Veracruz, en el abandono

Por: Filiberto Vargas Rodríguez Fecha: Diciembre 29, 2023, 07:08 a.m.





Prefacio

Tuvieron que pasar cinco largos meses para que la Fiscalía de Veracruz cumpliera con los protocolos y estuviera en condiciones de entregar los restos de las víctimas de un accidente aéreo ocurrido el 28 de julio frente al puerto de Veracruz. *** En aquella fecha se desplomó una avioneta en la que viajaba Daniel Flores, empresario identificado como “muy cercano” cercano al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

*** La Fiscalía dio a conocer a través de un comunicado la entrega del cuerpo del empresario y de dos tripulantes más a sus familiares: “se realizó la entrega digna de los elementos anatómicos de víctimas a sus familiares, con motivo del accidente aéreo en el mar, suscitado en fecha 28 de julio del presente año, los cuales fueron localizados frente a las costas del Puerto de Veracruz”, comunicó la Fiscalía.

*** Para la entrega de los cuerpos, se contó con la presencia de personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

*** De acuerdo con reportes oficiales, el desplome ocurrió minutos después de dejar la pista en el aeropuerto de Veracruz en un punto entre Río Grande y Río Medio, frente al nuevo recinto portuario. Los tripulantes viajaban a bordo de una avioneta tipo Cessna con matrícula XBVFJ que prestaba servicio de vuelo privado.

*** La avioneta dejó la pista de despegue a las 20:47 y tres minutos después perdió comunicación con la Torre de Control del aeropuerto "Heriberto Jara Corona". En la trayectoria se muestra su salida al mar, antes de precipitarse contra la superficie en las cercanías al recinto portuario de Veracruz.

En su constante recorrido por el territorio veracruzano, no hay ciudad, poblado o comunidad en la que se detenga Pepe Yunes, que no surjan las quejas por la inseguridad, por la crisis económica, por la corrupción y, en especial, por el abandono en el que los tiene el gobierno estatal.

El actual es un gobierno fallido, omiso en tareas fundamentales como la procuración de justicia y generación de condiciones para el desarrollo de la economía.

El pasado miércoles en un encuentro con los liderazgos de organizaciones campesinas y sectores productivos, Pepe Yunes hizo un detallado diagnóstico de los problemas que enfrentan los productores de la entidad. La conclusión fue que Veracruz se está cayendo a pedazos “porque se han desatendido las actividades productivas.

Este jueves, en su visita a la zona de Los Tuxtlas, Pepe Yunes fue recibido con mucho ánimo, pues un sector muy numeroso de la población ve en él al personaje que puede sacar a la entidad del rezago en el que se ha sumido los años recientes.

Los pobladores de aquella zona le hicieron un recuento de sus necesidades y destacaron la construcción y el mantenimiento de carreteras, el apoyo al campo y la promoción de aquella zona por su indiscutible atractivo turístico, con lo que se reactivaría la economía y se recuperarán los empleos que se perdieron desde antes, incluso, de que se iniciara la pandemia.

La figura de Pepe Yunes ha ido creciendo, a partir de que organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que históricamente fueron antagónicos, han visto en él un factor de cohesión, un actor político de trayectoria intachable, con amplio conocimiento de las necesidades del estado y con el oficio político para hacer que converjan en un solo proyecto, las propuestas de los más diversos sectores de la sociedad.

Cinco tormentosos años han sido suficientes para que los veracruzanos entendieran que -movidos por el hartazgo y las reiteradas promesas de un candidato eternizado- se equivocaron al elegir a sus gobernantes en el 2018.

Pero no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Los veracruzanos asumen su error y saben que es tiempo de corregir.

Epílogo

Una vez que se supo del procedimiento judicial iniciado por el actual ayuntamiento de Xalapa, en contra de sus antecesores, por irregularidades detectadas durante la auditoría al proceso de entrega-recepción, ha trascendido que los señalados por esos ilícitos preparan una contraofensiva, a partir de denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción que se registran en la actual administración municipal. *** Los abogados del exalcalde Hipólito Rodríguez -comentan- están documentando actos irregulares detectados esencialmente en el ramo de la obra pública, pues aseguran que una red de servidores públicos ha estado operando de manera ilícita para adjudicarse obras y contratos con el ayuntamiento.









