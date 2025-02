Precampaña en Coatzacoalcos: ¡Baratita, de a peso!

Ahí les va paisanos, un vistazo a la “guerra sucia” que se está cocinando en Coatzacoalcos, tan barata como si la hubieran comprado en la vendimia del terraplén de la Juan Osorio, allá por los pantanos.

Y es que, si esto es “guerra sucia”, entonces mi abuela es astronauta, más que sucia parece percudida.

Es una pelea de gallos en la que las aves de corral están más preocupadas por su dieta o sea el “maicito" que por pelear. Pero bueno, vamos al grano, que aquí no estamos para perder el tiempo.

Resulta que los “asesores” de la oposición, en su afán de desprestigiar al enemigo, se han lanzado a las redes sociales como si fueran a pescar en el río Coatzacoalcos, pero lo único que sacan es basura que ni para el reciclaje da.

Historias viejas, fotos descoloridas y videos que ni siquiera dan risa.

¡Vaya creatividad! Parece que se les acabó el presupuesto para contratar a alguien que les enseñe a hacer memes decentes. Y eso que estamos en plena precampaña, cuando deberían estar sacando parte de la artillería pesada, no tirando piedritas con resortera.

Pero no se crean, paisano, que esto es cosa de un solo bando. Aquí todos están metidos en el lodazal.

Algunos asesores y politólogos del Partido Revolucionario, en lugar de afianzar la candidatura de Carlos Vasconcelos, están más preocupados por mostrar el cobre con un discurso tan barato en redes sociales que hasta da pena ajena.

Que si este compró semáforos, que si el otro anda apoyando a Movimiento Ciudadano. ¡Ay, por favor! ¿En serio eso es lo mejor que tienen? Parece que se quedaron atorados en los 90, cuando todavía creían que una foto borrosa era suficiente para tumbar a un candidato.

BAJA TALLAS QUE NO SUBE AL PARTIDO EN LAS ENCUESTAS

Y luego está el caso del líder municipal del PAN, César Soto, que parece más preocupado por su talla de pantalón que por la política. Durante gran parte del 2024, en vez de hacer campaña, se la pasó mostrando sus progresos con el nutriólogo. ¡Qué orgullo, paisano!

Ahora sí que podemos decir que hay un líder que sabe bajar de peso, pero no sabe subir políticamente en las encuestas a su partido.

Y por si fuera poco, el buen César se puso a jugar a ser Roy Campos y lanzó una encuesta en su perfil de Facebook, preguntando a quién le gustaría que fuera el candidato del PAN a la alcaldía.

Al menos sin permiso de uno de ellos nombró a Alfredo Phinder Villalón, a Liliana Orantes Abadía, a Moisés Humberto Tamayo Cruz y a Moisés Zarco Lacunza.

Pero la cereza del pastel se la puso Liliana Orantes, quien le soltó una cátedra de política al imberbe líder municipal. En un comentario que debería ser enmarcado y colgado en la sala de cualquier aspirante a político, Liliana le dijo clarito: “Una disculpa, César, no sé cómo te atreves a hacer esto cuando no tienes la seguridad de que uno quiera ser candidato. Yo no me presto a estos juegos sin bases ni fundamentos, menos de carencia de liderazgo.” Y remató con un: “Qué pena de veras da tu falta de profesionalismo.” ¡Ay, paisano! Si eso no es un jalón de orejas, entonces no sé qué lo sea.

¡Tremendo coscorronazo…!

Y por si no fuera suficiente, hay quienes aseguran que el verdadero titiritero de todo este circo dentro del PAN es Pepe Bahena, quien según dicen, compró la candidatura a la diputación rural en el pasado proceso a Gabriel Rivera

El contratistas asegura que a él no le pagaron nada, que el dinero solo fue para pagar los honorarios del suertudo abogado que juega por todos lados. ¡Ah, qué bueno! Entonces no fue compra de candidatura, fue un “apoyo desinteresado” para pagar abogado. ¿Qué diferencia, no?

En fin, paisano, lo que tenemos aquí es un desfile de ocurrencias, desaciertos y falta de profesionalismo que da pena ajena.

La guerra sucia en Coatzacoalcos no es más que una pelea de vecinos en la que todos salen perdiendo.

Y mientras los políticos se dedican a tirarse tierra. Un favor, le harían el electorado primero en aparecer en las colonias, cuando no hay elecciones, hacer trabajo social o por lo menos ser buenas personas.

Así que, paisano, la próxima vez que veas un meme político en Facebook, tómatelo con calma y ponle un poco de sal, porque lo más seguro es que sea más falso que un billete de a peso.

Y mientras tanto, seguiremos aquí, viendo el espectáculo y preguntándonos si algún día tendremos una campaña política que valga la pena. Pero no nos hagamos ilusiones, que en Coatzacoalcos, hasta la guerra sucia está de oferta. ¡Baratita de a peso, paisano!

Cuéntanos el chisme aquí:

lajiribillaelcabula@gmail.com