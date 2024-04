Confirmada, la caída de Rocío

Prefacio

Empezó como un rumor, pero fue tomando fuerza: importantes actores del gobierno de Cuitláhuac García están formando un “frente común” para exigir a la candidata al gobierno estatal, Rocío Nahle, que les garantice posiciones en su gobierno, toda vez que fueron excluidos de las listas para cargos de elección popular. *** Se habla de una reunión en el municipio de Emiliano Zapata, que pretendió ser “privada”, pero que muy pronto fue conocida por todos. *** Entre los presentes, se supo, había personajes políticos que decían tener “los enlaces” con el equipo de Pepe Yunes, para sumarse a su proyecto, en caso de que los operadores de Rocío Nahle no los compensan por sus aportaciones. *** La filtración de este evento (sin confirmar si fue real o un invento) les permitió a algunos de los perversos de la 4T incluir a todos aquellos personajes identificados por su cercanía con Cuitláhuac García, pero que no resultaron favorecidos como lo esperaban. *** La intención, opinan algunos, era golpear al propio gobernador, a quien están acusando de haber “abandonado” a su candidata, respaldado en la promesa de Claudia Sheinbaum de incluirlo en su gabinete. *** La percepción, sin embargo, podría estar equivocada. Hay quienes sugieren que quien realmente marcó distancia con el aún gobernador de Veracruz fue la propia Rocío Nahle, atendiendo los consejos de sus operadores, que le hablaron de la reprobación que presenta Cuitláhuac García entre los veracruzanos. *** “Aléjalo, pon distancia entre tú y él, o de lo contrario cargarás con sus negativos”, le habrían sugerido a la candidata. Nunca entendieron que esa separación implicaba, de forma natural, una reducción de los apoyos estatales (esencialmente en el acarreo) que tanta falta le hacen a la candidata. *** Cierta o no, la sola versión de que se estaría creando un “frente cuitlahuista” habla de lo nerviosos que están aquellos que apostaron todas sus canicas a la continuidad del proyecto de López Orador.

* * *

Desenmascarados en la más recurrente trampa de la campaña (la difusión de “encuestas” que le daban más de 30 puntos de ventaja a su candidata) los “estrategas” de Rocío Nahle recurrieron a la vieja táctica, gritar: “¡al ladrón, agarren al ladrón!”, para con eso desviar la atención del verdadero truhan.

Ellos ya sabían que la distancia entre los dos principales contendientes había desaparecido, pero se negaban a reconocerlo y acentuaban su repetido mensaje de que Rocío Nahle llevaba “más de 30 puntos de ventaja”.

Una vez que se hizo pública la más reciente medición de la encuestadora “Gobernarte” se apresuraron a descalificarla. Juraron que era una empresa “patito”; ellos suelen recurrir a ese tipo empresas “fake” y aseguran que la responsable del sondeo que colocaba a Pepe Yunes a la cabeza era una de esas.

Sin embargo, no pasaron ni 24 horas de que se conoció esa medición, que apareció otra: la empresa de gestión de bases de datos y estudios de opinión “Electoralia” publicó una encuesta de opinión respecto a las tendencias electorales en la disputa por la gubernatura de Veracruz.

Según esta medición, realizada por una empresa distinta, Pepe Yunes no sólo acortó distancias, sino que ya supera las otras propuestas.

En su informe “Electoralia” incluyó la pregunta “Si el día de hoy fuera la elección a gobernador del estado de Veracruz, ¿por cuál partido o coalición votaría?”. El 42 por ciento de las personas encuestadas se inclinó por la coalición formada por los partidos Morena, Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM); apenas un punto menos (41 por ciento) sumaron la alianza que integran el PRI, el PAN y el PRD. Muy abajo, con 3 por ciento aparece Movimiento Ciudadano (MC), mientras que el 14 por ciento dijo no saber.

En otra pregunta, en la que carean a los candidatos, la encuesta arroja un empate entre Rocío Nahle y Pepe Yunes con 42 por ciento cada uno, mientras Polo Deschamps queda con 3 por ciento y 13 por ciento respondió que no sabía.

La tercera pregunta fue: “Independientemente de su intención de voto y afinidad partidista ¿quién cree que ganará la elección y será el próximo gobernador de Veracruz?”. El 43 por ciento de los encuestados respondió que el vencedor será Pepe Yunes; 42% dijo que Rocío Nahle, uno por ciento consideró que sería Polo Deschamps y 14 por ciento dijo no saber.

Un factor fundamental para la caída de Rocío Nahle en las preferencias (aunque no el único) se pudo palpar en la última medición. Ahí se muestra el descontento de la población con el actual gobierno estatal. 63 por ciento reprueba la gestión de Cuitláhuac García y solo 37 la aprueba, una marcada diferencia con los números que presenta el presidente López Obrador, con 57 por ciento de aprobación.

En ese contexto, no sorprende lo declarado este miércoles por Pepe Yunes respecto a los eventos que realiza la candidata de Morena: “Hace apenas dos meses movilizaba a miles, hoy les empieza a alcanzar para movilizar a cientos”.

* * *

Epílogo

Y cuando Cuitláhuac García lucha por “vender” entre la opinión público un supuesto avance en el combate contra la violencia criminal, de pronto la “maldita realidad” lo vuelve a abofetear. *** La mañana de este miércoles, en la comunidad Comoapan, del municipio de San Andrés Tuxtla, dos mujeres adultas y un menor de edad fueron asesinados durante un ataque armado. Otras dos personas resultaron lesionadas. *** Sujetos armados irrumpieron en un domicilio de la colonia Cardenista y dispararon en varias ocasiones contra las personas que se encontraban en la vivienda. Las víctimas mortales fueron identificadas como Iván A. X., de 12 años; Bertha A., de 43 años y Claudia A., de 57 años. Resultaron heridos por arma de fuego Felipe A., de 57 años, y la menor Matilde A., de nueve años. *** Disfrazado de un “agudo abogado”, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García dijo que “está analizando” si debe cumplir, o no, con la sentencia de un juez de Distrito, quien en una suspensión provisional ordenó que se borraran de las redes sociales del gobierno estatal las expresiones hechas por el propio mandatario, en contra de Itiel Palacios, a quien calificó de “un poderoso narcotraficante”. *** Cuitláhuac García Jiménez calificó como “censura” la instrucción para que elimine dos de sus conferencias de prensa. Dijo que antes de su gobierno no hubo ese tipo de sanciones en contra de quienes se encontraban administrando el estado. *** “A mí sinceramente estas formas de censura -porque no son otra cosa- lean bien las instrucciones del juez y no habla de que yo lo mencioné, ustedes sí, y ahí mete en la queja a los medios, eso es censura. Al grado tal de que yo no lo menciono y ustedes sí, el juez toma la determinación de que se baje”. *** Algún día entenderá. Ojalá, por su bien, no sea demasiado tarde.

