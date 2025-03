Winckler: falló la trampa

Prefacio.

No son los “neoliberales” que quieren cualquier pretexto para golpear a la cuarta transformación. No es “la prensa chayotera que está enojada porque ya no recibe los millonarios sobornos de los gobiernos del pasado”. *** Fue el senador de Morena, exdirigente estatal de ese partido y “amigo personal” de Andrés Manuel López Obrador. Fue Manuel Huerta Ladrón de Guevara quien advirtió que “la escalada de violencia en la Veracruz es una realidad preocupante” y quien afirmó que esa situación “requiere una atención urgente por parte del gobierno estatal, ya que existen crecientes amenazas a la seguridad de los ciudadanos”. *** Este jueves la gobernadora Rocío Nahle salió a confirmar lo que ya todos sabíamos: la muerte de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en un ataque ocurrido el miércoles en la autopista Cardel-Poza Rica. *** Confirmó que los fallecidos fueron dos policías, un hombre y una mujer, que en el momento del ataque no estaban servicio. Una persona más fue “levantada” por los sicarios y -se supo la tarde de este jueves- ya apareció su cuerpo sin vida, con huellas de tortura. *** En redes sociales se identificó a los fallecidos en el lugar del ataque como los pseudónimos de “Jaguar” y “Cleopatra”. Y a la persona que se llevaron lo identificaron como Octavio “N”, asignado al área jurídica de la SSP. Los tres estaban adscritos a la delegación de Cardel. *** Frente a estos dramáticos hechos, el gobierno estatal parece haberle dado “carpetazo” al hallazgo de los cuerpos sin vida de cinco jóvenes que fueron reportados como desaparecidos hace 5 años. *** Se trata de Marcos Javier Reyes Castillo, de 34 años; Iván Aurelio Aguilar Villa, de 31; Iván de Jesús Sosa Lagunes, de 36; Mario Figueroa Domínguez, de 36, y Cedrik Abdiel Ramírez Aguilar, de 21 años. Todos originarios de Xalapa. *** Sus cuerpos fueron encontrados cerca de las dunas de Chachalacas, en una zona conocida como El Sabanal, en el municipio de Úrsulo Galván. *** estas cinco personas fueron “levantadas” el 2 de julio de 2020 cuando se encontraban en el bar Mega Michelukas, de la congregación de Palo Gacho.

* * *

El exfiscal Jorge Winckler no esperaba que su caso llamara tanto la atención, tampoco que la gobernadora Rocío Nahle interviniera, de manera directa, para evitar que mediante una “chicanada”, sus abogados consiguieran sacarlo de la cárcel.

La defensa del exfiscal ya llevaba una narrativa preparada (la que, incluso, buscaron vender en los medios de comunicación) con la que pretendían conseguir que el juez de control, Antonio Zarur Armada -previa llamada de David cardeña, secretario particular de la magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez- determinara la “no vinculación a proceso” y, por lo tanto, se ordenara su inmediata liberación.

La audiencia para determinar si se vinculaba a proceso a Jorge Winckler por el delito de tortura inició a las 11 de la mañana del miércoles y concluyó minutos después de la una de la mañana del jueves. El juez vinculó a proceso al exfiscal y le impuso prisión preventiva justificada por un año, además de conceder tres meses para la investigación complementaria sobre el caso.

La prolongada audiencia tuvo momentos realmente ríspidos. Jorge Reyes Peralta, el abogado de la víctima, narró que, en algún momento, ya entrada la noche, Jorge Winckler se salió de sus casillas y amenazó al juzgador.

- Le dijo: “Míreme a la cara, si me vincula lo voy a procesar. Yo sé que he estado un tiempo en la cárcel, pero así sea el reo más peligroso hay que respetar las instituciones”.

El comportamiento del imputado y de sus abogados fue la confirmación de que, en efecto, contaban con que llegaría la consigna desde el Poder Judicial del Estado para que fuera dejado en libertad.

A unos metros de la sala de audiencia, donde se congregó gente que quería conocer de primera mano la resolución, se comentaba que la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez, se la había “jugado” a conseguir el apoyo del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, para ser ratificada como magistrada y, en una de esas, hasta confirmada en la presidencia.

La denuncia que tiene hoy a Jorge Winckler en la cárcel, por tortura contra quien fuera director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, podría alcanzar al propio exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. De ahí la urgencia de cerrar ese expediente.

“Ese era el plan -narraban en los pasillos- pero la noche del martes, la magistrada recibió una llamada de la gobernadora, en la que le advertía lo que podría suceder si se enteraba que había operado a favor del Clan Yunes”.

La defensa de Jorge Winckler anunció que llevará este caso ante la instancia federal “donde les ganaremos, como lo hemos hecho siempre”.

Este caso, sin embargo, no será igual. Pues en esta ocasión no se verán beneficiados por la recurrente torpeza de la Fiscalía de Veracruz. Hoy la víctima cuenta con un equipo de asesores jurídicos que están velando que se cubran todos los ángulos del proceso y no encuentre el exfiscal una rendija por donde pueda evadir la acción de la justicia.

Ya se verá.

Mientras tanto… ¿Para cuándo el juicio político contra Lisbeth Aurelia Jiménez y la renuncia de David Cardeña?

* * *

Epílogo.

Reza un viejo dicho que se utilizaba mucho en las narraciones de beisbol de las Grandes Ligas: “mal le empieza la semana al que ahorcan en lunes”. *** Ese parece ser el caso de la aún diputada federal de Morena Rosa María Hernández Espejo. Ya fue designada por su partido para convertirse en la próxima candidata a la alcaldía del puerto de Veracruz, pero antes de dejar el recinto de San Lázaro se dio tiempo para exhibir su falta de empatía con el género. *** Rosa María Hernández, como una buena parte de las legisladoras de Morena, salió a defender a “su amigo” el diputado Cuauhtémoc Blanco y a respaldar el dictamen de la Comisión Instructora que sugería desechar la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos. *** Cuauhtémoc Blanco fue acusado por Nidia Fabiola, su media hermana, de abuso sexual y en el trámite de desafuero permitía que enfrentara esa acusación sin blindaje alguno. En ese caso, sin embargo, no fue “tiempo de mujeres”, ni “llegaron todas”. *** La factura política habrá de pagarla Rosa maría Hernández en las urnas.

filivargas@gmail.com