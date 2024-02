Los “otros datos” de Pepe

Prefacio

Bien dicen que, al menos en Veracruz, Morena está haciendo todo lo necesario… para perder. *** Además las incontables pifias de su precandidata al gobierno estatal, Rocío Nahle, el partido guinda está imponiendo candidaturas perdedoras, apostando exclusivamente a “la marca”, sin importar que los elegidos arrastren gran desprestigio. *** El caso más evidente es el de la propia Rocío Nahle, que carga en sus espaldas su origen (zacatecana), su polémico paso por la Secretaría de Energía (una refinería que no refina y que ya cuesta tres veces lo que se presupuestó originalmente) y el respaldo (que más bien es lastre) del fallido gobernador Cuitláhuac García. *** Pero no es el único caso. Este jueves se dio a conocer a la mujer que habrá de encabezar la segunda fórmula de Morena para el Senado de la República, y la elegida fue la diputada federal Claudia Tello, gris personaje a quien sólo se le atribuye una virtud: tiene el respaldo de Rocío Nahle. *** Y no es que fuera “la única opción”. Se inscribió para ese proceso la activista Mónica Robles Barajas, exdiputada local que ha aportado mejores resultados y que ha demostrado su lealtad y congruencia política. *** Miembro de una familia muy cercana al presidente, Mónica Robles se apegó a la convocatoria y al final asumió que reconoció que los resultados del proceso interno “no le favorecieron”, pero reiteró su compromiso y respaldo al proyecto del presidente López Obrador. *** Pronto se verán las consecuencias.

* * *

Ya no había salido a defenderlo, incluso ni cuando lo abuchearon frente a él, en Río Blanco. Dicen que tuvo miedo de que las expresiones de repudio lo “salpicaran a él”.

Este jueves, sin embargo, el presidente López Obrador consideró “necesario” reiterar su defensa del gobernador de Veracruz:

“Podrán decir lo que quieran de Cuitláhuac (García) y lo que sea, pero no es rata; perdón, no es corrupto”.

Tengo una noticia que darle, señor presidente: resulta que Pepe Yunes, el precandidato de la alianza opositora al gobierno de Veracruz, tiene otros datos.

Este jueves Pepe Yunes presentó denuncia penal por el presunto desvío de recursos públicos en favor de Rocío Nahle García y Claudia Sheinbaum Pardo, aspirantes a gobernadora y a presidenta.

El precandidato de la alianza opositora acudió personalmente a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Xalapa, para denunciar tres hechos que, sostuvo, “están perfectamente comprobados, del uso de recursos públicos y del aparato gubernamental en favor de Morena y de sus candidatas. Está a la vista de todo Veracruz la utilización cínica de recursos públicos del estado que padece condiciones de pobreza”.

Pepe Yunes denuncio que se han usado recursos públicos para eventos de Morena de al menos tres dependencias del gobierno estatal: Radiotelevisión de Veracruz (RTV) y las Secretarías de Educación y de Salud. El primer evento expuesto por el precandidato fue el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum el 17 de enero en Poza Rica.

Del mismo acto, Yunes Zorrilla señaló al alcalde de Poza Rica, Fernando Remes Garza, por el uso de vehículos del ayuntamiento, así como al subsecretario de Infraestructura y Obra Pública del gobierno estatal, Fernando Elías Guevara, quien subió a sus redes sociales un video donde decía que hacia una “visita de supervisión” en la plaza cívica, lugar en el que se dio el cierre de precampaña de la precandidata única a la presidencia por Morena.

También denunció la transmisión que realizó RTV del inicio de precampaña de Rocío Nahle, el 2 de enero en Coatzacoalcos.

Otra ilegalidad señalada por Pepe Yunes fue la participación del grupo denominado Magisterio con Morena (MCM), cuyos integrantes han acudido a mítines políticos de Rocío Nahle. “No tienen nada que ver con los sindicatos magisteriales y están utilizando las estructuras de la SEV para hacer proselitismo en beneficio de la candidata”.

Los documentos presentados por el precandidato de la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz” sugieren la comisión de los delitos de incumplimiento de un deber legal, coalición de servidores públicos y cohecho.

Si los delitos fueron cometidos por servidores públicos al servicio del gobierno estatal, por su calidad de titular del Poder Ejecutivo, a Cuitláhuac García le resulta responsabilidad, por lo que los calificativos de “rata” y de “corrupto” no están tan alejados de la verdad.

* * *

Epílogo

El rumor tomó tal fuerza que, una vez más, la precandidata de Morena al gobierno estatal tuvo que ajustar su agenda y su discurso. *** Cada vez sonaba más fuerte la versión de que, ante el estancamiento de Rocío Nahle en su precampaña, desde la capital del país se había tomado la decisión de sustituirla: enviar en su lugar, como candidato a gobernador, a Manuel Huerta, que hoy está anotado en la primera fórmula para el Senado. *** La especie sonaba -por decir lo menos- “descabellada”, pues implicaría hacer ajustes al equilibrio de géneros que le generarían más problemas a su partido. Sin embargo, y para acallar esos “maliciosos rumores”, se anunció que el lunes 11 de febrero, justo al día siguiente de que concluyan las precampañas, el Consejo Político Estatal de Morena ratificará a Rocío Nahle como su candidata. “Mientras más tiempo pase, más se va a extender ese rumor”, le advirtieron. *** Pero no sólo fue esa medida. Tuvo que salir el propio Manuel Huerta (hubo quienes sugirieron que él mismo había sembrado tal versión) a desmentirlo: “No voy a relevar, ni a revelar porque no hay tal, ni especulen, porque acuérdense que el que especula, no les digo la palabra porque van a decir que es grosería (...) Rocío va muy bien, lo digo porque yo que camino por donde anda y me entero, como ciudadano me doy cuenta, acompaño, escucho, pero va muy bien, ayer estuve platicando con ella largo y tendido, y yo no soy emergente de nada, soy muy claridoso”. *** Cuando la candidata tiene que enviar voceros a jurar que “va muy bien”, es señal de que algo está fallando.

