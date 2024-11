Ken Salazar saca las uñas

Vaya regalo de cumpleaños para AMLO en su onomástico por parte de su "ex amigo Ken Salazar", que expresó el miércoles de que el entonces presidente no aceptó la ayuda económica del gobierno de Estados Unidos para temas de seguridad, y hasta dijo que la estrategia de abrazos no balazos, no funcionó.

Por eso, de inmediato el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la cancillería se envío una carta de "extrañamiento" diplomático por esa postura que únicamente alborotó el avispero político en las cámaras de diputados y de senadores.

Y es que, muerto el rey, viva el rey, parece ser la patética intromisión del embajador Ken Salazar, en la política interna del país y seguramente a toro pasado, sale a la palestra a dar declaraciones explosivas en pleno debate parlamentario en México, y de que el famoso texano, ya se va con la llegada al poder presidencial en Estados Unidos del republicano, Donald Trump.

Y es que AMLO les puso la raya al gobierno vecino y evitar sus excesos en territorio nacional. Por eso andan vengativos.

Pero, lo duro de entender es que el embajador entraba y salía por las puertas de palacio nacional con picaporte como Pedro por su casa, y ahora que con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya no tiene los mismos privilegios de antes y saca las uñas.

Al ex presidente AMLO, le arriman el caballo y el tabasqueño "retirado" de la política, se encuentra guardando silencio, en lo que significa una muestra de respeto para la presidenta Claudia Sheinbaum, pero los opositores del tabasqueño es que creen que sigue manejando todos los hilos del gobierno federal y en los estados gobernados por Morena.

Aunque, la presidenta Claudia Sheinbaum, es cauta y aún no cumple dos meses en la silla presidencial, sabe que el tabasqueño pretende seguir operando, pero el mensaje del embajador de EU, Ken Salazar, es un duro golpe para AMLO, que en la realidad debe soltar el pandero, antes de que el calambre se convierta en una verdadera descarga eléctrica de alto voltaje muy peligroso para su persona con todo el aparato de justicia de EU en contra .

Y es que el gobierno de Biden, se van en su contra en respuesta tardía cuando ya no es presidente y dicen que no suelta el timón del barco.

Los comentario de los analistas son de intriga, porque hasta le cantaron las mañanitas en las cámaras legislativas y volvió a escucharse la arenga de "es un honor estar con Obrador", mientras Ken Salazar, le daba su "happy birthday to you" con un calambre que debe preocupar al ex mandatario mexicano, y es un primer aviso para que suelte el control político del país, y deje gobernar a Claudia Sheinbaum.

Ahora resulta, que con el cambio de gobierno en EU, la situación se pondrá más caliente, pero lo más importante es que la mandataria nacional, es una mujer decidida a no permitir que nada empañe la futura relación con su homólogo Donald Trump.

Y es que desde los espacios mediáticos pretenden falsamente darle mayor notoriedad a las decisiones del gobierno de Biden que se va, y del que llega con Trump, y que de ninguna forma deben acalambrar al gobierno de Claudia Sheinbaum, que es una mujer preparada y echada para adelante, que no se arredra y no se dobla con las posturas intervencionistas del gobierno de Joe Biden, con sus derrotados correligionarios, que seguramente no olvidan de la buena relación de México con Donald Trump, y ahora andan en el tema de rencor, en una inquietante venganza, porque los ciudadanos latinos en EU apoyaron al triunfo del republicano y magnate para llegar a la presidencia del país, que pierde poder ante China y Rusia, y sus muchos países aliados que son parte de un nuevo orden mundial.

AMLO le dio respaldo a todos buenos y malos, y la presidenta Claudia Sheinbaum, se muestra ajena a todo ese golpeteo, que le afecta en su mandato como herencia de AMLO.

Por eso, la duda y que anda en el aire es que con la llegada de Trump al gobierno en EU, al ex presidente AMLO, ya no lo andarán zopiloteando con el petate del muerto y de que lo quieran guardar en el otro lado, a causa de que lo culpan de la inseguridad en el país, y que les repercute a los gringos, siempre beligerantes y oportunistas, cuando demuestran que no tienen amigos, ni socios, y simplemente tienen intereses.

Por lo pronto, extraña mucho que el diputado morenista, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados se mueva en un helicóptero de súper lujo más costoso que el del "Tío Richie" y los mediáticos, le pusieron "Monreal el humilde".

Y en Tabasco, el gobernador Javier May, culpa de la violencia en su estado a Adán Augusto López Hernández.

Como les hace falta AMLO, para que les ponga límite, les lea la cartilla y su píldora de "Ubicatek".

Por lo pronto, Alfonso Ramírez Cuéllar, es el que trabaja más cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, a tiempo completo calafateando el barco morenista, ante tanta zozobra y riesgo de que se hunda por los excesos que rebasan al viejo PRI.

Y la determinación visceral del PAN de expulsar del partido a los Yunes veracruzanos, es un harakiri que los ayuda a sumarse a la causa morenista, posiblemente. Ándale. Así las cosas.