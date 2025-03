Cuahutémoc Blanco puso en off side a grupos legislativos

En tiempos del rejuego político en los terrenos del Congreso de la Unión, los acuerdos en lo político caminan por curules amistosas, y es válido en todo el Poder Legislativo.

Y es que, el tránsito legislativo, político y de una manera amistosa - tarde o temprano - es parte de las barajas en "un juego deportivo".

Así pues, quienes comandan a los grupos legislativos y parlamentarios, dialogan y llegan a acuerdos que permiten edificar pisos donde puedan seguir caminando y transitando con la mayor armonía posible, y esas acciones son las que permiten los equilibrios.

Y viene a colación, en torno a la ex estrella del fútbol mexicano Cuauhtémoc Blanco, y quien fue Gobernador de Morelos, y ahora Diputado Federal en San Lázaro, a quien han pretendido desaforar para que atienda la investigación por el presunto delito de violación en grado de tentativa que existe en contra, pero respaldado en su fuero constitucional, no puede ser juzgado como un ciudadano normal, por ese cargo público que le defiende.

No obstante que hay quienes le han sugerido al ex jugador de los Tiburones Rojos del Veracruz, separarse del cargo mientras dura la investigación, y demostrar su inocencia ante las autoridades, la polémica en las recientes horas consiste en que por la mayoría que en el Congreso de la Unión hicieron Morena, Pvem y Pri, la sección instructora, sustento que hay graves inconsistencias en un proceso basado en una acusación infundada.

Así es como el exfutbolista aplicó su conocida jugada: "la cuauhtemiña", para comparecer y defenderse de acusaciones de una familiar -se dice es medio hermana - y que a decir del ex seleccionado nacional de fútbol, se trata de una revancha política en su contra.

Toda esta telenovela legislativa lleva a tener que reconocer que los acuerdos entre todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión - también se dan en congresos locales - dan la impresión que igualmente estarían por verse o aparecer en Veracruz, en términos de las próximas elecciones municipales. Y es que

la construcción de los equipos de trabajo entre los grupos legislativos, ya deberían revisar la posibilidad de flexibilizar la protección, quizá excesiva, en el universo parlamentario a través del fuero.

De ahí que, este modelo y método, político y legislativo puede parecer o no, pero lo cierto es que resulta una realidad.

DE SOBREMESA

Los arreglos internos y externos de los actores en términos de gobernabilidad legislativa y parlamentaria, están por encima de las pasadas las elecciones.

Así es como aparecen ahora otras razones para la conformación de acuerdos entre los grupos legislativos, pues la agenda entre los grupos parlamentarios en lo federal, también en los estados, están en marcha, a partir del diálogo amistoso.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

La valentía de la Diputada Presidenta del H. Congreso del Estado, Tanya Carola Viveros Cházaro, no se hizo esperar en torno al no estar de acuerdo en la defensa de algunas de sus compañeras diputadas federales por mantener el fuero a Cuauhtémoc Blanco.

Y no le falta razón a la ex senadora, pues si el mismo diputado federal desde la tribuna dijo estar tranquilo, pues no habría por qué evitar enfrentar el proceso judicial sin fuero.

Por lo pronto, las causas y efectos de este caso podrían seguir escalando, incluso fuera de las esferas legislativas y políticas, y ya se verá hasta dónde erosiona esta protección.

UN CAFÉ LECHERO LIGTH

Se comenta en pasillos de oficinas del Palacio Legislativo de Veracruz,- vienen evaluando,- el relevo anticipado del titular de la Contraloría Interna del ORFIS Randy de Jesús Ramírez Roca.

Por lo pronto, han empezado a preparar la correspondiente convocatoria pública, y así mientras concensar el voto de las dos terceras partes de diputados presentes en sesión, para proceder a la remoción del actual OIC del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

¡ES CUANTO!

