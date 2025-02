Ganado: reanudan exportación

Prefacio.

El comité estatal del PAN en Veracruz está pasando por una de sus peores crisis financieras. *** Para este jueves está prevista una nueva visita (esta será la cuarta) de autoridades laborales del estado, que acuden a reclamar la ejecución de un laudo laboral que ganó un exempleado de esa organización política. *** Aunque no se sabe con certeza quién es el extrabajador del PAN que ganó este litigio laboral, es sabido que entre los demandantes aparecen personajes que ocuparon posiciones de alta confianza en pasadas directivas y decidieron que su salida de la nómina no se justificaba. *** Son los casos de Carlos Gabriel Fuentes, Ariadna Lezama y Antonio Salamanca, quienes formaban parte de los equipos políticos de Pepe Mancha, Joaquín Guzmán y Julen Rementería. *** Esos tres personajes reclaman cuantiosas indemnizaciones por haber servido al partido político, no en cargos menores, sino en posiciones directivas, a las que llegaron con el único mérito de haber formado parte de grupos que encabezaron esa organización política. *** Carlos "Chico" Fuentes, por ejemplo, ocupó una cartera en el comité estatal y, aunque casi nunca acudía hoy exige más de 900 mil pesos como indemnización. *** La periodista Ariadna Lezama Palma, hoy integrante de la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas (CEAPP), reclama poco más de 400 mil pesos, como indemnización por los 18 meses en los que formó parte de la estructura directiva del PAN. *** Antonio Salamanca Barcelata, por su parte, pretende que le paguen un millón 440 mil pesos. *** Está claro que entre los requisitos que les pidieron para formar parte del comité estatal no figuraba eso que se conoce como "amor a la camiseta" o, para decirlo de manera más formal, "convicciones políticas".

* * *

Este miércoles el gobierno federal dio a conocer que, como resultado de los acuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, se reanudó la exportación de ganado bovino en pie.

El primer lote con el que se reabrió la frontera fue de 500 cabezas que pasaron por la estación cuarentenaria de San Jerónimo, en Chihuahua.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que ese primer lote estuvo por animales de tres unidades de producción del estado de Chihuahua. "El ganado fue tratado con un medicamento antiparasitario en la unidad de producción de origen, posteriormente los animales fueron inspeccionados por el personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y finalmente por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés) que autorizó el paso del ganado hacia los Estados Unidos".

La Sader dio a conocer que se prevé que "en breve" inicien las operaciones en el resto de las estaciones cuarentenarias ya aprobadas, en los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila, para retomar el flujo habitual de las exportaciones de ganado mexicano.

El 22 de noviembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos anunció el cierre de su frontera a la importación de ganado bovino mexicano, luego de que se reportara la aparición de un caso de Gusano Barrenador de Ganado, en un animal procedente de Guatemala.

Dos meses después de la aparición de ese primer brote, el 24 de enero del 2025, las autoridades de México reportaron que ya sumaban 20 casos detectados -todos en el estado de Chiapas- en reses y en caballos.

A mediados de diciembre del 2024, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un protocolo especial para la revisión del ganado preparado para la exportación.

México exporta, en promedio, 1.4 millones de cabezas de ganado en pie al año, lo que representa 1,400 millones de dólares. Esta pausa en las exportaciones ocasionó pérdidas cercanas a los 10 mil millones de pesos, de acuerdo a datos de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

En esta primera etapa de la apertura de la frontera no está considerado el ganado que se produce en Veracruz, porque en esta entidad no se cuenta con instalaciones que cumplan las exigencias sanitarias impuestas por el gobierno de Estados Unidos y los puntos de inspección están en proceso de rehabilitación y equipamiento (por el abandono que sufrieron durante la administración de Cuitláhuac García), por lo que la exportación sigue vedada para los productores de esta entidad.

* * *

Epílogo.

En la Ciudad de México, en la llamada "Mesa Nacional de Negociación" de la alianza para las elecciones en Veracruz, se determinó que en el municipio de Tuxpan sería Morena el partido que postularía candidato. *** Sin embargo, el dirigente estatal del Partido Verde, Édgar Herrera Lendechy, aclaró que en esas mismas negociaciones se estipuló que en las cabeceras distritales (Tuxpan lo es) "los partidos que integremos la alianza propondremos a figuras políticas para que sean medidas y postular al más competitivo". *** Es por eso por lo que, aunque la postulación fue acordada para Morena, el Partido Verde sigue impulsando al exalcalde Alberto Silva. *** Morena, sin embargo, tiene en la figura del diputado local Daniel Cortina una carta muy fuerte para ir por la alcaldía. Las mediciones en aquel municipio colocan a Morena como la fuerza política que predomina, y entre las figuras del partido guinda, la que mas destaca es la del diputado Daniel Cortina. *** La conclusión en Morena es que no necesitan "importar" de otra fuerza política a algún candidato para Tuxpan, pues en sus filas hay gente con reconocimiento popular y con méritos partidistas para encabezar la contienda, como es el caso del legislador local. *** Una pertinente aclaración: En mi colaboración de ayer ("Rocío: ¿el enemigo en casa?") afirmé que la abogada Ana Volga había retornado como jueza del Poder Judicial del Estado luego de su paso por la Secretaría de Gobierno. No es así. Desde el propio Tribunal Superior de Justicia se me informó que Ana Volga ya no retornó a los juzgados. Una sincera disculpa por ese error. *** La presidente Claudia Sheinbaum ha tocado el tema en dos días consecutivos: la refinería de Dos Bocas (esa que fue inaugurada al menos tres veces en la administración de López Obrador) enfrenta problemas técnicos que le impiden operar a toda su capacidad. *** "La Refinería Olmeca está terminada. Hoy tiene un pequeño problema del crudo, que tiene problemas de salinización, pero está terminada. En el momento en que esté operando a su máxima capacidad, prácticamente, no se va a exportar petróleo, todo va a ser para el consumo interno". *** Ese "pequeño problema", dijo la mandataria, tardará en resolverse "algunos meses", de manera que difícilmente alcanzará en este año su máxima capacidad de operación.

