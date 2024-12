Morena: división interna

Prefacio

Mientras el morenismo en Veracruz se rasga las vestiduras e impone "derechos de admisión" que en el Comité Nacional no se han mencionado, los nuevos aliados de la cuarta transformación se apegan al acuerdo conseguido y preparan sus armas para el proceso electoral del 2025. *** El diputado local -aún militante del PAN- Fernando Yunes Márquez, reconoció el pasado miércoles que está caminando por el estado, pero especialmente en el municipio de Veracruz (el que ya gobernó) porque quiere evitar "que llegue un gobierno que eche para atrás todo el trabajo que se ha hecho durante ya casi ocho años". *** Los Yunes (los de El Estero) están convencidos de que, así como les cumplieron con la eliminación de los expedientes penales en su contra, así tendrán también el apoyo de la cuarta transformación para mantener su influencia política en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. *** ¿Que la gobernadora no está de acuerdo? Allá ella, a los Yunes (los de El Estero) eso no les preocupa, pues tienen el respaldo de influentes embajadores de Morena en la Ciudad de México que -aseguran- harán que los acuerdos se respeten. *** Algo tendrá que suceder para conciliar las posturas de los liderazgos locales de Morena con los acuerdos que se concretaron en la capital del país. *** Muy pronto veremos cuál es el rumbo que toma la política en el puerto jarocho.

Por más que lo tratan de frenar desde la cúpula, lo cierto es que Morena tiene arraigado el ADN de su antecedente más cercano, el Partido de la Revolución Democrática (PRD): la conformación de grupos internos con intereses afines.

En el partido del sol azteca les llamaban "tribus", que a su vez eran una derivación de los grupos que se formaron en los tiempos del predominio priista (la famosa "corriente democrática", por ejemplo).

Para nadie es un secreto que dentro de Morena hay facciones muy bien definidas. Quizá la competencia interna por la candidatura presidencial fue la muestra más palpable de esas divisiones. Hoy hay corrientes adheridas a la opción de Ricardo Monreal, otros que "se la jugaron" con Marcelo Ebrard y quienes vieron en Adán Augusto López la opción más cercana al obradorismo.

En los estados sucede algo similar. En 2018, cuando se conoció la sorpresiva victoria de Cuitláhuac García, todos tenían claro que la segunda posición en el gabinete estatal era para un personero de la que -desde entonces- se perfilaba como su sucesora, Rocío Nahle.

Nadie en el gabinete estatal lo dudaba: Éric Cisneros tenía tal fuerza debido a que a él se le había encomendado "pavimentar el camino" de Rocío Nahle hacia la sucesión del 2024.

Su influencia y penetración en todos los sectores del gobierno le generó, sin embargo, fuertes choques con los "cuitlahuistas", aquellos que llegaron gracias a la voluntad de quien en ese momento era el gobernador y que, en consecuencia, debería ser considerado el "jefe político" de la entidad.

Pero si las divisiones se hubieran dado entre dos grupos solamente, el problema no habría sido tan grave. Otros militantes de Morena pisaron fuerte el territorio veracruzano. Manuel Huerta, uno de ellos, encontró una extraordinaria plataforma desde el manejo de los programas sociales del gobierno federal. No formaba parte del grupo cuitlahuista, pero tampoco se alineó con Rocío Nahle.

Entre los actores políticos leales al entonces gobernador, destacaban su secretario de Educación, Zenyazen Escobar, y el titular del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín.

Ellos fueron los primeros en percatarse de que Éric Cisneros jalaba más agua para su propio molino que para el de Rocío Nahle, y con tiempo se lo hicieron notar a su amigo Cuitláhuac García.

De nada sirvió. El gobernador ya era víctima, en ese momento, del "síndrome de Estocolmo, ese fenómeno psicológico que se produce cuando una victima desarrolla un vínculo afectivo con su captor o abusador.

Pero el período de Cuitláhuac ya concluyó y ahora las lealtades en el estado deben estar alineadas con Rocío Nahle. Así, de pronto, cabezas de grupos antagónicos, como Gómez Cazarín y Manuel Huerta, hoy están formados en la misma fila. Los dos dicen trabajar para el proyecto de Rocío, pero cada que tienen oportunidad se atizan codazos y puntapiés.

El compromiso de ambos es con la gobernadora, pero después de atender sus requerimientos, se tomarán el tiempo para golpearse entre ellos.

A menos que alguien llegue a poner orden.

Epílogo

Los altos funcionarios del gobierno estatal en materia de seguridad, todos ellos formados en la disciplina de la Armada de México, no pueden arrancar con vicios tan absurdos como el de negar hechos que son irrefutables. *** La empresa Piso Modular y Escenarios de México desmintió al Gobierno de Veracruz, que a su vez había calificado "fake news" (noticia falsa) el asalto y robo a un tráiler que transportaba parte del equipo que se utilizaría en el espectáculo de Luis Miguel. *** Los medios de comunicación habían dado a conocer que el asalto al tráiler se produjo cerca de la caseta de La Antigua, sin embargo, el gobierno estatal negó esa versión. *** La empresa Pisomex informó que los hechos fueron ciertos: "El pasado 3 de diciembre, fuimos víctimas de la delincuencia que azota las carreteras de nuestro país. El robo se llevó a cabo con violencia y a mano armada, poniendo en riesgo la integridad de quienes estaban involucrados en el transporte del equipo", explicó la empresa en un comunicado. *** ¿Para qué negar lo evidente? Lo mismo hizo el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, quien calificó como "exagerada" la prohibición del gobierno francés a sus académicos para asistir a un evento en Xalapa, "por motivos de inseguridad". *** El rector dijo conocer a los académicos franceses, que ellos querían estar en Xalapa, pero fue el gobierno de aquel país el que no les dio la autorización. *** "Creo que fue un poco por el tema de lo que se vivió en Sinaloa, no hacen diferencia en cada uno de los estados", argumentó Martín Aguilar. *** No han entendido que pintando al país de rosa no van a conseguir que se acabe la violencia. *** Muy merecido, el reconocimiento de la Cámara Binacional de Comercio USA-México, a la doctora Isabel Soberano de la Cruz, rectora de la Universidad de Xalapa, a quien le fue impuesta la condecoración internacional "Maestra de maestros". *** La representación de la Cámara Binacional de Comercio estuvo a cargo de Cuauhtémoc Velázquez Martínez, Comisionado en Educación y de quien pronto tendremos muy buenas noticias. ¡Bien!

