OPLE protege a RTV

Prefacio

Dante Delgado critica con severidad al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pero cae justo en las mismas prácticas. *** Asume que su palabra basta para que “la sociedad” (lo que en Morena llaman “el pueblo”) sea crea eso de que su partido, Movimiento Ciudadano, es la mejor opción para las elecciones del 2 de junio. *** Habla de “trece grandes encuestas”, y luego otras 12, a lo que sumó “más de 100 grupos de enfoque”, cuyos resultados lo convencieron de que no debían sumarse a la alianza opositora. *** No explica metodología, no da el nombre de las empresas que realizaron esos supuestos estudios y pretende explicar sus razones. *** “Nuestros estudios de opinión y grupos de enfoque tienen características especiales porque no los divulgamos, no nos interesa que la gente diga que vamos muy bien; si ustedes saben que hay grupos de interés encargados de sacar encuestas ‘patito’. Ustedes han visto que en Reforma no somos santos de su devoción y están claramente marcados por una candidatura, pues en esas encuestas de ellos, es donde dicen que tenemos enormes posibilidades, independientemente que articulistas, editorialistas digan otra cosa”. *** No divulga sus encuestas, pero las utiliza como argumento para cada una de sus decisiones. Es algo similar a las “encuestas” con las que define Morena sus procesos internos y las que -todos lo saben- están definidas por la voluntad de López Obrador. *** De Cuitláhuac García le recriminó que haya expresado que MC “recoge a puro delincuente” y afirmó que, por el contrario, quien actúa como delincuente es el gobernador: “El problema es que él mismo actúa como tal, no es que lo quiera agraviar, lo estoy describiendo, es decir, se mete a temas que no son de su competencia y eso en sí mismo hace que sea un ejercicio arbitrario del poder”.

* * *

La noticia se difundió como si fuera el resultado de la elección del próximo 2 de junio: “El OPLE desechó la denuncia contra Radio y Televisión de Veracruz (RTV) por la transmisión del acto de arranque de la precampaña de Rocío Nahle.

No dieron -sin embargo- los detalles completos.

En efecto, de manera por demás irregular, la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE concluyó que ni el PAN, ni MC -los quejosos- aportaron las pruebas necesarias para acreditar uso de recursos públicos por arte de la televisora del gobierno estatal.

Al margen de que la determinación es absurda, pues permitió que la televisora estatal desoyera en tres ocasiones los requerimientos de información del órgano electoral, esta es sólo una parte de las denuncias que se generaron a partir de la descarada participación de RTV en apoyo de la candidata de gobierno. El PRI y el PRD presentaron otras denuncias sobre los mismos hechos, señalando distintas violaciones a las leyes que rigen el actual proceso electoral.

Para todos los veracruzanos la violación a las leyes fue evidente: uso de recursos públicos para favorecer a un candidato (se desplazó equipo técnico y personal para hacer la cobertura), pero -además- acciones que se tipifican como inequidad en la contienda.

El argumento de los consejeros del OPLE (los que integran la Comisión de Quejas y Denuncias, esto es: Maty Lezama Martínez, Roberto López Pérez y Fernando García ramos) que “una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el comunicado no detalla cuál sentencia) sostiene que el uso indebido de recursos públicos debe estar plenamente acreditado, “cuestión que resulta materialmente imposible de acreditar”.

Los propios consejeros reconocieron que RTV desatendió los oficios que se le hicieron llegar en tres ocasiones, para que respondiera a interrogantes de dicha Comisión. Deben existir bitácoras sobre el uso de las unidades móviles, gastos que se aplicaron para cubrir los viáticos del personal y una relación detallada de las transmisiones realizadas por esa televisora, no sólo a través de la señal de aire (antena), sino por sus redes sociales.

El discurso del gobierno estatal sobre este hecho (por el que les debe resultar responsabilidad, no sólo a los directivos de RTV, sino a la cadena de mando, que incluiría al propio gobernador) es que, así como se transmitió en redes sociales el mitin de inicio de la precampaña de Rocío Nahle, también se le dio cobertura al evento realizado por Pepe Yunes, que en realidad sólo fue una conferencia de prensa, de la que apenas se transmitió un fragmento, sin la autorización del candidato o de sus representantes.

Los recursos jurídicos que fueron rechazados por el OPLE seguirán su camino, en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y, de ser necesario, en las instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tanto se desahogan las denuncias que presentaron el PRI y el PRD.

Ese flagrante caso de uso indebido de recursos públicos no quedará impune.

* * *

Epílogo

Está claro que Polo Deschamps se sale de la ortodoxia política. Lo que hoy critican algunos actores políticos, es algo que él hace desde hace mucho tiempo, habiendo -o no- procesos electorales en puerta. *** Polo Deschamps, exalcalde de Medellín de Bravo y exdiputado local, fue modificando su estrategia política y hoy tiene una presencia significativa en las redes sociales. El número de visitas no se traduce en votos, pero es una buena referencia acerca de su cercanía con sectores muy bien identificados de la sociedad veracruzana. No hay que perderlo de vista.

filivargas@gmail.com

