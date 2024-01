Una Fiscalía sin recursos

Prefacio

Es una regla fundamental para cualquier especialista en la administración pública: No se inicia una obra, si no se tiene garantizado el presupuesto para su ejecución. *** Este miércoles el gobernador, Cuitláhuac García reconoció que no cuenta con presupuesto para culminar la tercera etapa de la rehabilitación del estadio Luis "Pirata" Fuente. O sea: lo demolió, lo empezó a reconstruir y... se le acabó el dinero. *** "Para terminar al cien por ciento el estadio requerimos presupuesto, entonces estamos trabajando en ello para ver qué tanto podemos avanzar. Lo que sí es que el fútbol va a regresar antes de que nos vayamos, eso sí es garantía de que va a estar el fútbol ahí". *** El director de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, encargado de la supervisión de la obra, admitió que la primera etapa "lleva un ligero retraso", pero prometió que quedará concluida (esa primera etapa) a principios de marzo. Se comprometió a que la segunda etapa esté lista en octubre. *** ¿Y la tercera y última etapa? "Lo que sí garantizamos es que esté el estadio en condiciones, antes de que nos vayamos, para jugar fútbol. La tercera etapa incluye obra exterior". *** ¿Pues no que teníamos unas "finanzas sanas"? ¿No se había abatido ya el déficit presupuestal? Entonces: ¿cómo que no hay dinero para concluir una de las escasas obras que este gobierno inició?

* * *

No es que la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, no supiera antes que estaba recibiendo menos dinero que su antecesor Jorge Winckler (hoy en la cárcel).

Hay quienes aseguran que la fiscal general es "una buena abogada", que consiguió altas calificaciones en la facultad de derecho. Por eso mismo es de suponer que entendió que la iniciativa que envió el gobernador Cuitláhuac García para reformar el artículo 72 de la Constitución local ("En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado o entes públicos a los que esta Constitución o las leyes les asignen porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición") iba a impactar de manera directa al organismo autónomo que estaba a su cargo.

El artículo 67 de la Constitución de Veracruz establece que para la FGE "contará con una autonomía presupuestaria que podrá ser mayor pero no menor al uno punto cinco por ciento (1.5%) del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo".

La reforma que modificó el criterio para calcular el concepto de "presupuesto general del estado" fue aprobada el 17 de septiembre del 2020, por lo que entró en vigor en el presupuesto del 2021. Para ese entonces Verónica Hernández ya era la titular (ratificada por el propio Congreso) y estaba en sus atribuciones defender el espíritu de la ley y, por lo tanto, recurrir a las instancias jurisdiccionales para reclamar la justa asignación de su presupuesto.

No lo hizo -como tampoco lo hizo el Tribunal Superior de Justicia- porque no se quiso confrontar con el gobierno estatal. Hoy, que ya no tiene la protección del secretario de Gobierno (Éric Cisneros fue quien la impulsó para ocupar ese cargo) y sabedora de que ni el propio Cuitláhuac García está en posibilidad de protegerla (es un secreto a voces que quien hoy manda en el estado es la precandidata Rocío Nahle) Verónica Hernández se atreve a levantar la voz y justificar su ineficacia en que ella "recibió menos recursos que Jorge Winckler".

Demasiado tarde para una bisoña abogada que no supo -ni quiso- defender la institución que le fue encomendada. Su futuro, sin lugar a dudas, será el mismo que sus antecesores.

* * *

Epílogo

Y es verdad: Cuitláhuac García quisiera que Verónica Hernández se quedara en el cargo de fiscal hasta el final de su administración. Este mismo miércoles el gobernador aseguró que la FGE "ha dado resultados con el presupuesto que actualmente maneja", pues entiende que fue él quien se lo redujo. *** Para limpiar su conciencia, Cuitláhuac García aclaró que este año se le dio "un poco más". *** Menos mal. *** Sensible, cercano a la gente y con una amplia visión de los retos que enfrenta la entidad, este miércoles Pepe Yunes se reunió con miembros del sector empresarial de Poza Rica, con quienes dialogó para "conformar un proyecto de unidad que responda realmente a las necesidades de Poza Rica". Dijo que es importante "escuchar todas las voces e incluirlas en su propuesta.

filivargas@gmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas