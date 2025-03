Inseguridad en municipios en recta final de mandatos

El inicio de las pre campañas por los 212 aspirantes - mujeres y hombres - a alcaldías de Veracruz, habrán de dedicar espacio en su lenguaje a cómo atender la seguridad pública y sus métodos para abatir la inseguridad.

La planeación, programación y acciones en materia de seguridad pública en casi todos los Ayuntamientos - "suelen ser discontinuos".

En los recientes tiempos los cambios de autoridades municipales parecen dar lugar a la falta de organización de la seguridad pública, y con frecuencia los medios de comunicación, redes sociales y otros canales de información dan cuenta de hechos e ilícitos que suceden igual a plena luz del día o de la noche, en zonas urbanas, semiurbanas y rurales, y en zonas comerciales o no.

A poco más del cruzamiento del 75 % del ejercicio y de los cuatro años que abarcarán las actuales administraciones municipales, no se logra visualizar en los hechos por toda la sociedad que ya se hayan acomodado sus estructuras humanas y operativas en materia de la seguridad pública.

De por sí, la seguridad pública, procuración y administración de justicia en México no atraviesan por sus mejores momentos, sin que esto resulte un alivio, pero si una muy lamentable realidad.

Ahora bien, habremos de conicidir en que la inseguridad no debe fragmentar la seguridad ni la tranquilidad social que todos necesitamos y que nuestras autoridades municipales a través de sus áreas de policia, nos deben de brindar para garantizar la convivencia.

Oír y saber de robos de llantas a los autos, asaltos a tiendas, comercios y daños a las libertades y derechos humanos, en sitios que se suponen están seguros o que se ubican en avenidas de movilidad alta en las localidades de diversas regiones y municipios obliga a todos - sector gobierno, iniciativa privada formal, comercio informal y población - tener que reconocer que los hechos ilícitos alertan y alarman a la sociedad.

En días pasados, la Gobernadora dio un golpe sobre la mesa, al declarar desde el antiguo Puerto México: "Coatzacoalcos no es tierra de nadie". Y es de mencionarse que lo dicho por la ingeniera Nahle, no limita la visión de la inseguridad en el estado, son 212 municipios, no únicamente Coatzacoalcos, la inseguridad permea en todo el territorio, y si la cohesión social no se utiliza para coadyuvar en las acciones de la imperante inseguridad, poco se podrá hacer para combatir este flagelo de enfrenta la sociedad en su conjunto.

En pleno despeje del sexenio de Rocío Nahle (periodo de primeros 100 días) y en la recta final de los Ayuntamientos veracruzanos, parece que las todavía actuales autoridades municipales no se acomodan con sus fichas en el tablero del ajedrez del.combate a la In - Seguridad Pública, siendo el primer piso de gobierno como referente para la atención y el abatimiento del rubro que nos ocupa, y desde ahí contribuir a una mejor convivencia.

Todos los delitos de no enfrentarlos con el ánimo de atajarles y erradicarlos, puede pasar a otro tipo de hechos delictivos, evitemos que la sociedad busque la autodefensa, pues hay que aceptar que no es solución pacífica ni la mejor opción; "armarse y contraatacar".

Y es que la autodefensa social no es solución, pues lleva a otro tipo de delitos, pero ya nadie parece querer ser espectador de los hechos que dañan a las personas, así como a sus queridos y a sus bienes.

Desde el inicio de campañas, todos los candidatos y candidatas, deberían de empezar por evaluar a los elementos que conduciría sus equipos de seguridad, y esas áreas en sus estructuras municipales de obtener el triunfo electoral, e incluir a la seguridad en su Plan de Desarrollo en primer lugar, sin olvidar la seguridad y la protección a la población.

DE SOBREMESA

La suma de esfuerzos es conjunta, con los próximos relevos en las alcaldías será importante evaluar los resultados de estos cuatro años por concluir, y replantear los Programas de Prevención del Delito a nivel estatal, evaluar los resultados de los mandos municipales y no caer en la errónea visión de que todo se debe de militarizar, pues se dice que ahí radica el descontento de integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal, y puede ser un buen momento de modificar el estilo de gobernar a nivel municipal en la política pública que envuelve a la seguridad pública local.

¡ ES CUANTO !

