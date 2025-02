Lo que rápido sube...

Prefacio.

Lo publicó la tarde de este jueves el sitio de Facebook Pluma Negra: "La Asociación Ganadera Local General de Cotaxtla y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del estado de Veracruz realizan muestreos para diagnosticar la causa de la muerte de ganado en algunas comunidades de Cotaxtla". *** El sitio informativo agrega: "El MVZ Rafael Zavala Barradas por parte del CEFPP realizó toma de muestra de encéfalo de un bovino de 20 meses con signos característicos de Rabia Paralítica Bovina (Derriengue) y también se analiza el posible consumo de alimento contaminado". *** Y remata: "La organización ganadera mantiene la reserva hasta tener un diagnóstico y, de ser confirmado, darle seguimiento y brindar el apoyo para evitar más muertes de vacunos". *** Esto no es el extremo sur de la entidad, la frontera con Chiapas, donde se han presentado la mayoría de los casos de Gusano Barrenador y que llevó al gobierno de Estados Unidos a cerrar sus fronteras. *** Esto es el centro de Veracruz, donde se están detectando enfermedades que supuestamente ya estaban erradicadas en las reses que se producen en la entidad. *** Habrá que pedir la opinión del "asesor sin cartera" de la gobernadora.

* * *

- Nació en Chihuahua en Novecientos Seis/ En un petate bajo un ciprés/ A los dos años ya hablaba inglés/ Mato a dos hombres a la edad de tres...

Morena es un partido (aunque ellos insistan en llamarle "movimiento") que creció mucho y en muy poco tiempo. Es, pues, una organización política joven, con dolencias de vieja.

El proceso interno que vive ese partido en Veracruz, para la selección de planillas que compitan en los 212 ayuntamientos, le está generando fuertes dolores de cabeza a su dirigencia estatal, un hecho singular cuando hace muy pocos años tenía que rogar para que alguien aceptara competir bajo su bandera.

- A los 4 años sabía montar/ La carabina sabía pulsar/ A treinta yardas lo vi apagar/

Un ojo a un piojo y sin apuntar...

En días recientes circularon en medios del estado resultados "extraoficiales" de algunas de las encuestas que dice Morena que hace en cada municipio para elegir a los mejor posicionados.

Este jueves el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, salió a aclarar que "no existe una lista oficial" de ganadores de esas presuntas encuestas y, por lo tanto, llamó a la militancia a calmar su "inquietud".

- A los cinco años sabía cantar/ Tocar guitarra y hasta bailar/ Y su papá lo dejaba fumar/ Y se emborrachaba con puro mezcal...

En una emisión noticiosa vía internet desde la Ciudad de México, la tarde del miércoles circuló un "avance" de los resultados de esas encuestas:

La tarde de este miércoles circuló una noticia emitida en la capital del país, en la que se adelantan algunos ganadores de las encuestas que realiza Morena para definir a los candidatos a las alcaldías de Veracruz.

En esa primera lista aparecen como ganadores: Maricarmen Flores (Nautla), Miguel Rosaldo (Coatzacoalcos), Vania López (Córdoba), Dorheny García (Xalapa), Rafael Fararoni (San Andrés Tuxtla), Alberto Silva (Tuxpan), Bertha Ahued (Boca del Río), "Pepín" Ruiz (Veracruz), Hipólito Deschamps (Alvarado), Norberto Luna (Minatitlán), Gustavo Baizabal (Tlalixcoyan) y Jorge Vera (Álamo).

Los teléfonos de Ramírez Zepeta se saturaban de llamadas de los supuestos "perdedores", por lo que salió a desmentir esa versión:

"Sobre esa supuesta lista de ganadores que anda circulando, lo que puedo decir es que entiendo que hay mucha inquietud de algunos compañeros, pero no hay que malinformar, no hay que desinformar. Estamos todavía en el proceso interno. Estamos todavía en la etapa de las encuestas; después de esa etapa, cuando termine, vamos a la etapa de la ponderación de las opiniones y entonces no hay nada todavía, no hay lista de ganadores de encuestas".

- A los seis años se enamoró/ Luego a los siete pues se casó/ Lo que tenía que pasar pasó/ A los ocho años papá resultó...

Justo fueron estos problemas ("la fila no avanza", "siempre son los mismos", "no importa que yo esté mejor en las mediciones, su padrino es más poderoso") que se desmoronó, luego de 70 años, el PRI.

Y como lo dijera aquella vieja canción, "Pancho López":

- Y aquí la historia se terminó/ Porque a los nueve Pancho murió/ Y el consejo de la historia es/ No vivas la vida con tanta rapidez...

* * *

Epílogo.

El periodista Josué Otoniel Alejandre Gaytán, director del diario digital "NDI Noticias" de Isla fue hallado muerto en su casa este jueves. Las autoridades en materia de seguridad no han dado a conocer el motivo de su muerte. *** Josué Otoniel Alejandre tenía una fuerte presencia en redes sociales y su última publicación fue el 8 de febrero cuando dio a conocer su visita a Xalapa, donde habría sostenido una reunión con integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP). *** Mientras tanto, en Orizaba, el comunicador Aldair Garnica Arcos, director del portal "Decisión Digital Noticias" y colaborador de NBC Diario, advirtió que teme por su vida y la de su familia, debido a las amenazas que ha recibido luego de que expuso presuntos casos de corrupción y fabricación de delitos en la Fiscalía General del Estado (FGE). *** En sus redes sociales Aldair Garnica dijo que ha sido objeto de amenazas, actos de intimidación y ataques digitales, tras revelar información sobre supuestas violaciones a derechos humanos cometidas por agentes ministeriales y fiscales. *** La buena noticia es que la gobernadora Rocío Nahle ha insistido en que ella y su gobierno habrán de respetar la libertad de expresión. Así lo dijo hace apenas un par de semanas: "Lo dije el primero de diciembre, cuando tomé posesión: en mi gobierno se va a respetar la libertad de expresión. Aquí no se prohíbe nada a nadie, y el respeto es de ida y vuelta. De mi parte, todo el respeto a los medios de comunicación, están en su derecho de expresarse con ética y profesionalismo". *** O sea que, si desde su óptica, lo que expresa un periodista no es ético, ni profesional, entonces, en reciprocidad, ¿ni ella ni su gobierno lo habrán de respetar? *** Ese perverso juego de palabras.

filivargas@gmail.com