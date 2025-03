Carranza en la fotografía de Pedro Miguel

El martes por la noche, cuando se dio a conocer la noticia de que Pedro Miguel Rosaldo García sería el candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos, llamó mucho la atención que en la fotografía difundida en algunos medios de comunicación apareciera el exalcalde Víctor Carranza Rosaldo.

Algunos medios pensaron que era una fake.

¿Qué haría un exalcalde con una gestión tan gris y también precandidato al lado de un candidato que aspira a cambiar la historia de Coatzacoalcos?

Y es que en sus últimas apariciones en redes sociales, Víctor Carranza ha tenido serios desaciertos, como su intento de influencer con un discurso atravesado que ni Cantinflas habría logrado de manera tan excelsa.

Bueno, lo que se logró conocer después de que se difundiera esa imagen es que el exalcalde, de entrada, no fue invitado por el candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos.

Alguien lo llevó y, sin rubor, se sumó a la foto.

Lo que sí ha quedado claro es que no estará acompañando la campaña ni tampoco pertenecerá a la administración, directa o indirectamente, en caso de que Pedro Miguel Rosaldo resulte ganador.

Eso lo confirmó el círculo más cercano de quien, en breve, será oficialmente el candidato.

La frase de la política mexicana asegura que el "que se mueve, no sale en la foto". Carranza sí sale en la foto, pero lo más seguro es que le pedirán, como ocurrió en las últimas semanas de su campaña, que entre menos aparezca públicamente, será mejor para el periplo electoral del candidato.

A menos que sea el asesor para controlar la "ira con una bella sonrisa..." o consultor de situaciones de crisis donde se pueda utilizar su frase genial de "soluciona las soluciones que haya que solucionar...".

Habrá que buscar más datos de cómo logró llegar Víctor Carranza a esa fotografía. Dentro de lo lerdo, resultó audaz.

Fue una noche donde, además, surgió una lista de regidurías que, a todas luces, es fake.

Primero, por la simpleza de la hoja y el texto que acompaña la lista de presuntas posiciones entregadas a personajes como Eusebia Cortés Pérez, David Esponda y hasta la Directora de Bibliotecas, Katia Carrillo.

No cabe duda: los demonios se desataron antes de la llegada del primer viernes de marzo, donde los brujos de Catemaco son las estrellas.

Todo mundo anda buscando hacer maldades.

LE RECUERDAN A CHEVA LO "DE VULGAR AMBICIOSA"

A Eusebia Cortés Pérez le llovió, y no precisamente bendiciones. La subsecretaria de Sedesol en Veracruz y hasta hace poco precandidata de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos pasó de la euforia de la contienda interna a la cruda realidad de la selección de candidatos en su partido. Y es que, denunció en sus redes sociales, ni siquiera tuvieron con ella la cortesía de una notificación oficial sobre los resultados de la encuesta.

Con un dejo de resignación y un poco de fuego amigo disfrazado de reclamo, Cortés Pérez dejó entrever que el municipio sigue siendo territorio vedado para una mujer en el poder. "Nunca se le dará la oportunidad a una mujer para que lo gobierne", lamentó. ¿Una denuncia de fondo o un berrinche de forma? Difícil saberlo cuando la política veracruzana está llena de episodios de amnesia selectiva.

Los que sí tienen buena memoria son los internautas, que no tardaron en recordarle a la funcionaria una de sus frases de febrero pasado: "No soy una vulgar ambiciosa que trabaja para el movimiento por un puesto". Ironías del destino, hoy son esas mismas palabras las que la persiguen como un búmeran.

Pero si algo sorprende en este sainete político no es la denuncia de Cortés Pérez, sino su ingenuidad. ¿Realmente esperaba que Morena, ese partido que ha perfeccionado la alquimia electoral interna, jugara con reglas claras? Algunos le recordaron en redes que los "espejitos" de la transformación son tan frágiles como las promesas de la política de siempre.

"Sra., ¿que no conoce a su partido?", le escribieron. Y con justa razón. Porque si algo ha quedado claro en este proceso es que en Morena las reglas son flexibles, la democracia interna es un espejismo y el dedazo sigue siendo el máximo mecanismo de selección.

Moraleja: en la política, la lealtad no siempre paga y la ingenuidad se castiga. Eusebia Cortés, como muchos otros antes que ella, descubrió que en la 4T las oportunidades no son para quien las merece, sino para quien tiene las conexiones correctas. Y eso, a estas alturas, ya no debería sorprender a nadie.

Por cierto, quien tenía más que reclamar, guardó la compostura, se vio como una política seria y es la directora del Usicamm, Tania Cruz Santos, quien felicitó y dio el mejor de los éxitos a Pedro Miguel Rosaldo García, quien fue seleccionado como candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos.

"Enhorabuena y que sea en beneficio de todas y de todos", escribió en sus redes sociales ese día por la noche. Hay niveles.

AL OÍDO

Platicar con Tony Williams de política y otros temas era una delicia.

Decía que veía "muchos pendejos" en la política y cuando explicaba el porqué de su aseveración, casi siempre tenía razón. Era imposible rebatirle que estaba equivocado. El argumento era sólido, indestructible.

Un gran amigo y pensador libre. Ya habrá tiempo de escribir de él. Siempre te recordaremos. Bendiciones hasta el cielo.

