Rocío Nahle da la cara

Prefacio.

Algo está fallando en Morena con el proceso de designación de candidatos para las elecciones municipales de este año. *** No han sido transparentes en la metodología de las mediciones en cada municipio y en algunos casos están permitiendo que gente con intereses muy claros "metan mano" en el proceso. *** El ejemplo más claro es el municipio de Perote. El diputado local por ese distrito, Paul Martínez Marié, empujó con fuerza la postulación de uno de sus colaboradores (Fernando Ortega Becerril) y para ello se confabuló con el dirigente estatal de ese partido, Esteban Ramírez Zepeta. *** La estrategia, sin embargo, no les resultó y desde el Comité Nacional decidieron que el abanderado por ese municipio sea Jorge Bonilla Merino. *** El problema es que ni el diputado Martínez Marié, ni el dirigente Ramírez Zepeta quedaron conformes y ahora están presionando para intervenir en la conformación de la planilla. *** La mañana de este viernes, en el café de La Parroquia, en el centro de Xalapa, un grupo de militantes de Morena de Perote charlará con los medios de comunicación para denunciar a quienes pretenden "meterle mano" al proceso interno de ese partido. *** Otro caso que muestra el desaseo con el que se están tomando decisiones es el de córdoba. A pesar de que ya es clara la voluntad de los participantes en el proceso interno de respaldar a Daniel Hernández del Ángel (esta misma semana se sumó Lulú Juárez, una fuerte aspirante), "de la manga" se sacaron el registro "de última hora" del diputado federal Zenyazen Escobar. *** Hay quienes no entienden que estos procesos no deben ser una réplica de las imposiciones que en su momento destruyeron, desde su interior, al PRI. *** es en estos procesos donde las dirigencias de Morena deben demostrar que no son "más de lo mismo".

* * *

Eran los últimos días del 2004, Fidel Herrera Beltrán recién había rendido protesta como gobernador y en Veracruz se percibió de inmediato el cambio. Pasamos del trato educado, pero distante, del manejo casi gerencial de Miguel Alemán Velasco, a la exacerbación del populismo.

Fidel Herrera ordenó que retiraran los arcos detectores de metal de los accesos al palacio de gobierno, despidió el chef francés que elaboraba los alimentos en Casa Veracruz y lo sustituyó por unas "doñitas" de la Cuenca, reconocidas por la preparación de pescados y mariscos, y la elaboración de gordas y picadas al estilo veracruzano.

Algo que también cambió fue el protagonismo. Fidel Herrera estaba siempre dispuesto a responder los cuestionamientos de la prensa y aprovechaba para soltar largas peroratas sobre los temas que sonaban más en el ambiente político.

Se decía en aquel entonces, que Fidel Herrera modificó de forma drástica la dinámica de las entrevistas "banqueteras" (las que se hacían al abordarlo en la calle, a su llegada o al momento de partir de algún evento).

Los reporteros ya no le preguntaban al gobernador, sólo le "daban pie".

"Señor, la contaminación de ríos por parte de Pemex...", le decían (por poner un ejemplo) y eso era suficiente para que Fidel Herrera se soltara toda una disertación sobre el tema.

Los modos cambian con cada gobernante. Cada uno tiene "su estilo" y los comunicadores deben adaptarse.

En la actualidad vivimos otro cambio drástico. Pasamos del mutismo y la indolencia de Cuitláhuac García, a la postura proactiva de Rocío Nahle. En el gobierno pasado la nota la daba el secretario de Gobierno, Éric Cisneros y hoy es la propia gobernadora la que sale a dar la cara.

Este jueves fue uno de esos días.

Habló sobre el asesinato de Angélica Virgen Camacho y su hija Esthefanía Ferrari Virgen. Reiteró su convicción de brindar protección a las mujeres y envió a través de los medios un mensaje de condolencia para la familia de las víctimas.

Cuando los reporteros trataron de indagar sobre algún avance en las investigaciones, con mucha prudencia los remitió a la Fiscalía.

Respondió también a la oportuna queja del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Carbonell de la Hoz, sobre la negativa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para brindar seguridad a los aspirantes a cargos municipales.

Dijo que el gobierno estatal brindará seguridad en cada caso que sea requerida, con lo que, a la vez que daba respuesta al dirigente partidista, envió una instrucción al titular de la SSP.

Se refirió al caso de Fortín de las Flores, donde el alcalde pidió la intervención del gobierno estatal para desaparecer la Policía Municipal, luego de que uno de sus elementos asesinara a un joven y prometedor deportista de aquella ciudad. Anunció la gobernadora que ya se desplegaron elementos de la policía estatal en aquella zona.

Una productiva charla de los medios de comunicación con Rocío Nahle. Ojalá sus colaboradores entiendan que esa debe ser la actitud frente a la prensa.

* * *

Epílogo.

Si la renuncia de Verónica Hernández a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se concreta en los próximos días, llegará el momento en el que tenga que acudir al Congreso local para dar una explicación convincente sobre los reiterados rechazos a las recomendaciones de las Comisiones (Nacional y Estatal) de los Derechos Humanos. *** Si sus argumentos no son sólidos, le puede resultar vista al Ministerio Público federal y acción penal en su contra, lo que en automático la dejaría fuera del organismo autónomo que hoy encabeza. *** ¿Qué necesidad se ser expulsada, cuando le están mostrando la puerta para que se retire de manera voluntaria?

