El subejercicio de Cuitláhuac

Prefacio.

"Ya no podemos seguir así. ¡Tuxpan tiene que despertar ya!", expresó Alberto Silva este jueves en un video que subió a sus redes sociales. *** El exalcalde tuxpeño y aspirante a ocupar una vez más ese cargo, se mostró consternado por el ataque sufrido por un reconocido empresario de aquella ciudad: "El día de hoy Tuxpan está de luto otra vez. Asesinaron a un hombre bueno y enlutaron a una familia honorable a la que conozco de toda mi vida", dijo. *** Se refería, por supuesto, al asesinato del empresario inmobiliario Víctor Poissot Bermejo, ocurrido al medio día de este jueves, en las oficinas de su empresa, la Inmobiliaria Ikali. *** Al menos dos sujetos llegaron hasta las oficinas de su víctima, ubicadas en la esquina que forman el bulevar Jesús Reyes Heroles y la calle Doctor Zózimo Pérez. Se dirigieron al propietario y sin mediar palabra dispararon en su contra. *** Como suele suceder en estos casos, a pesar de que se activó un "código rojo" y se cerraron las salidas y accesos a la ciudad, no lograron dar con los sicarios. *** Tuxpan, lo mismo que el vecino municipio de Poza Rica, se han convertido en "zonas sin ley". Año con año las autoridades estatales anuncian el "reforzamiento" de las medidas de seguridad, la llegada de más elementos de la policía federal y hasta el Ejército Mexicano, pero no consiguen frenar la violencia y los altos índices de seguridad en la zona. *** Alberto Silva aprovechó la coyuntura y criticó al partido en el poder (Morena) porque manda a un candidato "afín a quien gobernó en los últimos años, sin mérito alguno y con total desconocimiento" del tema de seguridad. *** "Su propósito es claro -afirmó Silva Ramos-: ser la Cortina que tape el Pozo. Así de cínicos e insensibles son. Creen que somos estúpidos". *** En Tuxpan Morena y el Partido verde no lograron ponerse de acuerdo para la postulación de un candidato único, por lo que cada uno llevará a su representante. Por Morena será postulado el actual diputado local Daniel Cortina, mientras que el Partido Verde le dio todo su apoyo a Alberto Silva, quien convocó a la sociedad tuxpeña a forman un frente único que permita liberar a Tuxpan "de las garras de estos señores que ya han destruido buena parte de lo que somos". *** Y remató: "No tengo miedo, hoy más que nunca anuncio mi postulación como alcalde de Tuxpan y quiero ir acompañado y arropado por todos ustedes".

* * *

Desde el primer año de la administración de Cuitláhuac García se descubrió la trampa: el gobierno federal era "generoso" al momento de asignarle recursos, pero éstos no se aplicaban a atender las múltiples necesidades del estado; miles de millones de pesos pasaban al rubro de "subejercicio" y eran reintegrados a la Hacienda federal, que los anotaba en el apartado de "libre disposición".

Una manera burda de evadir los mecanismos de control de los manejos presupuestales.

Sin embargo, tanto a nivel estatal como federal existen mecanismos para darle seguimiento, paso a paso, a cada peso del tesoro público.

Gracias a eso hoy se sabe que durante todo el sexenio de Cuitláhuac García se dejaron de ejercer 42 mil millones de pesos destinados, esencialmente, a obra pública.

Los propios informes trimestrales que emite la Secretaría de Finanzas estatal dejaron en evidencia que esos recursos no aplicados (y regresados a la Federación) estaban asignados a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y a la Dirección de Espacios Educativos.

Tan sólo en 2024 el monto que se quedó sin ejercer fue de 2 mil 076 millones de pesos, pero un año antes, en 2023, el subejercicio reportado documentalmente fue de 12 mil 913 millones de pesos.

En la administración pública se considera "subejercicio" cuando alguna entidad pública no ha gastado lo que tenía autorizado gastar en un ejercicio fiscal y puede interpretarse de dos maneras: como un ahorro o como una falta de capacidad institucional para ejecutar el presupuesto.

En un estado como el de Veracruz, sin embargo, no se puede considerar "ahorro" cuando ha quedado constancia de que dicho recurso no se quedó en la entidad y tampoco se cumplieron los objetivos de inversión, de obra y de amortización de la deuda.

Llama la atención que el tamaño del subejercicio en la administración de Cuitláhuac García casi iguala al monto de deuda pública que dejó Javier Duarte al término de su administración. En una conclusión simple, si ese recurso que no se gastó, se hubiera aplicado para el pago de deuda, a estas alturas los compromisos financieros del estado serían mínimos, o habrían desaparecido.

De ese tamaño fue el hueco que dejó Cuitláhuac García.

La buena noticia es que hay señales muy claras de que, a nivel federal, se está investigando el comportamiento financiero del recién concluido gobierno de Veracruz y que se llamará a cuentas a los responsables de esas irregularidades.

Muy pronto (quizá después de las elecciones) habrá noticias.

* * *

Epílogo.

Con tal de brincar de un cargo a otro, a los representantes de Morena no les importa generarle huecos a su bancada legislativa. *** El grupo legislativo de Morena verá disminuir su número en los próximos días, pues dos de sus legisladores solicitarán licencia para competir en la contienda municipal, y sus suplentes no podrán cubrirlos. *** Es el caso del diputado de Tuxpan, Daniel Cortina, quien -ya fue confirmado- será candidato de Morena a la presidencia municipal. El problema es que su suplente, Citlali Medellín Careaga, del Partido Verde, también fue presentada recientemente como candidata a la alcaldía de Tamiahua. *** Otro caso similar es el del diputado Alejandro Porras Marín, quien solicitará licencia tras ser nombrado promotor de la Cuarta Transformación en Huatusco. Su suplente, Luis Fernando Cervantes, es el director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), por lo que, a menos que renuncie a su cargo en el gabinete estatal, nadie podrá asumir la curul. *** Habrá quien argumente que ese vacío será "por unas cuantas semanas", pero si se da el caso de que todos obtengan el triunfo en sus aventuras municipales, la pérdida sería por lo que resta de la actual Legislatura. *** Seguramente en Morena celebran que tienen diputados "de sobra".

