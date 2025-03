Café Jarocho: Una tragedia en el Saeta, un lastre para Tavo Ruiz

Tavo Ruiz, virtual candidato a la alcaldía de Alvarado, carga desde ahora con un lastre que amenaza con enterrar su campaña antes de tiempo. En la planilla de regidores que su partido aprobó para las próximas elecciones aparece Saúl Enríquez Hernández, propietario de la línea de autobuses Saeta. Un nombre que, lejos de sumar, resta. Enríquez Hernández no solo representa a un empresario del transporte, sino a un hombre señalado por la indolencia y el desprecio hacia la vida humana. Su empresa fue responsable del accidente ocurrido en junio del año pasado, que dejó a Henry de Jesús Polito con secuelas que lo acompañaron durante ocho meses, hasta que la falta de atención médica oportuna lo condenó a la muerte.

Lo que pudo ser un caso de negligencia empresarial se convirtió en un símbolo de la impunidad con la que algunos empresarios manejan las tragedias. La familia de Henry no solo tuvo que lidiar con la angustia de verlo deteriorarse, sino también con la burla disfrazada de “ayuda” por parte del dueño de Saeta. Mil 500 pesos fue la cantidad que, según los familiares, Enríquez Hernández les envió el día del accidente, supuestamente para “comprarse unas tortas”. Después de eso, les quedó claro que el empresario no asumiría responsabilidad alguna por los gastos médicos, ni tampoco por el dolor causado. Henry murió esperando justicia; su familia, en cambio, vio cómo el responsable seguía haciendo negocios sin consecuencias.

Ahora, Tavo Ruiz se enfrenta a un dilema incómodo: intentar hacer campaña con un regidor impresentable en su equipo o desmarcarse del perfil que podría convertirse en su mayor debilidad. La presencia de Enríquez Hernández no es un simple tropiezo electoral; es un recordatorio constante de la impunidad y la indiferencia que los ciudadanos ya no están dispuestos a tolerar. Si Tavo no toma distancia, corre el riesgo de cargar con la mancha que representa la muerte de Henry, un peso que podría arrastrarlo hasta el fondo de las urnas.