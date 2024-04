El impresentable Bola 8 al rescate

Columna: Maquiavelo

Abril 10, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Abril 10, 2024, 07:00 a.m.

Con la mala fama que tiene Eric Cisneros Burgos el que fuera secretario de Gobierno, personaje que nunca vivió en el estado de Veracruz, quien lo trajo fue el exgobernador Dante Delgado y que se le pegara a la candidata al Senado Rocío Nahle, en la campaña del 2018, donde Andrés Manuel López Obrador arrasó con su partido Morena y que en recompensa lo nombró como segundo de a bordo del inexperto gobernador entrante Cuitláhuac García cuyo gabinete también fuera designado por Norma Rocío con ese deplorable equipo logró colocarse como uno de los peores gobernadores que ha tenido Veracruz.

Más que a ayudar, el ´Bola 8´, viene a anunciar nuevamente que se repetirá la corrupción y las amenazas, el mejor ejemplo es como deterioró la imagen del gobernante veracruzano y se puede saber quién lo invitó o él se auto promovió como el salvador.

Ese mismo personaje es quien entra al rescate de su madrina política afectada por el mal manejo de su imagen, ya que sus asesores no supieron responder adecuadamente a los escándalos de una probable corrupción inmobiliaria que promueven sus enemigos tanto internos como externos a medida que avanza la campaña electoral y lamentablemente para el gobierno de la cuarta transformación se convierte en una bandera de la oposición que afecta la austeridad republicana de AMLO.

Amenazan huracanes a Veracruz

16 huracanes afectarán las costas del Océano Atlántico y del Golfo de México cinco de estos meteoros son considerados como de categoría tres que son de gran peligro para las zonas costeras del estado de Veracruz por la fuerte intensidad de los vientos que rebasan los 140 kilómetros por hora. Daños que pueden destruir techos de casas y árboles de gran medida.

En varias ocasiones en este mismo espacio advertíamos que este año los cambios climáticos que se avecinan en este verano serían extremosos tanto por las elevadas temperaturas como por la intensidad de las tormentas que provocarían inundaciones en varias regiones del estado.

No se descartan que puede haber algunos sismos que no se pueden prever ya que no existe ningún aparato meteorológico para vaticinar estos movimientos telúricos

Debía la renta la senadora que brincó al PRI

La senadora de Morena que brincó al PRI, Claudia Balderas de Coatzacoalcos y que atacara a la candidata Norma Rocío Nahle, ha sido demandada por su casera Nora Ochoa tuvo que acudir a un mandato judicial para que abandonara su casa por no pagar durante años la renta le deuda ascendía a 219 mil pesos y es la misma legisladora que de manera grosera se refirió a Ricardo Monreal que defendía a la candidata a la gubernatura veracruzana.

Escriben con el hígado

El periodista Francisco Garfias que se caracteriza por ser uno de los más críticos al gobierno federal se dio una total equivocada al afirmar que los morenistas se burlaban de la borrachera del hijo de Bertha Xóchitl Gálvez cuando precisamente la esposa del presidente de México Beatriz Gutiérrez hizo una apasionada defensa del joven Juan Pablo y le dedicó unas sentidas palabras de aliento y le deseo le mejor de las suertes en su vida futura.

Nadie se debe meter con la familia de los políticos son gente inocente y que no tienen nada que ver con esta campaña electoral. El hacer juicios sin tener información es muy común de este articulista cuando escriben con el hígado y dejan a un lado las neuronas del equilibrio mental.

