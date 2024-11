A los Yunes les llueve sobre mojado

Medios locales, estatales y nacionales publicaron desde ayer, la aparición de espectaculares donde critican a los senadores del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Yunes Linares, por las traiciones en referencia al voto con el que se aprobó la reciente reforma judicial, en contra de la postura del resto de los senadores de hasta entonces el que era su partido y donde se anunció días después, fueron expulsados.

La noticia se viralizó vía redes sociales fue difundida también por periodistas como Joaquín López-Dóriga en su cuenta personal. Así como por corporativos de medios de comunicación a nivel nacional.

Radio Fórmula por ejemplo tituló así: ´Quemón´ a Los Yunes: con espectaculares los tachan de ´traidores´ en Veracruz.

Lo mismo hizo el recurrido portal Infobae y Latin US, difundiendo la noticia que se generó principalmente en los municipios de Medellín y Poza Rica.

La versión indica que cuando fueron contratados o se pretendió instalar en la conurbación las empresas fueron advertidas de ser sancionadas por el ayuntamiento porteño, si esto ocurría.

Lo cierto es que como en su momento, los perseguirá la historia, y parece que esto no tiene para cuando cesar para mala fortuna del clan. Lo dijeron en su momento Margarita Zavala, Marko Cortés y otros reconocidos militantes del partido albiazul.

Y justo cuando esto ocurre en Veracruz, sobre las principales carreteras de Paso del Toro a Alvarado por ejemplo, o en las vías de Poza Rica a Tuxpan entre otros lugares, se da a conocer otra noticia que pega al grupo político:

YA NO SON LOS ÚNICOS

Ya no son indispensables ni son los únicos que pueden inclinar la balanza en el Senado.

La legisladora Cynthia López habría renunciado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde el 29 de octubre.

Ahora, se ha difundido su cambio a Morena, pues Cynthia manifestó su respaldo al proyecto político de Claudia Sheinbaum, a quien calificó como la primera mujer presidenta de México, y se mostró aliada a los principios de la Cuarta Transformación.

A través de sus redes sociales, Cynthia López agradeció a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, por su respaldo.

Pero Cynthia López ´salta´ a Morena y el proyecto de Sheinbaum y no solo le asegura a Morena su mayoría al Senado si no que le asesta un duro golpe al mismo clan Yunes, cuando estos ya no son los indispensables, ni la bisagra que pretendían ser para que la 4T lograra las diferentes reformas para las que eran necesarios por el voto que le faltaba Morena y sus aliados y conseguir así mayoría calificada como ocurrió con la reforma judicial.

Simplemente ahora tendrán que compartir créditos con la expriista, Cynthia López o si desean ya podrán regresar a su partido el PAN, que estrena nueva dirigencia, y hacer lo que saben hacer, exigir prebendas a cambio de su voto.

Ya no depende de ellos la mayoría calificada de los morenistas en el Senado y tendrán que repensar su estrategia con su amigo, Adán Augusto el coordinador de la fracción, en la Cámara.

Así que reviste importancia el hecho que la dirigente nacional morenista, Luisa María Alcalde dio la bienvenida a la senadora, destacando su incorporación como un apoyo clave para el "segundo piso" de la Cuarta Transformación. Con esta adhesión, Morena consolida 66 escaños en el Senado, mientras que la coalición de Morena, el Partido Verde y el PT, suma 86 legisladores, asegurando así la mayoría calificada.

Los Yunes no se fueron del PAN ni están en Morena solo dieron su voto para la reforma, la que oficialmente pasará a ser la legisladora número 86 es entonces López Castro.