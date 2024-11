Las comisiones del Congreso

Prefacio

A menos que Marko Cortés tenga "un As bajo la manga", la decisión de expulsar del partido a los senadores (propietario y suplente) Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares se podría convertir en el más grande ridículo de esa organización política. *** La decisión de los Yunes (padre e hijo) de traicionar su palabra y sumar su voto para que fuera aprobada la reforma judicial, no fue producto de un "arranque", ni una decisión apresurada. *** Fue, en realidad, consecuencia de un profundo análisis en el que se pusieron en la balanza pros y contras. *** Tenían claro que habría un linchamiento mediático, pero calcularon que los beneficios pesaban más que las afectaciones. Conocen bien a Marko Cortés y anticiparon que, como primera represalia, promovería su expulsión, pero ellos detectaron que no habría argumentos jurídicos para hacerlo. *** Y no es que a ellos les gane su amor por el partido, sino que -como lo expresó Yunes padre- a ellos no les gusta que los corran. Miguel Ángel Yunes Linares renunció al PRI cuando ya tenía un acuerdo con Acción Nacional, y ahora pretende ser él quien decida cuando abandonan las filas albiazules. *** El argumento presentado por el Comité Nacional del PAN para la expulsión, es de verdad endeble: "se basa en la necesidad de mantener la integridad y los valores que caracterizan a Acción Nacional, así como de garantizar el respeto a las decisiones que fortalecen nuestra unidad y compromiso con la ciudadanía". Jurídicamente no tiene valor alguno. *** Los Yunes (los de El Estero) anticipaban ese movimiento y habían preparado su respuesta: no los notificaron y, por lo tanto, les negaron su legítimo derecho de audiencia, y ningún ente partidista puede limitar las expresiones y decisiones que toman sus legisladores en la tribuna, pues eso atenta contra la inmunidad parlamentaria. *** No tengo la menor duda de que Marko Cortés les conoce a los Yunes azules varios "pecados" y que muchos de ellos serían más efectivos para la expulsión. El problema es que en todos ellos figura él mismo como cómplice y eso lo ata de manos. *** Esa novela picaresca continuará hasta los primeros meses del próximo año, y cuando así convenga a sus intereses, los Yunes azules agarrarán sus maletas y abandonarán ese partido. No antes.

* * *

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Esteban Bautista Hernández, pasó ya su primera crisis. Coordinar una fracción parlamentaria de 30 legisladores, todos asumiéndose con "méritos" para ocupar las comisiones más relevantes, tiene su chiste.

Todos son "amigos de la señora", todos llegan con el mismo argumento: "la gobernadora me la prometió" y el encargado de distribuir posiciones y dejar contentos a todos es Esteban Bautista.

Experiencia no le falta, aunque quizá requiera de asesores más "corridos" en materia de negociación legislativa.

La aplastante mayoría de Morena y sus aliados (41 de 50 diputados) les daba el derecho de partir el pastel y, por lo tanto, de quedarse con las mejores tajadas: Hacienda del Estado, para Naomi Edith Gómez Santos, diputada por Minatitlán y -según lo informó ella misma desde la tribuna- "vicecoordinadora" del grupo parlamentario de Morena; Gobernación, para la influencer Dorheny García Cayetano; Procuración de Justicia, para Diego Castañeda Aburto, de los más cercanos a la próxima gobernadora.

La Comisión de Vigilancia, como ya se había anticipado, es presidida por Miguel Guillermo Pintos Guillén, el diputado por Coatzacoalcos, la tierra adoptiva de Rocío Nahle.

A los aliados tampoco les fue mal. "Chentín", el hijo del dirigente estatal del PT, presidirá la Comisión de Administración y Presupuesto, mientras que Carlos Marcelo Ruiz, quien acaba de entregar la dirigencia del Verde, encabezará la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Sorprendió, sí, que la comisión de Seguridad Pública se la cedieran a un legislador "de la oposición", el emecista Adrián Ávila Estrada, pero en los pasillos se escuchó que había sido "una instrucción de muy arriba".

Legisladores con experiencia tendrán sus campos de acción. Héctor Yunes forma parte de las comisiones de Derechos Humanos y de Participación Ciudadana, desde donde -con seguridad. Va a generar mucho ruido.

Ana Rosa Valdez encabeza la de Seguridad Social e integra las de Fomento a la Inversión y la de Vigilancia.

Elizabeth Morales preside la comisión de Desarrollo Urbano y es secretaria en las de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, y la de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

Entre el gremio de comunicadores cayó muy bien, por cierto, que la presidencia de Atención y Protección a Periodistas recayera en Bertha Ahued Malpica.

En la misma sesión ordinaria de este jueves se dio a conocer el calendario de comparecencias para la glosa del último informe de gobierno de Cuitláhuac García. Se trabajará a marchas forzadas para cubrir todo en lo que resta del mes de noviembre.

El lunes abre las comparecencias el secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, y cierra, el 29 de noviembre, el propio gobernador.

* * *

Epílogo

Este jueves el Congreso del Estado eligió a Lucero Alegría Juárez como nueva titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE). No hubo debate ni voces de reclamo. La elegida consiguió 47 votos a favor y una abstención. La terna la completaban Jorge Ruiz Carrillo y Marina Tapia Díaz. *** No esperen algo extraordinario de la nueva contralora interna de la FGE. Llega desde la Contraloría General del Estado.

