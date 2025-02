Nada es como tú lo piensas

No creas todo lo que piensas, cuestiónalo todo, es algo que en general deberíamos tener muy presente, pues en un mundo con cambios constantes que vertiginosamente se transforma, deberíamos hacer lo mismo. Para verdaderamente aprender y entender el entorno, deberíamos desaprender y cuestionar todo aquello que ya sabemos. Quizás bajo estas perspectivas tendríamos más soluciones para las preocupaciones del presente.

Para el psicólogo Adam Grant, autor del libro “Piénsalo otra vez” es fundamental ver nuestras propias limitaciones, dejar de rodearnos únicamente de quien aplaude lo que hacemos pues así nos cerramos a otras oportunidades de crecimiento. En cambio, cuando aceptamos los cuestionamientos también encontramos áreas que pueden desarrollarse de distintas maneras, es decir solo es sabio quien admite que en realidad es más aquello que desconocemos que lo que hemos logrado conocer.

Adam Grant es uno de los autores más reconocidos a nivel global, ha trabajado como consultor de empresas como Google, Pixar y Facebook, sus obras hablan constantemente de cómo salir de la zona de confort y avanzar no solo en el mundo de los negocios, sino también de manera personal y por ende social, la filosofía que transmite en cada una de sus creaciones se basa en el movimiento, en abrir posibilidades y encontrar el punto de equilibrio aunque a veces a simple vista pareciera que no funciona y si en múltiples formas se ha realizado lo mismo quizás es momento de hacerlo diferente.

Todo lo anterior aplica también para temas sociales, pues si nos centramos únicamente en nuestras perspectivas ¿cómo podremos vincularnos con quienes pueden tener un desacuerdo para nuestra forma de pensar? Esto aplica evidentemente en los negocios, pero también en la política, aún en escenarios tan crudos como los que enfrentamos en la actualidad, solo entendiendo los desacuerdos podemos hacer ajustes para nuevos acuerdos.

Los puntos de vista que tenemos respecto a cualquier situación van a determinar nuestro actuar en todo momento e incluso desde la psicología, se ha comprobado que lo que creemos se aloja en nuestro subconsciente y estamos programados para comprobar nuestra realidad. Es decir, ponemos nuestra atención únicamente en aquello que creemos, un ejemplo pueden ser los procesos electorales, si yo considero que un candidato es malo, es muy probable que a mi alrededor encuentre personas que opinan de forma similar, por lo que si el resultado es diferente al esperado, puedo llegar a considerarlo un fraude.

Por el contrario, cuando tengo la disposición de cuestionar mis puntos de vista, también tengo receptividad a vincularme con otras perspectivas, esto ayudará a que entenderé no solo por qué otras personas piensan diferente, si no también sus motivaciones, sus miedos y por ende quizás también sabré cómo llegar a esos votantes que no compartían mi opinión.

Hay científicos que han hecho pruebas de repensar nuestras respuestas, por ejemplo, en un examen, algunos dirán que la primera intuición es la que cuenta, sin embargo, al intentar vencer la pereza mental y reevaluar lo que estamos haciendo, aumentan las probabilidades de éxito. Así funcionan las aseguradoras, analizan múltiples escenarios posibles para calcular los riesgos y así ofrecer una póliza.

En la actualidad repensemos todo, ¿por qué creo lo que creo? ¿qué estoy creando desde mis puntos de vista? Pues si repasamos un poco la historia descubriremos que todos hemos errado, que la verdad se transforma con el tiempo y no hay mejor manera de avanzar que cuestionándolo todo o quizás estoy equivocada y vale la pena cuestionar porque creo que la transformación del mundo se logra solo desde múltiples perspectivas, mientras tanto te invito a preguntarte ¿tú a quién le crees y en qué piensas?

zairosas.22@gmail.com