Rocío quiere "matar al mensajero"

Por: Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio

Se conoce como "alevosía" la cautela que se utiliza para asegurar la comisión de un delito contra las personas, sin riesgo para el delincuente. En el Código Penal se le considera una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal. *** Y es que el ejercicio de debate realizado en el campus de la Universidad de Xalapa (UX) entre los aspirantes a la diputación federal por el Distrito X, con cabecera en Xalapa fue -por decir lo menos- "alevoso". *** Américo Zúñiga Martínez, el candidato del frente opositor (PRI-PAN-PRD), exhibió la enorme diferencia que existe en preparación, experiencia y dominio de la escena, contra la que -se supone- debe ser su más complicada contrincante: la candidata de la alianza Morena-PT-Verde, Ana Míriam Ferráez. *** Mención aparte y reconocimiento merece la abanderada de Movimiento Ciudadano (MC) Erika Blix Portilla quien, sabedora de sus limitaciones se ocupó en hacer un papel decoroso. *** Aunque fue etiquetado como "conversatorio sobre estrategias y políticas públicas Educativas", los estudiantes de la UX tenían claro que iban a poder confrontar ideas, capacidades y propuestas de quienes aspiran a llegar a la Cámara de Diputados. *** Los estudiantes eran, mayormente, de las carreras de Derecho y Ciencias Políticas, y ante ellos Américo Zúñiga habló sobre su experiencia de más de dos décadas en el servicio público. *** Les narró sobre su paso por la presidencia municipal, de las obras realizadas como los 30 colectores; pero además de la atención a la cultura y el deporte, ya en su período se construyeron el IMAC y el auditorio Díaz Mirón, y se rehabilitaron el Parque Deportivo Colón, el Teatro J.J. Herrera y el Centro Recreativo de Xalapa. *** Américo Zúñiga fue el único candidato que a su llegada al foro saludó de mano a cada alumno y al concluir el evento se quedó conversando con los jóvenes.

Sucedió en Estados Unidos. El periodista Gary Webb se topó con evidencias que incriminaban al gobierno de Ronald Reagan y elaboró un reportaje acerca de la forma en la que el propio gobierno de Estados Unidos financió al terrorismo iraní que después se volvería en su contra.

El reportaje de Gary Webb explicaba que la CIA y el gobierno de Estados Unidos -sin consultar al Senado- violaron el embargo impuesto a Irán y le vendieron en forma encubierta armas para obtener el dinero con el que financiaron entre 1985 y 1986 a grupos paramilitares que buscaban derrocar el gobierno de Nicaragua.

El impacto que generó esa investigación periodística provocó que los medios de comunicación más poderosos en aquel país -incluido el Washington Post, famoso por revelar el caso Watergate- cerraran filas en apoyo a Reagan y desacreditaran al reportero hasta hundirlo personal y profesionalmente.

Sobre ese caso el escritor Nick Schou creó una novela, a la que tituló "Kill the Messenger" (Matar al Mensajero).

A ese momento me remite la ofensiva lanzada contra el empresario citricultor Arturo Castagné Couturier.

De pronto, y en virtud del fallido intento de convertir la mansión exhibida en redes sociales en "una casa rentada", las huestes de Rocío Nahle se fueron por la salida más simple: "matar al mensajero".

La diputada federal morenista (tristemente surgida del gremio periodístico) Rosa María Hernández Espejo salió a dar la cara por "su candidata". No para defenderla, pues no tuvo argumentos para ello, sino para descalificar al emisario de tan graves revelaciones:

"Arturo Castagné ¿quiere seguir robando? Con esta prueba de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se cae su teatro; que vea la gente el tipo de persona que es: acosador de mujeres y fariseo moderno, igual que sus patrones. ¿Ya solventó ese fraude contra el erario?".

A continuación, mostró documentos que señalan un presunto desvío de recursos en un organismo del gobierno del estado denominado "Fundación Produce Veracruz AC" y que en algún momento presidió Arturo Castagné.

La respuesta fue impecable:

"Buenas tardes, Diputada Rosa María Hernández Espejo, con mucho respeto me dirijo a usted para informarle que dejé de ser Presidente de la Fundación Produce Veracruz en el año 2008, la "prueba" que usted presenta se refiere al año 2020. Le mando un saludo con afecto deseando tenga un excelente día".

Pareciera difícil de creer que, en su investigación, una profesional del periodismo haya pasado por alto (¿será que no investigó y sólo reprodujo lo que le ordenaron?) que la supuesta "irregularidad" se dio en un tiempo distinto al período en el que su "objetivo" tuvo dicho encargo.

Y mientras persisten en descalificar a los acusadores (Pepe Yunes fue tachado de "intrigoso y difamador" y de que recibió "maletas de dinero" para aprobar la reforma energética, sin prueba alguna), Arturo Castagné sigue aportando elementos documentales que sustentan su dicho, como la escritura del palacete que ocupa Rocío Nahle, cuyo terreno aparece a nombre de su sobrina Maribel Hoyos Peña y por el cual pagó cerca de 5 millones de pesos de contado.

Los escándalos la hunden. Ya no puede culpar de su derrota a Cuitláhuac García.

Epílogo

Es un tema que dejó sin resolver el anterior secretario de Educación y que Víctor Vargas tampoco le ha podido dar solución. *** Este miércoles profesores jubilados y pensionados bloquearon un carril de la carretera Xalapa-Veracruz, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir los pagos correspondientes a sus seguros institucionales. *** Los manifestantes denunciaron que el personal de la SEV no los atendió y por ello optaron por presionar y exigir el pago de sus seguros de vida, que les adeudan desde hace 14 años. *** El gobierno estatal -explicaron- les canceló la póliza del seguro de vida desde el primero de noviembre del año 2021, lo que dejó vulnerables a sus familias, privándoles de un derecho laboral ganado desde 1964. *** "La lucha es en todo el estado de Veracruz. Todos los pensionados estamos presentes, las asociaciones, organizaciones, agrupaciones y todas las delegaciones sindicales están peleando, no solo escuchando. No vamos a dejar que este dinero se lo siga llevando este mal gobierno", advirtieron.

