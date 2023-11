Ocurrencias nefastas para la economía mexicana

Noviembre 11, 2023, 07:09 a.m.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Noviembre 11, 2023, 07:09 a.m.

Actualmente se lleva a cabo en la Cámara de Diputados lo que se denomina parlamento abierto para supuestamente analizar y decidir por parte de los legisladores federales si se aprueba o no la semana laboral de 40 horas en México, bajo el argumento de que trabajando solamente 5 días a la semana las personas podrán dedicar más tiempo a la recreación y a la convivencia familiar, lo cual las hará más productivas.

Esto hay que decirlo no es forzosamente cierto. Si así lo fuese, simplemente trabajemos no 6, ni 5, sino cuatro o tres días a la semana y todos felices.

La realidad es muy distinta. El año próximo hay elecciones y las pretensiones de los legisladores morenistas que promueven esta medida, tiene como objeto principal conseguir votos de los trabajadores, ofreciéndoles más días de asueto con goce de sueldo.

No dudo que en el futuro tal medida se logre sin afectar la economía como ya sucede en países avanzados donde la productividad es sumamente alta por el uso de maquinaria, factores de escala, organización del trabajo, capacitación y desde luego la robotización y el uso de alta tecnología.

Pero aplicarlo en México cuando el porcentaje de la economía informal es más alto que el de la formal y muchas personas como los taxistas, los vendedores ambulantes, los pequeños empresarios, etc. trabajan por su cuenta sin tener un patrón que les pague un sueldo con las prestaciones de Ley, simplemente provocará un desbarajuste económico que disparará la inflación, porque muy pocas empresas podrán absorber ese sobrecosto.

La mayoría de las micro y pequeñas empresas se verán severamente afectadas por una medida populista y sobre todo electorera.

¿Qué pasará por ejemplo con el pequeño agricultor cuyos costos suben constantemente, pero sus precios no los fija él sino el mercado?. No se habrán dado cuenta los legisladores que actualmente sale más barato importar maíz y cereales que producirlos en México.

Mientras en otras naciones las propiedades agrícolas son enormes y se trabajan con maquinaria sofisticada y tecnología de punta, aquí abunda el minifundio que por sus reducidas dimensiones no puede tecnificarse para competir con éxito. Una gran parte del sector campesino mexicano apenas sobrevive.

Alguien puede decirnos que los bancos trabajan solamente 5 días a la semana. Habrá que aclararle a quien razone así, que podrían trabajar solamente cuatro días o tres días y aun así ganar dinero, porque los intereses y comisiones que cobran los aplican sábados, domingos y días festivos. Además, muchas de las operaciones se hacen mediante la banca electrónica y cajeros automáticos que no requieren ser atendidos por empleados bancarios.

La realidad es que la propuesta de trabajar solamente 5 días a la semana será tomada por legisladores que no saben lo que es pagar salarios y prestaciones al personal cuando la economía está deprimida, porque en su gran mayoría han vivido siempre de la grilla y del erario público no han generado nunca empleos productivos y no dimensionan lo que implicará para las micro y pequeñas empresas pagarles a sus trabajadores 52 días más al año pero sin trabajarlos. Aparte quieren subir 20% el salario mínimo sin aumentar la productividad. Esto incrementará los costos un 35% de la mano de obra, más lo que se acumule por cuotas al IMSS, al INFONAVIT, al SAR y al pago del Impuesto a la Nómina. Conclusión: con tanta ocurrencia, la inflación se disparará y tendremos una severa devaluación después de las elecciones.

Cuando la política convenenciera, populista y electorera supera la realidad, esas son las tristes consecuencias.

¿No les parece a ustedes?

Muchas gracias y un buen fin de semana para todos.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas