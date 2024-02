El sur y todo Veracruz un hervidero

Febrero 15, 2024, 07:21 a.m.

Por: Víctor M. Toriz Fecha: Febrero 15, 2024, 07:21 a.m.

De norte a sur, el estado de Veracruz vive sumido en una violencia imparable desde hace dos décadas y aunque a veces parece que existe una tregua, esta percepción es falsa, ya que se trata más bien de un incremento en la tolerancia de los ciudadanos a los hechos violentos, entre más comunes son, más desapercibido pueden pasar.

Sin embargo, hay hechos o conductas que nos encienden las alertas y no pueden pasar desapercibidas. Tal es el caso de las declaraciones que la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez, dio el pasado 9 de febrero en cadena nacional de radio con el periodista Ciro Gómez Leyva.

La presidenta municipal afirmó que existe un intento del crimen organizado de tomar el control del ayuntamiento, ya no solo del mando policial, como se sabe que ocurría desde el gobierno de Felipe Calderón, sino también de las finanzas públicas a cargo de la Tesorería Municipal.

Lo que se escuchó como un llamado desesperado, fue tomado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, como el pretexto ideal para no cumplir su función.

El mandatario afirmó que desde el ámbito de competencia del Gobierno del Estado se había respaldado al municipio con un reforzamiento en la presencia policial, hasta ahí iba bien su discurso.

El morenista también insistió en que era necesario que se echara mano de los recursos federales que recibe el ayuntamiento para invertir en seguridad y en una Policía Municipal Acreditable, algo que tampoco se puede tomar a mal.

Pero fustigó cuando insistió que, en todo caso, si no podía con el paquete renunciara al cargo. El contexto de la región sur del estado de Veracruz es complejo y solo aquellos que no han caminado esa región a fondo, no pueden entenderlo.

Pero en todo caso, si no se conoce la particularidad de un territorio, se puede mirar la complejidad de todo un estado.

Según AC Consultores, en el estado de Veracruz existen siete grupos de la delincuencia organizada presentes, que en algunas zonas operan con mayor impunidad que en otras por la fuerza que han ganado con los años, desde gobiernos como el del expriista Javier Duarte y el panista Miguel Ángel Yunes Márquez.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización con mayor presencia de los siete grupos del crimen organizado identificados en el estado de Veracruz, operando en 72 municipios. Le sigue l Cártel de Sinaloa que tiene operaciones en 27 municipios; Pura Gente Nueva-Zetas Vieja Escuela con presencia en 12 municipios; el Cártel del Noreste y la Célula Independiente “35-Z” operan en cinco municipios cada uno; Fuerza Especial Grupo Sombra (FEGS) en cuatro municipios y el Cártel del Golfo en dos municipios.

El informe señala que en los municipios de Poza Rica y Tuxpan se identifican, en cada uno, cinco presencias delictivas. Mientras que en los municipios de Las Choapas, Coatzacoalcos y Minatitlán operan hasta cuatro organizaciones criminales.

De ese tamaño es la seriedad con la que deben tomarse las declaraciones de una presidenta municipal del estado de Veracruz que denuncia el intento de intervención del crimen organizado, con amenazas y coacción, en su estructura de gobierno, pedirle que renuncie si no puede, es igual a lavarse las manos.

Twitter: @VictorToriz

Threads: @victortoriz

