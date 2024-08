Ni estadio terminado, ni fútbol

Por más que se trabaje a marchas forzadas y por más que se haga el ofendido, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, no podrá cumplir su promesa de entregar el estadio Luis “Pirata” Fuente completamente terminado al finalizar su administración y menos, mucho menos, regresar el fútbol profesional a Veracruz, como repitió hasta el cansancio.

En el caso del estadio, es evidente que con un avance del 50 por ciento -dicho por sus propios funcionarios- no podrá completar la otra mitad de la obra de aquí a diciembre u octubre, si es que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le hace el favor de rescatarlo y llevárselo a algún puesto de segundo nivel en su gabinete ampliado.

En lo que respeta al fútbol, dicen los que saben que el veto sobre la marca Tiburones Rojos de Veracruz que impuso la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) es irreversible, al menos en el corto plazo. Pero no solo eso, también afirman los que saben del tema que el órgano máximo del fútbol profesional no permitirá la incorporación de un nuevo equipo hasta la segunda mitad del 2025, con eso, en automático, la promesa que hizo Cuitláhuac García Jiménez, no podrá cumplirse.

La gobernadora electa, Rocío Nahle García, dijo este miércoles a una radiodifusora que uno de sus objetivos será regresar el fútbol profesional a Veracruz. La exsecretaria de Energía reconoció -porque no le queda de otra- el trabajo que hizo el gobernador Cuitláhuac García con la remodelación del estadio.

Más de mil 500 millones de pesos invertidos en la renovación total, prácticamente un estadio nuevo. Gradas, palcos, cuatro edificios, una placita comercial, un sistema de iluminación de lujo y más amenidades, es lo que incluye el proyecto, del inmueble que al final será entregado a un empresario particular para su administración.

Y el monto de inversión, aunque escandaloso, no había sido puesto al escrutinio público hasta que el empresario tabasqueño Mako Yáñez, dueño del equipo Racing FC, que juega en la tercera división del fútbol profesional representando a Boca del Río, afirmó que era una exageración. No hay duda de que las declaraciones del empresario tienen una intención y no precisamente bien intencionada, por lo que hay que tomarlo con cautela.

Sin embargo, quien también echó la mirada al tema fue el senador electo por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien afirmó que antes de renovar completamente el estadio Luis “Pirata” Fuente, se tuvieron que atender otras necesidades.

El morenista habla con conocimiento de causa. Durante su gestión como delegado del Bienestar encabezó la supervisión de los operativos de vacunación covid y una de las sedes más importantes fue justamente el estadio. Manuel Huerta afirmó que él no notó que fuera necesario demoler el inmueble para levantarlo casi desde cero, menos si no hay forma de traer un equipo profesional en el corto plazo.

Algo cierto también dijo Manuel Huerta y es que será el pueblo bueno y sabio el que finalmente califique la decisión que tomó Cuitláhuac García en la remodelación del estadio, por sus costos y beneficios, pero también, que los próximos legisladores serán quienes tendrán que revisar si los recursos se aplicaron correctamente. Ya se verá, pero hoy, lo que se puede afirmar es que Cuitláhuac está en aprietos para cumplir su promesa.

X: @VictorToriz