasta hace poco parecía imbatible en la región.

El ascenso de Uribe Velásquez no es casualidad. Su cercanía con la ciudadanía, su discurso renovador y su enfoque en propuestas concretas han logrado captar la atención de un electorado que, en otros comicios, se inclinó por el oficialismo. Mientras Morena enfrenta divisiones internas y un desgaste natural tras años de gobierno, Uribe ha sabido aprovechar el momento para fortalecer su imagen y sumar respaldo entre sectores clave de la población.

A medida que avanza el proceso electoral, el candidato de Movimiento Ciudadano podría dar la gran sorpresa y romper con la hegemonía morenista en Las Choapas, que esta vez llevará como candidato a Oscar Reyez Guzmán, mejor conocido como “Pachocha”.

Lo que parecía una contienda predecible ahora se ha convertido en una batalla abierta, donde la figura de Jesús Uribe sigue ganando terreno y amenaza con cambiar el mapa político del municipio.

SANDRA COLLINS CORONEL: RECONOCIMIENTO A SU LIDERAZGO Y COMPROMISO

La trayectoria de María Sandra Collins Coronel, actual regidora segunda del ayuntamiento de Coatzacoalcos, ha sido reconocida a nivel nacional al ser nombrada una de las 100 Mujeres Líderes Destacadas del año 2025.

El reconocimiento, otorgado en una ceremonia realizada en el Hotel Marriott de la Ciudad de México este miércoles 26, resalta su compromiso con la gestión pública y su trabajo en favor de la ciudadanía, sobre todo en beneficio a la gente vulnerable de Coatzacoalcos.

Este logro no solo destaca su papel dentro del cabildo porteño, sino que también la posiciona como una figura política de relevancia en la región sur de Veracruz.