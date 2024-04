¡Pepe Yunes remonta!

Prefacio

Este martes el candidato del frente opositor al gobierno de Veracruz, Pepe Yunes hizo compromisos firmes con el sector agropecuario de la entidad: firmó el convenio de Alianza para el Rescate del Campo y presentó sus propuestas en esa materia. *** El candidato se refirió al aprovechamiento y uso eficiente del agua; al financiamiento y la capitalización productiva. Planteó programas de mecanización, énfasis especial en materia de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria. *** Entre sus propuestas para el campo incluyó incentivar la comercialización, agricultura de contrato con garantía de precios; el manejo integral y sustentable del medio ambiente; la asistencia técnica y el extensionismo. *** También considera la reconversión productiva, el impulso a la actividad pesquera y acuícola, lo mismo que a la ganadería. *** Entre sus propuestas para dar un nuevo impulso al campo veracruzano, Pepe Yunes planteó reactivar la inversión al sector primario a través de los mecanismos de financiamiento institucionales con créditos accesibles y tasas de interés bajas a plazos requeridos. *** Será necesario invertir en infraestructura hidroagrícola, en perforación de pozos, en sistemas de riego y electrificación; en mecanización e infraestructura postcosecha y de transformación final a la producción primaria. *** Será importante, dijo, considerar la seguridad y la comercialización de los productos y cosechas de los agricultores, así como la atención por ramas de producción agrícolas y ganaderas y en investigación, tecnología y vinculación. *** Propuso coordinar con instancias federales la atención e inversión de sanidades vegetal y animal; crear la Dirección para la Atención a las Sequías y Eventos Catastróficos, una Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y el Fondo Estatal de Fertilizantes. *** "Quiero que tengan perfectamente claro que desde el próximo gobierno los estaremos acompañando y respaldando sin ningún tipo de dilación", les dijo y advirtió que Morena miente cuando dice que está con el campo. Señaló que hacen falta gobiernos que conozcan la problemática del estado y que sepan de finanzas; gobiernos de verdad, que no eludan, que no confundan, que no pongan pretextos y den resultados. *** "Queremos llegar al gobierno para que el campo vuelva a ser sinónimo de productividad, y eso requiere inversión en tecnificación, insumos, capacitación, caminos sacacosecha y comercialización; sanidad animal y vegetal, así como recuperar la capacidad de financiamiento y cobertura de seguros".

* * *

Era por allá de los inicios del 2023. En un diálogo con periodistas, cuestionado sobre sus aspiraciones a la gubernatura, Pepe Yunes admitió que sí estaba analizando la posibilidad de competir, aunque advirtió: sólo lo haré si en torno a mi propuesta se construye una amplia alianza, que sume a las principales fuerzas políticas de la oposición, y que deje espacios para la participación de la sociedad civil.

Pepe Yunes advertía: si no veía posibilidades reales de triunfo, no participaría: "quiero ser gobernador porque estoy convencido de que, desde esa posición, podré ayudar mejor a mis paisanos, pero no es algo que me obsesione. Si veo que las condiciones no se dan, sin ningún problema me sumaré a otro proyecto más sólido".

Y las condiciones se dieron: se conformó un amplio frente opositor, se sumaron importantes organizaciones de la sociedad civil y mediciones serias le informaron a Pepe Yunes que, aunque aparecía abajo en las encuestas, la distancia era "remontable".

Le explicaron que en aquel momento (el último trimestre del 2023) Rocío Nahle, la figura que había sido impulsada desde Palacio Nacional para competir con la bandera de Morena por el gobierno de Veracruz, lo superaba por unos 12 puntos, respaldada esencialmente por "el peso de la marca Morena".

La meta -le dijeron- es sumar 6 puntos, pues por cada unidad que tú ganes, es un punto que ella pierde. El reto no lucía tan complicado.

Una vez que inició la precampaña, Pepe Yunes fue creciendo en las preferencias, al grado de que para Rocío Nahle fue un "respiro" llegar a la llamada "intercampaña", período en el que su principal contrincante tendría que limitar su activismo.

En ese momento le anticiparon: la diferencia ya es de un solo dígito y para la primera semana de la campaña se dará "el cruce", esto es, iniciando el mes de abril Pepe Yunes aparecerá al frente en las encuestas.

El pasado lunes la casa encuestadora "Gobernarte" publicó su medición luego de la primera semana de campaña en Veracruz. Los resultados muestran que Pepe Yunes, de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", aventaja a Rocío Nahle.

En la pregunta "Si hoy fueran las elecciones para gobernador/a de Veracruz, ¿por quién votaría?", un 42 por ciento de los encuestados afirmó que lo haría por Pepe Yunes, mientras que un 40 por ciento optó por la candidata de Morena.

El siguiente cuestionamiento fue: "Independientemente de su intención de voto ¿quién cree que será el/la próximo/a gobernador/a de Veracruz?". Un 41 por ciento consideró que el vencedor sería Pepe Yunes, mientras que un 40 por ciento se inclinó por Rocío Nahle.

De nada sirvió la estrategia diseñada por el equipo de Rocío Nahle, de difundir encuestas que le daban hasta 30 puntos de ventaja. El propio Pepe Yunes advirtió que con esa propaganda lo único que pretendían era generar la percepción de que la elección en Veracruz "ya estaba resuelta" y que no había posibilidad alguna de que el candidato opositor pudiera darle alcance.

Ya se demostró que todo eso era falso. Faltan 40 días de campaña y las tendencias son muy marcadas: un ascenso sostenido de Pepe Yunes, contra un estancamiento (acaso con un descenso marginal) de Rocío Nahle.

De seguir esas tendencias, al final de la campaña la diferencia a favor del candidato opositor podría haber alcanzado los dos dígitos.

Ya lo veremos.

* * *

Epílogo

El gobierno de Veracruz tuvo que admitir este martes que los seguros agrícolas contratados no protegen a los productores ante conflagraciones como las que se han presentado en la entidad. *** El secretario de Desarrollo Agropecuario anticipó que al menos 180 hectáreas sembradas de aguacate resultaron destruidas por el fuego, lo mismo que unas 50 hectáreas sembradas con maíz. *** Para apoyar a los productores afectados, el funcionario dijo que "están pensando" en dotarlos de plantas de aguacate, y semilla de maíz. *** De por sí el campo en Veracruz estaba abandonado, y ahora las autoridades estatales decidieron no protegerse frente a situaciones que se dan cada año, como son los incendios forestales.

filivargas@gmail.com

