¿Tu Liderazgo es realidad o percepción?

Estaba frente a 29 líderes de área de una organización de desarrollo inmobiliario, donde me pidieron hablar de liderazgo. Para generar conversación, pregunté: "¿Quién de ustedes se considera un buen líder?" Todos levantaron la mano. Cada uno se consideraba un buen líder; claro, faltaba clarificar bajo qué criterios se evaluaban.

Para continuar, presenté una escala de 5 niveles de liderazgo (donde 1 es un liderazgo básico y 5 es avanzado, explicado más adelante) y les pedí que calificaran en qué nivel se consideraban a sí mismos. El promedio de respuestas fue 4. Luego, les pregunté cómo evaluaban al resto de los líderes de su organización, y el promedio de esta calificación fue notablemente más bajo: 2.5.

Ambas calificaciones correspondían al mismo grupo de personas, pero eran totalmente dispares. Era evidente que existía una desconexión entre cómo se veían a sí mismos (autoimagen) y cómo eran percibidos por los demás.

Esta discrepancia es común, y puede ser entendida y trabajada al analizar los 5 niveles de liderazgo y comprender cómo evolucionar dentro de estos. En Salexperts, hemos desarrollado esta escala para ayudar a los líderes a crecer, combinando la base teórica de John C. Maxwell y Jim Collins, junto con nuestra experiencia de 20 años en el desarrollo de áreas comerciales a través de sus líderes.

Analiza estos 5 niveles e intenta ubicarte en el que te identifiques más. Posteriormente, te sugiero preguntar a tu equipo, compañeros y jefes dónde creen que te ubicas. Probablemente identifiques áreas de oportunidad para tu desarrollo.

Los 5 niveles de liderazgo

Liderazgo por Jerarquía:

Es el nivel más básico de liderazgo. El líder gestiona al equipo para que las tareas se completen, apoyándose únicamente en su posición jerárquica, sin buscar inspirar o motivar más allá del deber.

Ejemplo: Un gerente que se limita a asignar tareas y supervisar, confiando exclusivamente en su autoridad formal.





Liderazgo por Empatía:

La influencia empieza a consolidarse. El enfoque está en construir relaciones, fomentar el trabajo en equipo y reconocer los logros de los colaboradores.

Ejemplo: Un líder que conecta con su equipo interesandose por aspectos relevantes de su vida personal, generando ambiente de confianza y colaboración.





Liderazgo por Resultados:

El líder organiza personas y recursos de manera efectiva, alcanzando metas y generando trabajo en equipo. Su éxito inspira y atrae talento.

Ejemplo: Un director comercial que lidera una campaña que supera las metas trazadas, consolidando la confianza de su equipo.





Liderazgo Transformador:

El impacto se multiplica al desarrollar a otros y alinear al equipo con una visión compartida. Este líder crea nuevos líderes.

Ejemplo: Un mentor dentro de la organización que capacita a otros para asumir responsabilidades mayores.





Liderazgo con Legado:

Este es el nivel más alto de liderazgo. Combina resultados sobresalientes, humildad, desarrollo de otros líderes y un legado duradero.

Ejemplo: Un fundador de empresa que deja una organización sólida y un equipo capaz de continuar su visión y misión en el futuro.





Recuerda, el liderazgo es un viaje, no un destino. No te conformes con ser un líder por tu puesto; aspira a ser un líder que inspire y transforme. Tu legado no se medirá solo por tus logros, sino por los líderes que formes y el impacto duradero que dejes en tu organización.

En este camino, enfrenta los desafíos con valentía, busca la excelencia a través del aprendizaje y, sobre todo, lidera con humildad. Que el ego no distorsione tu autoimagen ni te impida crecer. Cada acción cuenta y cada decisión marca la diferencia.

Un líder no nace, se hace. Toma acciones hoy. Un líder genera la cultura organizacional y predica con el ejemplo. ¡Es tu momento de trascender!

