Todos unidos contra Nahle

Prefacio

Américo Zúñiga no pierde el ritmo, aunque sus dos rivales en la disputa de la diputación federal por Xalapa opten por “sacarle la vuelta”. *** El exalcalde ha emprendido una intensa campaña para convencer a los xalapeños de que es la mejor opción para representarlos en San Lázaro. *** Este martes denunció que sus paisanos se sienten inseguros: “no podemos, ni debemos acostumbrarnos a vivir con miedo. Hay que acabar con la política de abrazos a los delincuentes”, les dijo. *** Américo Zúñiga aportó cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad (ENSU) que levanta el INEGI, en las que se revela que en marzo de este año 57.3% de los xalapeños mayores de 18 años se sintieron inseguros de vivir en la ciudad. La cifra es mayor a la reportada en diciembre del 2023, cuando se alcanzó el 52 por ciento. *** “Hay que acabar con la estrategia de abrazos a los criminales. Hay que aplicar la ley”, dijo y subrayó que se deben fortalecer las policías Estatal y Municipal, ya que Morena las abandonó: “Xalapa volverá a ser una ciudad de paz y orden”.

El análisis del periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal” confirma lo que se ha advertido en este espacio desde hace varias semanas: a pesar de la marca “Morena” y del derroche de recursos (cuyo origen es indescifrable) Rocío Nahle no logra avanzar en su campaña y es considerada ya -según los números que llegan a Palacio nacional- una muy probable derrota.

“Contra lo que había calculado el presidente Andrés Manuel López Obrador al imponer a Clara Brugada y Rocío Nahle en las candidaturas para los gobiernos de la Ciudad de México y Veracruz, las cosas marchan mal y el riesgo de que pierdan preocupa en Palacio Nacional al estar extendiéndose la percepción dentro de Morena que la derrota viene”.

Riva Palacio apunta que para poner solución a la crisis que vive Morena en Veracruz el presidente López Obrador “responsabilizó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para que operara la elección de Nahle”.

Esa es información que habría obtenido Raymundo Riva Palacio desde el “círculo rojo” del presidente, en Palacio Nacional. Acá, en la aldea, sabemos que no es así, que Cuitláhuac García está lejos de la campaña de Nahle por decisión de ella, y que sus “operadores” -todos, sin excepción- han sido expulsados del equipo de la zacatecana y no sólo eso: han sido amenazados de que su futuro está en una prisión estatal.

Los argumentos del periodista son contundentes:

“Veracruz es el mayor foco rojo. (Cuitláhuac) García fracasó en la operación electoral, mostrando una equivocación más de López Obrador al confiar en un oportunista de la política sin experiencia ni talento electoral. Las fallas del gobernador se juntaron a las denuncias crecientes de posibles actos de corrupción de Nahle”.

Toda esta información coincide con un fenómeno que se ha ido gestando en las recientes semanas: los servidores públicos de los más altos rangos en el gobierno de Veracruz han decidido promover el “voto cruzado”, esto es: seguirán impulsando la campaña de Claudia Sheinbaum, pero para la gubernatura promoverán el respaldo a Pepe Yunes.

Ya algunos conocen esta corriente como “el Tucon” (Todos Unidos contra Nahle). Y es que su razonamiento es elemental: “¿por qué voy a promover el voto en favor de una mujer que me ha dicho hasta el cansancio que no le soy útil y que, en caso de ganar, me meterá a la cárcel? (…) ¿Me tacha de corrupto una persona que se hizo millonaria en apenas cinco años?”.

Y Raymundo Riva Palacio aporta más argumentos:

“Nahle ha ido arrastrando problemas desde que López Obrador se empeñó en hacerla candidata, porque no nació en Veracruz sino en Zacatecas, por lo que se tuvieron que hacer triquiñuelas legales para que pudiera ser registrada. Su gestión al frente de Energía es memorable por su incompetencia en ese campo –un experto en energía y el servicio público dice que es la peor funcionaria que haya conocido jamás por su ignorancia e ideologización– y la forma déspota con la que trata a la gente, incluidos miembros del gabinete cuando formaba parte del gobierno”.

La principal preocupación en el equipo de Pepe Yunes es el riesgo de ganar la campaña, pero perder la elección, merced a una apabullante intervención del aparato del Estado para favorecer a “la candidata del presidente”.

Pueden estar tranquilos. Ni Cuitláhuac, ni Rocío, tienen a alguien que se encargue de esas tareas. La exsecretaria de Energía -dicen- genera tantos votos, como litros de gasolina produce Dos Bocas.

Epílogo

Y a propósito de aquellos que quieren “ayudar” a la candidata de Morena al gobierno estatal, la perla de este martes estuvo a cargo del senador (suplente de Ricardo Ahued) Ernesto Pérez Astorga. *** “Yo quiero decirle al pueblo de México que es peor ser de Zacatecas que ser violadores de niños”, expresó este empresario metido a político que nunca se ha destacado por su brillantez. *** Por más que insista en negarlo el gobernador Cuitláhuac García, la crisis en el sector ganadero de Veracruz no tiene precedentes. *** Este martes se supo que fue retirado de su cargo de Director de Ganadería el médico veterinario Enrique Arturo Hernández Amaya, producto -dicen- de la presión y de los pésimos resultados obtenidos en materia movilización y sanidad animal. *** Para sustituirlo, Humberto Amador Zaragoza, subsecretario de Ganadería, se sacó de la manga a otro veterinario, Ángel Solís. Las dudas persisten en temas fundamentales, como el manejo de los recursos en infraestructura de los puntos de inspección y, sobre todo, los pésimos resultados en materia de sanidad animal que ya no podrán corregir en los meses que les quedan.