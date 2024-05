Es momento de decidir

zairosas.22@gmail.com

Se acerca el 2 de junio, un momento clave para la historia de México, será la primera vez que tantos jóvenes tengan la oportunidad de decidir quién gobernará a la Nación, hay 3 propuestas para la Presidencia de la República, aunque realmente el resultado final se disputa entre dos mujeres. En este proceso, se elegirán 20,708 cargos públicos, que además de la presidencia, incluyen gubernaturas, alcaldías, diputaciones y senadurías. En medio de una constante lucha por las y los votantes, queda la pregunta más grande: ¿por quién votar?

He escuchado infinidad de veces conflictos entre quienes se han casado con un partido político u otro, la mayoría de personas que alude a un partido en particular poco conoce de las propuestas actuales, suelen referirse con admiración o total rechazo al gobierno en turno, desde ahí conviene resaltar que Andrés Manuel López Obrador no está en la contienda actualmente, es Claudia Sheinbaum y para bien o para mal, ella no es el actual presidente. Resalto esto porque la decisión de voto no debería basarse en la popularidad del actual dirigente, sin embargo, un gran número de la aprobación de la candidata proviene del respaldo de AMLO.

Lo mismo ocurre con quienes ven en Claudia un sistema totalitario, sin mayor argumento, pues es únicamente el rechazo hacia las propuestas de la 4T lo que lleva a un gran número de personas a ver a Xóchitl Gálvez como la única opción. Ambas posturas son válidas, sin embargo, si hablamos de totalitarismo analicemos a profundidad la manera de evadir preguntas de la candidata de MORENA en cada uno de los debates, su lenguaje no verbal, la falta de atención en temas prioritarios como la inseguridad y si verdaderamente los resultados de los gobiernos actuales a cargo de MORENA cumplieron con lo prometido.

Podríamos hablar también de por qué Xóchitl no convence a las y los votantes, porque detrás de ella hay una política que ha cansado a generaciones enteras por el abuso de recursos públicos, situación que en realidad no ha sido ni será diferente por hacer una elección de alternancia. ¿Entonces con base a qué decidimos? Lo primordial es tomar una decisión pensada en cada cargo popular, ignoremos eso de votar de manera unificada por un mismo partido y veamos a consciencia quiénes son nuestras propuestas de representantes. ¿Qué resultados ha brindado a lo largo de los años cada partido?

Por ejemplo, MORENA tiene desde hace tiempo como lema: Primero los pobres, ¿Pero esto realmente ha sido cierto?, lo es a manera parcial, ha puesto mayor visibilidad en programas sociales que ya existían y ha priorizado en sus discursos presidenciales a grupos vulnerables. Pero en la práctica sus gobernadores, alcaldes y diputaciones no han dado los mismos resultados, se han encargado de silenciar a quien representa una oposición y en estados como Veracruz amenazan a sus mismos colaboradores para sumarse como acarreados a todo tipo de prácticas políticas. Y son justo los pobres y grupos vulnerables quienes han servido en discursos para captar el voto.

Movimiento Ciudadano es el partido con propuestas más innovadoras, pero poco realistas para la situación de México, su principal dirigente es también un ejemplo de vieja política, sin embargo, actualmente es un ejemplo en algunos estados como Nuevo León de que sí es posible brindar resultados de cambio y priorizar otros temas como el uso de energías renovables, la protección de menores y la igualdad. Este partido tiene en sus militantes a personas con compromiso y ganas de cambiar a México, aunque aún tiene pendiente trabajo de posicionamiento.

El PAN, PRI Y PRD representan para la ciudadanía en general el hartazgo, sin embargo, su actual representante verdaderamente ha puesto su atención en temas que piden a gritos ayuda como la inseguridad y los colectivos de personas desaparecidas. Su candidata podría compararse con AMLO previamente a la silla presidencial, no cuida sus palabras y esto le ha generado varios tropiezos, pero es más auténtica que el resto de contendientes en su expresión y cercana a los grupos indígenas.

Para decidir de manera informada veamos no sólo a quienes encabezan la boleta del 2 de junio, veamos a sus equipos de trabajo, las propuestas, hay múltiples plataformas en internet que han diseñado esquemas comparativos para conocer qué tienen que decir las y los candidatos. Si ninguna opción te parece viable, piensa en qué cosas no quieres de lo que cada contendiente ofrece y si aún así es complicado decidir, antes de anular el voto considera en alternativas sociales como votar por las y los desaparecidos de México, así al menos ayudas a visibilizar a alguien que una familia busca desesperadamente, para conocer más de esta propuesta visita: www.votaxdesaparecidos.wordpress.com.

Este 2 de junio vota por quien quieras. Las y los mexicanos tenemos la obligación de elegir a las personas que nos representarán los próximos años, cuida tu credencial de elector, ubica tu casilla más cercana y cumple con tu obligación. Infórmate, no solo con las opiniones de amigos y familiares, sino a través de diversas fuentes para emitir un voto con convicción. El 2024 es un año clave para construir el México que todas y todos merecemos.