Magistrados administrativos de Veracruz violan determinación de SCJN

Por: Paulina Ríos Fecha: Febrero 24, 2023, 07:03 a.m.

Que tristemente para nuestros hermanos veracruzanos, allá en aquella entidad es cada vez más evidente la vulneración y violación a la normatividad estatal y nacional y como ejemplo lo que ocurre con el entonces Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), ahora Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Veracruz (TRIJAEV).

Y es el pasado 22 de febrero a pesar de la determinación de Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció, la incompetencia de los nuevos magistrados de TRIJAEV al señalar que éstos, no entrarían en funciones ni ejercerían el cargo hasta en tanto no se resuelva la Controversia Constitucional 266/2022, interpuesta por los entonces togados, de los cuales 3 renunciaron y sólo 1 se mantiene en la defensa.

Y así, irrespetando o contradiciendo la determinación de la Suprema Corte, el pasado miércoles, los magistrados de TRIJAEV, publicaron en la Gaceta de aquel estado un acuerdo para reasignar los expedientes aun cuando están impedidos para ello.

Y así a pesar de la determinación de la Suprema Corte, los recientes magistrados han dejado constancia o prueba de la violación o afrenta. Así la suspensión que fuera otorgada por los ministros el pasado 30 de diciembre de 2022, en contra del decreto aprobado por el Congreso del Estado para desaparecer al TEJAV y sustituirlo por un nuevo tribunal denominado TRIJAEV, ha sido desatendida.

Cabe recordar que en la suspensión concedida dentro de la Controversia Constitucional 266/2022, los ministros de la Suprema Corte ordenaron que los magistrados del entonces TEJAV - extinguido por el Congreso Local- continuaran en funciones; que no se suspendieran los plazos procesales en los asuntos tramitados ante el TEJAV y que en caso de que hubieran sido designados nuevos magistrados - como ocurrió- estos no entraran en funciones ni ejercieran el cargo hasta en tanto no se resuelva en definitiva la controversia constitucional planteada. Hecho que si ocurrió en total desacato a la SCJN. Terrible lo que sigue ocurriendo en Veracruz.

