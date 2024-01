El PAN está con Pepe

Enero 04, 2024, 07:15 a.m.

Por: Filiberto Vargas Rodríguez Fecha: Enero 04, 2024, 07:15 a.m.

Prefacio

El dato aportado este miércoles por el periodista Bernardo Gutiérrez retrata de manera puntual el cambio de paradigma en materia de campañas electorales en México. Una gigantesca movilización, con derroche de recursos (transporte, combustible y alimentación para miles de personas) logró reunir, en el parque Independencia de Coatzacoalcos, a poco más de 5 mil personas, con motivo del arranque de campaña de Rocío Nahle. Muchos de los asistentes, una vez que registraron su asistencia, abandonaron el lugar, como se pudo apreciar en numerosos testimonios de video.

Mientras eso sucedía en el Sur, en Xalapa, Pepe Yunes se reunía con 200 jóvenes veracruzanos (no perdamos de vista que es período vacacional en las escuelas), pero a través de las redes sociales alcanzó a más de 12 mil 500 jóvenes de toda la entidad, realmente interesados en conocer las opciones que para su futuro representa el precandidato del frente opositor.

Ya no se pueden hacer las campañas políticas como antes. Hoy, quien busque el voto ciudadano debe adaptarse a las actuales condiciones de vida, saber de las nuevas tecnologías y adaptar su propio proyecto a los nuevos tiempos.

Pepe Yunes es un político joven, actual, que entiende que no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes.

Era el paso que faltaba por dar. Los panistas pusieron especial énfasis en eso: que las cosas se hagan en tiempo y forma.

Este miércoles el aspirante al gobierno del estado, Pepe Yunes, se registró oficialmente como precandidato en el Comité Ejecutivo Estatal del PAN. Desde la sede de ese organismo político -lleno a reventar- destacó el ambiente de unidad en torno al proyecto que encabeza, junto al PRI, al PRD y a una amplia representación de la sociedad civil.

Pepe Yunes reafirmó su compromiso de trabajar para que Veracruz retome el buen camino.

"Y frente al PAN, frente a esta energía política bien intencionada, que explica buena parte de las grandes transformaciones democráticas del país, con valores, con principios, que tiene perfectamente claro cuál es el alcance de una buena política pública; reiterarles el compromiso de que jamás en esta alianza se deshonrará la lucha y el legado para que Veracruz retome su buen camino".

En su mensaje a la militancia del partido albiazul, Pepe Yunes aseguró que se respetarán los acuerdos:

"Jamás en esta alianza se deshonrará la lucha y el legado de los partidos políticos que la conforman. Se logrará el gobierno que los veracruzanos se merecen, Veracruz merece más. Desde lo nacional se logrará este desarrollo. Es un honor ser candidato del PAN, es un honor ser candidato del PRD, es un honor ser candidato de este frente que se conformó con la lucha de todos los partidos políticos que lo integran".

Dijo conocer las principales necesidades de la infancia en Veracruz: "Tienen que ver con seguridad, con crecimiento económico, con oportunidades sociales, con el futuro visto desde los ojos de esos niños, que hoy reclaman responsabilidad, entereza en la participación política para poder, junto con ellos, alcanzar el futuro que todos soñamos para nuestra patria chica".

Pepe Yunes ratificó su compromiso de rescatar al país de la mano de Xóchitl Gálvez, y de recuperar el estado, del gobierno que ha fallado a los veracruzanos.

"Veracruz merece más, desde el gobierno de la república, Xóchitl Gálvez sabrá cumplirle a Veracruz, y todos nosotros; los que llegaremos a cogobernar Veracruz, estaremos a la altura de la responsabilidad para hacer del estado el sitio generoso que nos demandan nuestros hijos, nuestras familias y nuestras regiones".

El objetivo es claro: lograr un gobierno compartido en el que no haya distinción de colores.

"Acción Nacional en las muchas décadas de gobierno se explica desde el buen gobierno, de la buena gestión de lo local, en los municipios en donde se padecen los estragos del abandono, de la falta de conocimiento o la improvisación como marca la regla, Acción Nacional ha marcado diferencia desde lo local en todos los municipios en los que gobierna".

La militancia del PAN ya no dejó lugar a las dudas: se entregó con convicción al proyecto de Pepe Yunes y todos los grupos de esa organización política se hicieron presentes para demostrar que el respaldo es unánime.

Mientras el frente opositor se consolida con partidos y sociedad civil, unidos, enfrente, en los partidos del gobierno, las guerras intestinas los siguen desgastando.

Epílogo

Desde que tomaron la decisión de respaldar a Pepe Yunes en su campaña por la gubernatura, los Yunes de El Estero sabían lo que les llegaría: un ataque desde el gobierno, haciendo uso de las instituciones "autónomas" para desactivarlos.

"El que nada debe, nada teme", respondió este miércoles el exalcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, cuando lo cuestionaron sobre la posibilidad de que les revivan algunas denuncias.

Fernando Yunes indicó que el gobierno de Cuitláhuac García se caracteriza por perseguir a la oposición y puso como ejemplo los casos del exfiscal Jorge Winckler y de Tito Delfín, aunque aclaró que ninguno en su familia se va a "rajar".

"Desde siempre, (Javier) Duarte me mandó a detener el día de la elección de 2016 con gente de El Salvador, de Honduras, no me rajé en aquella y en esta menos", advirtió.

Se dijo convencido, además, de que desde el gobierno utilizarán los padrones de programas sociales para coaccionar a la ciudadanía y seguirán las amenazas: "Seguramente van a denunciar a gente de nosotros o a nosotros mismos, pero no tenemos miedo. Lo que tienen que hacer con los aparatos de seguridad es perseguir a la delincuencia, a los que han desaparecido a miles de mujeres y a miles de veracruzanos (...) En el gobierno de Cuitláhuac son buenos para bailar, pero malos para gobernar. Son buenos para perseguir con los instrumentos del Estado a sus adversarios (...) pero son muy malos para perseguir a los delincuentes".

filivargas@gmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas