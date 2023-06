MORENO BRIZUELA: ESPEJITOS

Columna: Raymundo Jiménez

Junio 15, 2023, 07:09 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Junio 15, 2023, 07:09 a.m.

Autodefinido como amigo muy cercano del entonces canciller Marcelo Ebrard, el exsenador veracruzano del PRD, Elías Miguel Moreno Brizuela, al presentar hace más de tres años en Baja California el Frente por la Cuarta Transformación, acotó: "No somos Morena, nosotros sí nos reservamos el derecho de admisión".

Ese sábado 25 de enero de 2020, con una fuerte presencia de panistas, el Frente por la Cuarta Transformación realizó su asamblea estatal en Mexicali, con el objetivo de contender en las elecciones federales y locales de 2021 y luego participar como partido político nacional en las presidenciales del 2024.

Moreno Brizuela mencionó en esa ocasión que era muy amigo del presidente López Obrador, pero que era más cercano a Ebrard, de quien, aclaró, no tenía nada que ver con ese proyecto partidista, aunque extraoficialmente se comentaba que le serviría al canciller de plataforma para su eventual candidatura a la Presidencia de la República en cuatro años más.

Sin embargo, el cardiólogo oriundo de Catemaco le falló a Marcelo –de quien fue secretario de Protección Civil en su administración capitalina–, pues no pudo obtener el registro condicionado del Instituto Nacional Electoral para participar como partido político en las elecciones federales de 2021. El Consejo General del INE se negó a prorrogarles el tiempo para realizar asambleas distritales ante varios acontecimientos que supuestamente justificaban el no haberlas realizado en el plazo establecido por la ley. El Frente de Moreno Brizuela no fue el único. También rechazaron la petición de México Blanco, de la expriista Aischa Vallejo Utrilla, cercana a la maestra Elba Esther Gordillo, y del Movimiento Ambientalista Social por México, liderado por Nicolás Mollinedo, un exchofer de López Obrador.

En su sesión del lunes 20 de enero de 2020, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rechazó sus peticiones ya que el plazo para realizar la última asamblea vencía el 26 de febrero de ese año y el plazo para entregar la solicitud de registro terminaba el 28 del mismo mes. Para entonces, el Frente de Morena Brizuela y las otras dos organizaciones debían tener al menos 20 asambleas locales o 200 distritales aprobadas por el órgano electoral, además de 234 mil afiliados en todo el país para poder aspirar al registro como partido político nacional. Ninguna se acercó a estas cifras.

Ahora, el pasado viernes 9, reapareció el experredista veracruzano desmintiendo que el Frente por la Cuarta Transformación haya nacido a instancia de Ebrard y se pronunció a favor de Claudia Sheinbaum, definiéndola como "la candidata idónea" y elogiando a su equipo "que ha mostrado sensibilidad y apertura". Prometió aportar un promedio de 700 mil votos en la elección presidencial del año entrante.

Y es que el jueves pasado, el Diario Oficial de la Federación emitió la resolución del Consejo General del INE para otorgarle la designación de Agrupación Política Nacional. Fue una de las 8 que lo consiguieron, de 267 solicitantes. En 2026, el Frente de Moreno Brizuela intentará nuevamente obtener el registro como partido político nacional. ¿Será más lucrativo que dedicarse a la cardiología?

