Orgullo académico por acreditación institucional a Universidad de Xalapa por calidad educativa

Sin lugar a duda, cuando las instituciones educativas crecen, evolucionan, se transforman, se fortalecen e innovan, y ello se materializa en reconocimientos, quienes ahí cursaron y cursan sus estudios también lo hacen; de tal manera que para mí es un orgullo haber presenciado el reconocimiento que recibió el Rector de la Universidad de Xalapa (UX), Carlos García Méndez de manos del Dr. Miguel Ángel Tamayo Taype -coordinador general de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)- por lograr la calidad educativa en todos y cada uno de sus programas.

CIEES, es un organismo pionero desde 1991 en México, dedicado al aseguramiento de la calidad de los programas educativos y de las instituciones de educación superior (IES), reconocido por la Secretaria de Educación Pública, y así, es como el pasado martes, la universidad fue reconocida tras un amplio y detallado proceso de evaluación, recibiendo la Acreditación Institucional que le respalda como una universidad innovadora, que cuenta con altos estándares de calidad, con programas académicos orientados a las tendencias actuales del mercado, que se desarrolla en un ecosistema digital con la mejor tecnología y que garantiza el éxito académico a través de servicios de apoyo estudiantil.

Sin duda ha sido emotivo para quien esto redacta, ver como su Alma Máter, crece, evoluciona, se ocupa de la calidad y la innovación, y atestiguar que ello es reconocido y avalado por instancias certificadoras. Una acreditación institucional, que se refleja también en quienes hemos formado parte de dicha universidad, permitiendo un crecimiento generalizado, que significa orgullo y al mismo tiempo un gran compromiso como es, contribuir para seguir colocando el nombre de la institución en lo alto.

Se trata de un lazo indisoluble entre institución y alumnos; aun recuerdo a la Universidad de Xalapa, como aquella institución que me permitió no abandonar mi educación superior; había que trabajar para ayudar en los gastos del hogar a mi padre y a mi madre y encontré en aquella Universidad la oportunidad de estudiar mi licenciatura los sábados, dedicando la semana para laboral. ¡Nunca me canse! las aulas, los maestros y las charlas ocasionales con el Rector -que me relataba como el también venia de la cultura del esfuerzo- me motivaban. Hoy en día es un orgullo recordar los días de clases, entre los años de 1999 y 2004. Formé parte de la primera generación de Licenciados en Derecho egresados del sistema No Escolarizado.

Mas tarde la vida me puso nuevamente en la Universidad de Xalapa, entre 2014 y 2017. Fue esta institución que innovó e impulsó en la capacitación y formación de expertos en el entonces nuevo sistema de justicia penal acusatorio, aquello que se calificó como el nuevo paradigma en México en materia penal, curse primero un diplomado, para posteriormente ingresar a la primera maestría en su tipo. Aquí también formé parte de la primera generación de egresados con maestría en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial ¡como no recordarlo!, parece que fue ayer, cuando el desconocimiento permeaba y en aquellas aulas ya se formaba a expertos en la materia.

¡Claro que la Universidad de Xalapa es innovadora y me consta! Y me siento orgullosa de ello, porque más allá de una empresa, es dirigida por el Doctor Carlos García con pasión, compromiso, pero sobre todo con humanidad. Siempre he dicho y es mi filosofía de vida "cuando hacemos lo que amamos, se nota y los resultados lo muestran" y de ello fui testigo el pasado martes. Honroso, comprometedor y motivacional para quienes fuimos, somos o seguiremos siendo parte de esa gran comunidad.

A casi 31 años de su fundación, la Universidad de Xalapa, recibió la acreditación, que ha decir del Rector, les compromete aún más. Durante la ceremonia, el Coordinador de CIEES, destacó que "una acreditación es un reconocimiento a la rendición de cuentas que se hace a la sociedad; es decir, lo que se viene haciendo corresponde a lo que la institución prometió y diseñó, existen en nuestro país alrededor de 4 mil 500 instituciones de educación superior y son contadas con las manos las que han logrado la acreditación institucional por eso mi reconocimiento a la Universidad de Xalapa".

Cabe aquí hacer un paréntesis para precisar que, de esas 4 mil 500 instituciones de educación superior, solo 23 instituciones de nivel superior cuentan con esa acreditación; en Veracruz, solo la Universidad Veracruzana y la Universidad de Xalapa. El vicerrector general de la UX, Dr. Erik García Herrera, destacó que este es el más alto reconocimiento que recibe una institución de educación superior de parte de los CIEES, por lo que calificó ese día, como significativo para la universidad, que, desde su fundación, dijo, se ha comprometido con la educación de excelencia, comprometiéndose a que, a partir de 2024, todos los programas de licenciatura y posgrado serán sometidos a procesos de evaluación con fines de acreditación.

Ser testigo del crecimiento y reconocimiento de la UX, reitero, es orgullo y compromiso. Desde este espacio mi felicitación también a la Dra. Isabel Soberano de la Cruz, rectora emérita; al Dr. Erik García Herrera, vicerrector general; Dra. Estela García Herrera, vicerrectora académica; Dr. César García Soberano, vicerrector de investigación. ¡Enhorabuena! ¡Saber para trascender!

Maestra en sistema Penal Acusatorio y Oral y Doctoranda en Derecho. magza2011@hotmail.com; Twitter @magzamu; Instagram @zayasmag.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas