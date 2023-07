Oposición, ante su realidad cínica y ridícula (Primera parte)

Columna: Francisco Blanco Calderón

Claudio X González, financiero y promotor de esa oposición desarticulada, desprestigiada, sin proyecto de nación, se mantiene deambulando entre la creación de membretes, que fracasan y fracasan, en sus planes disque institucionales, alimentados de una falsa sociedad civil y promovidos por el mas nefasto y desquebrajado partidismo, conformado por tres corrientes contrarias entre si, ya desideologizadas y hermandas ante la posibilidad, según ellos, del retorno de los brujos neoliberales, corruptos y entreguistas al capital como lo son ahora el PAN, el PRI y el PRD.

Claudio equis, crea en el 2005 el programa Bécalos, desaparecido, en el 2007 Mexicanos primero, también fenece, en el 2015 Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con financiamiento directo de la agencia estadounidense USAID, y obvio los evasores fiscales, del país, promotores de fideicomisos conformados por una supuesta sociedad civil que solo justifican los fines para su retorno al manejo político y social de la nación.

Crea también Si por México, que también fracasa, la transforma en Vamos por México que se le da "muerte lenta" y presenta ahora el Frente Amplio por México, que en su primera semana de aparición mediática, le renuncian cinco precandidatos presidenciales: Téllez, Alfaro, Ruiz Massieu, y el escapista con orden de aprehensión Cabeza de Vaca.

Además dos días después del anuncio del arribo como Consejo Electoral Ciudadano 2023 con eminencias del pasado IFE e INE, intelectuales orgánicos y analistas mediáticos que duró un día mas que Javier Lozano en la COPARMEX, autodenominados como un MiniINE con especialistas en el chapuceo desde los fraudes del 1988, 2006 y 2012.

A fin de depurar el padrón electoral y poder meter mano en la contienda federal del 2024. Su renuncia masiva, evidencia, la improvisación y sobre todo el control inmaduro de Claudio equis que no da una. Hoy, se anuncian nuevamente como un nuevo frente MiniINE, con una mescolanza de ex consejeros electorales, políticos expulsados del Edén, y comunicadores mocheados.

La carta de esta nueva oposición se centra en Santiago Creel, un político que logra con Fox Gobernación para ampliar desmedidamente los permisos de casinos y centros de juego, fracasa en contiendas electorales ante Calderón y Madrazo, logra diputaciones plurinominales con la venia del señor y hoy es lanzado como figura central para la elección

presidencial del 2024. Con la renuncia de Lily Téllez encabeza la camada opositora, hasta que los últimos shows de la botacarga Xochitl Galvez, bailando de "a cachetito" en la Cámara tomada en plena pijamada, su arribo bicicletero a la puerta del Palacio Nacional para exigir, con amparo en mano, su derecho de réplica en la Mañanera, y sus minis botacargas zocaleros, para pedirle se lance a la próxima candidatura presidencial.

De ahí, a Claudio equis se le ilumina el coco y le crea una campaña mediática intensiva para respaldar su candidatura: columnistas a sueldo, socios dueños de medios convencionales, sus ejércitos de robots, influencers y controladores de redes sociales.

Creel se desvanece ante la figura de la vendedora de gelatinas que ahora oferta muéganos tripartidístas. Se instala en una mesita en pleno zócalo capitalino para la captura de las 150 mil firmas que le exige el nuevo MiniINE, cuando sería mas efectiva recurrir a la experiencia de Calderón y su Margarita, mujer no coctel eh?, en crear firmas falsas a granel para pedir el registro de su México Libre.

Todo condiciona la aparición de la nueva precandidata presidencial, de origen indígena, de formación marxista, de experiencia socializante para rebazar a MORENA por la izquierda en la próxima contienda del 2024.

Mientras tanto con el INE no se toca, Lorenzo Córdoba, se apresta para competir por la rectoría de la UNAM, junto a su escudero, ahora en sabático académico, con nueve años de ausencia, Ciro Murayama y el respaldo del Ciro comunicador. Como también la movilización fascistoide del INAI no se toca, que no llega a extraordinarias camarales, y sobre todo la SCJN No se toca, con amparos y mas amparos contra Dos Bocas, Tren Maya, personeros de Cárteles, las dos partes del Plan B electoral y las Reformas energética y eléctrica promovidas por la 4T. Hoy la SCJN se une al MiniINE de Claudio equis para contrarrestar fuerza al Plan C propuesto por AMLO, para que jueces promuevan frenar las movilizaciones de las corcholatas morenistas y sobre todo impedir la entrega de Mexicana de Aviación a las fuerzas armadas de la SEDENA.

Y a ello se unen todos al unísono, en este concierto electorero, para buscar afanosamente la consolidación evidente de la Cuarta Transformación y lograr retornar los privilegios, componendas, acuerdos y negocios en lo oscurito de legisladores, funcionarios públicos, dueños de medios de comunicación, financiadores de trols en redes sin piedad y hasta arzobispado religioso.

Otros casos, las mentadas de madre de Alazraqui y sus cartas conmovedoras, la entrevista de Javier Lozano con la dueña de Siempre Beatriz Pagés Llergo, donde manda a la mierda a AMLO por su dicho sobre acusar con sus papás y abuelos a los responsables del levantón de policías chiapanecos, olvidándose del ocultamiento, y luego desaparición, de los mas 200 millones de dólares en efectivo en casa de chino Ye Gon para fines electoreros, en la contienda del 2006, al que Lozano amenazó con el "O copelas o cuello" y otras travesuras más.

O el enojo superlativo de López Dóriga y Carlos Marín contra dichos del presidente en la mañanera. O los desvaríos de tantos y tantos Loretitos, Ciros, Rivas Palacios, Hiriarts, Dressers, Sarmientos que invaden con insultos para el retorno de su pasado plañidero del recurso público mientras sobreviven con el abundante recurso empresarial, nacional y extranjero.

Todos ellos contra la 4T, todos ellos acuerdan unirse para impedir el evidente Plan C. Todos ellos lanzan injurias, chismes, rumores, noticias falsas con la esperanza de consolidar el saqueo de recursos naturales y energéticos, de institucionalizar la tranza, el moche mediático, de los acuerdos cupulares del poder factico.

Todo ello evidencia la pugna de dos modelos de país que están en juego, el regreso del neoliberalismo oligárquico o la visión renovadora de la cuarta transformación.

Eso se evidenció este fin de semana, entre la abundantísima información emitida en medios convencionales y redes sociales controladas contra la 4T y la masiva concentración zocalera de respaldo a los cinco años de gobierno y cambio de régimen.

Dos modelos de país, están en juego ya y hasta junio del 2004. Así es la democracia, el pueblo decidirá o la manipulación y la mentira triunfará.

