MaryJose o Indira, la fractura, o la simulación del Yunismo en Boca

Para absolutamente nadie es un secreto que hoy el yunismo está a la baja, sus acuerdos solo fueron en la Ciudad de México, con la cúpula senatorial de Morena, aquí en Veracruz están vetados y repudiados por su propia e histórica base electoral, su nicho o mercado tradicional.

En el Puerto de Veracruz, la plaza está perdida y la caballada de Morena está fuerte, en Boca del Río, igual Morena con mucho trabajo y entonces la disputa por la candidatura, Yunista que no panista, si no Yunista con alianza priista, esta disputada por MaryJose Gamboa que dice y con razón que está vez no cederá, el lugar como lo hizo en el 2021 en el Puerto y es apoyada, por el alcalde Juan Unanue, contra Indira Rosales que es de más confianza del clan Yunista, está última tiene años trabajando la zona de Boca y tiene más arraigo entre el electorado boqueño yunista, pero a últimas fechas MaryJose a apretado si trabajo en Boca también, veremos que sucede.

Se habla en los pasillos del Clan que se estudia la posibilidad de que si finalmente las negociaciones llegan a buen destino con el PT, Indira será enviada de candidata de ese partido para cerrar la pinza y no perder el último bastión de la familia.

Así las cosas, la pelota está en el campo de Morena que pondrá el condimento si envía a una candidata o candidato de trabajo y fuerte, que sin duda ganaría este municipio en las condiciones en que se ventila la rivalidad Gamboa-Rosales.

