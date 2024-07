Habrá “limpia” en el PJE

Prefacio

No puedo decir que Miguel Ángel Yunes Márquez sea inocente de los cargos que pretende imputarle la Fiscalía General del Estado (FGE). De lo que sí estoy seguro es de la ineficacia del organismo -supuestamente autónomo- encargado de la procuración de justicia en Veracruz. *** Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió al senador electo por el PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, una suspensión provisional que frena la orden de aprehensión librada en su contra por “sustraerse de la acción de la justicia” en el proceso que le iniciaron por los delitos de falsificación de documentos y fraude procesal. *** Yunes Márquez tramitó un amparo derivado de la orden de aprehensión girada por el juez de control Óscar Luis Lozada Hernández, en su contra. El amparo concedido advierte que no surte efecto si se trata de actos posteriores a su concesión, si se le sorprende en delito flagrante o si los actos reclamados fueron emitidos por autoridades distintas a las que se les reclama dicha orden de aprehensión. *** La juzgadora concedió, además, la suspensión provisional contra la emisión de una ficha roja y una orden de detención con fines de extradición. *** Alguien no está haciendo bien su trabajo y eso tendrá consecuencias.

* * *

Los días de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre al frente del Poder Judicial del Estado (PJE) están contados.

El expediente que han elaborado los colaboradores de la gobernadora electa, Rocío Nahle, advierte sobre el tráfico de influencias y el nepotismo, como dos factores que impactan en los niveles de corrupción e ineficiencia del Tribunal Superior de Justicia.

El documento que se hizo llegar a Rocío Nahle destaca el nombramiento de jueces “no por su capacidad o méritos, sino por sus conexiones políticas o familiares, lo que compromete su independencia y objetividad”.

Al frente de todos estos nombramientos y de muchas de las decisiones que se toman desde la presidencia del PJE, aparece David Cardeña Ortega, secretario particular y la persona más cercana, a la magistrada presidente.

La investigación es detallada, e incluye los nombres de aquellos que han sido nombrados a pesar de carecer de experiencia y conocimientos en la materia.

Rene Ortiz Sortorious, en Coatepec; Miroslava García Ramírez, Manuel Mendoza Rosas Rosas y Manuel Eduardo Vidal Alor, en Coatzacoalcos; José Luis Mendoza Rosas, en Córdoba; Manuel Galeana Morales y Germán Jiménez Oceguera, en Orizaba; Mildred Zarida Gamboa, en Pánuco; Álvaro Vázquez Campos y Miriam Eunice Juan León, en Papantla; Eduardo Guillermo González Flores, Juan Eledon Salazar Suarez y Andrés García Velazco, en Poza Rica.

Esos son sólo algunos, identificados como “los más protegidos”.

De forma paralela, las investigaciones encargadas por la gobernadora electa llevaron a detectar una red de corrupción que opera desde el Consejo de la judicatura, donde un magistrado se ha confabulado con jueces de la zona norte, para “vender” resoluciones.

Entre los señalados de participar en ese tipo de componendas (y hay denuncias que lo confirman) es el magistrado Esteban Martínez Vázquez, quien es integrante del Consejo de la Judicatura y que se mueve, una vez más, para ocupar la presidencia del Poder Judicial, cargo que ya buscó cuando fue nombrada Lisbeth Aurelia Aguirre.

Entre las observaciones que le hacen a Rocío Nahle sobre la situación que se vive en el Poder Judicial, se pone especial énfasis en que la falta de transparencia en los procesos de selección y nombramiento de jueces, así como la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, generan un ciclo de impunidad y corrupción que afecta el estado de derecho en Veracruz.

* * *

Epílogo

Es muy lamentable enterarse de estos sucesos, pero debemos estar conscientes de que es producto de las omisiones de nuestras autoridades en materia de seguridad. *** Este jueves una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) murió y otra de la policía municipal de Veracruz resultó herida, luego de una balacera con hombres armados en el estacionamiento de la plaza comercial “Las Palmas”, en la ciudad de Veracruz. *** El reporte de la FGE apunta que el enfrentamiento se dio cuando varios sujetos pretendían privar de la libertad a una persona en el estacionamiento de la plaza. ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, a un lado de la Unidad Médica del IMSS número 14. *** Las mujeres policías acudieron en auxilio de la víctima, pero fueron recibidas a tiros. Los agresores huyeron del lugar.

filivargas@gmail.com