Las “herencias” políticas

Justo este mes se cumplen 12 años de la desaparición de José Manuel Flores Ríos, alias “El Oaxaco”, líder social del istmo de Tehuantepec, quien habría sido “levantado” en el parque “Los Berros” de Xalapa, minutos después de haber salido de Palacio de Gobierno. *** Era 28 de febrero del año 2013 y en el momento del “levantón” iba acompañado por el hoy presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Esteban Bautista Hernández. *** “El Profe” -como gusta que le llamen al legislador local- presume que su lengua de origen es el náhuatl, ha sido maestro de grupo, activista y luchador social. Fue presidente municipal de Tatahuicapan, diputado federal por el distrito XX con cabecera en Cosoleacaque y coordinador del movimiento “Gobierno Indígena y Popular del Sur”. *** Dicen los que conocen a “El Profe” que fue en esa larga trayectoria política que entendió cómo lucrar con las necesidades de los indígenas, a quienes llama “compañeros de historia”. *** Sus detractores -que no son pocos- aseguran que en la actividad política fue donde “aprendió a comer con manteca” y que, aunque navega con bandera de indígena, en realidad se ha enriquecido a costa de las necesidades de los pueblos originarios. *** Quienes han visto su ascenso en la actualidad, sugieren que quizá la gobernadora Rocío Nahle no conozca la verdadera historia de Esteban Bautista. Si sólo ha escuchado su versión, quizá no esté enterada de los tiempos aquellos en los que negociaba con Fidel Herrera y con Javier Duarte. *** Es probable que tampoco tenga los detalles (sólo la versión del diputado) sobre la desaparición de su operador financiero, José Manuel Flores Ríos, “El Oaxaco”, socio del exgobernador de la entidad vecina, José Murat, en la empresa “Constructora del Sureste”. *** Aquel 28 de febrero “El Oaxaco” y “El Profe” salieron de una reunión con el entonces Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza. El líder del Consejo de Gobierno Indígena y Popular del Sur -quien seguía con su estrategia de presión junto con ocho alcaldes, para obtener obras- fue testigo y maneja una versión muy “a modo” de esos hechos, de los que se mantiene abierta una investigación (carpeta 073E/2013) por la denuncia que presentaron los hijos de José Manuel Flores José Manuel y Abril Flores Urbano, y su esposa Jovita Urbano Ortiz. *** Y mientras la investigación sigue archivada, el milagroso sobreviviente, Esteban Bautista, disfruta de los privilegios que le significa su cercanía con la gobernadora. *** Fue ella -lo afirma el diputado a su gente cercana- quien le dio luz verde, para que ventilara la compra millonaria de tabletas electrónicas y que sirvió para golpear a su antecesor, Juan Javier Gómez Cazarín: “No me habría metido si no me lo hubiera ordenado”. *** La historia de “El Oaxaco”, su extraña desaparición y la red de corrupción de aquel momento son -sin duda- una pesada carga para Esteban Bautista. Los veracruzanos deberían tener una explicación. *** Nada de lo que hoy tiene Esteban Bautista lo hubiera logrado, si no toma la decisión -20 de mayo de 2018- siendo presidente municipal de Tatahuicapan por la alianza PAN-PRD, de dar el salto a las filas del movimiento de Andrés Manuel López Obrador y alzarle la mano a Rocío Nahle, entonces candidata al Senado. *** Ese hecho -dicen los que lo conocen- le cambió la vida al lograr blindaje e impunidad ante su probable participación en la desaparición de su amigo y compañero de lucha, José Manuel Flores Ríos alias “El Oaxaco”.

Las voces al interior de Morena son cada vez más persistentes: “no tenemos que esperar a que la propuesta de la presidente Claudia Sheinbaum sea ley, para aplicarla en Veracruz, debemos frenar el nepotismo electoral”.

Lo ha dicho en reiteradas ocasiones el senador de ese partido, Manuel Huerta, pero también lo dijo la diputada presidente de la Mesa Directiva en el Congreso local, Tanya Carola Viveros Cházaro.

“Para tener una convicción no se necesita que esté en la ley; en este momento, que estamos de cara a elecciones nada más en dos estados, vamos a estar ante la lupa de todo el país y el comportamiento que tengamos, más allá de si se pone en la ley o no se pone en la ley, el comportamiento que tengamos nos va a calificar el pueblo”.

El problema es que -cuentan entre los liderazgos de Morena- en el 2024, con el afán de conseguir respaldo político y financiero para la campaña al gobierno estatal, a los operadores de ese partido se les soltó la lengua y les prometieron a los alcaldes “el oro y el moro”. Quizá el gancho más atractivo para muchos de los presidentes municipales fue la posibilidad de construir un cacicazgo político en la región, impulsando a alguien de su propia sangre.

A todos ellos les cayó como un balde de agua fría que la presidente Claudia Sheinbaum impulsara una iniciativa para evitar la transferencia directa del poder en cargos de elección popular.

- ¡Cómo! ¡Eso no fue lo que me prometieron!

Pero en México el político es un espécimen capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y ya muchos de los cacicazgos regionales (o aspirantes a ello) buscan opciones en las que se pueda cumplir con la encomienda de su jefa política, pero a la vez impulsar a “gente de su sangre” a las alcaldías en juego.

Algunos optaron por buscar la candidatura por el partido “aliado” (el Verde), y otros han tomado caminos más sinuosos.

Ese parece ser el caso del ayuntamiento de Tuxpan.

Nadie cuestiona que José Manuel Pozos Castro “se la jugó” con Rocío Nahle y esperaba que, en reciprocidad, le permitieran heredar la alcaldía a su hijo, José Manuel Pozos del Ángel.

Frente a este nuevo escenario, el padre -ya premiado con la Subsecretaría de Gobierno- ahora pretende llegar por la vía de Daniel Cortina (diputado local que asumió el cargo el pasado cinco de noviembre y empleado de la familia Pozos).

La idea es que el legislador pida licencia en el Congreso para competir por la alcaldía con la alianza Morena-Verde y llevar como su suplente a Manolo Pozos del Ángel. Una vez ganada la contienda y en cuanto los tiempos legales lo permitan, Cortina retornaría a la diputación y el “junior” asumiría como alcalde sustituto.

En este enredo estaría también de acuerdo Citlali Medellín, suplente del diputado Cortina, quien estaría en la curul por un breve tiempo.

Falta saber lo que opina “Andy”, el hijo del expresidente, que es el verdadero filtro en este proceso electoral.

La extracción de agua del río Pánuco para surtir a los estados del norte (Tamaulipas y Nuevo León) es un proyecto tan viejo como la cantaleta de bajar las tarifas de energía eléctrica en Veracruz. Todos hablan de eso, pero nadie lo concreta. *** Este martes la presidente Claudia Sheinbaum dio una razón de peso para que ese proyecto se “siga analizando”: sale muy caro. *** “Es un proyecto de muchos recursos. La idea sería llevar agua del norte de Veracruz a… El (proyecto) original, esa concesión la tiene Monterrey, de esa agua; entonces, lo primero que hay que hacer es hablar con Nuevo León para que comparta esa concesión. Pero más allá de eso, lo que estamos analizando es el propio proyecto, es un proyecto de más de 100 mil millones de pesos, es un recurso muy importante”, explicó la mandataria en su conferencia matinal.

