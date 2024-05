"Luce muy complicado el último tramo electoral 2024"

Inicia el último tramo de las campañas electorales a nivel nacional y estatal, en las cuales se han presentado circunstancias bastante complicadas, que han originado suspicacias y dudas, acerca de que en el Partido Político Morena, sus candidatos suponían que tenían toda seguridad de ganar, aun cuando su líder nacional real, Andrés Manuel López Obrador, no aparecía en la boleta y no necesitaban que se repitiera el fenómeno electoral de 2018.

PERO, lo que está sucediendo en la realidad, está cambiando lo que se creía al respecto, ya que en los 9 estados en que habrá elecciones para elegir sus gobernadores, está influyendo con peso real lo que hicieron bien o mal, en el mandato de su administración, siendo hasta el momento los casos más escandalosos los estados de Morelos y Veracruz, debido a que en Morelos su gobernador solo sabía meter goles en futbol, pero carecía de la cultura necesaria para gobernar un estado, lo cual el juicio ciudadano lo ha reprobado de principio a fin.

En el caso de Veracruz, está sucediendo algo parecido, con un gobernador que fue sacado propiamente de las aulas, para ganar una elección y ser gobernador sin ningún merito electoral, ya que ganó López Obrador y no él, para que sin experiencia alguna al respecto, lo pusieron a gobernar un Estado de inmensas riquezas naturales que lo hacen ser un Estado Costero Único en el Mundo, además de otras riquezas que no supo aprovechar y menos aún acrecentar.

Es posible que estas situaciones y circunstancias vayan a influir en el ánimo de los ciudadanos y complicaran la posibilidad de que su partido político pueda repetir en el gobierno estatal y complicaran las elecciones de sus candidatos a Diputados Federales y Locales, así mismo a Senadores.

En el Estado de Veracruz por ejemplo, esta ocurriendo una elección en que el pueblo muestra que tiene memoria y la esta utilizando, recuerda que los partidos PRI y el PAN tampoco hicieron buenos gobiernos y no aprovecharon los privilegiados recursos del estado, para desarrollarlo y ponerlo en el lugar que le corresponde y merece en la competitividad global, sin embargo si lo hacían cuando se trataba de sus intereses personales, convirtiéndose en personajes millonarios no solo a nivel nacional si no internacional, de los cuales solo uno está en la cárcel y otros tienen en contra muchas denuncias que al parecer no surten efectos y continúan como candidatos de un partido o de otro saltando como chapulines, tratando de crear un sistema monárquico en que puedan heredar los cargos de poder y riqueza a sus hijos, familiares y compadrazgos.

En Veracruz se ha notado que en el pueblo ya no ejerce influencia la clásica, inútil y costosa publicidad de la partidocracia, más bien está analizando la personalidad y trayectoria de los candidatos y está pensando en votar por el que consideren mejor, en beneficio de los intereses del estado de Veracruz y su pueblo, lo cual también influirá en la elección de Diputados y Senadores, ojala que todos los candidatos no olviden que los ciudadanos votaron por ellos y su historial y no por los partidos, que son ellos los candidatos del pueblo y se deben a el y no a la partidocracia.

De esta manera la voluntad del pueblo como Poder Supremo de la Nación, se esta imponiendo a la voluntades ambiciosas y personalistas de los lideres actuales de los partidos, que aprovechando que existen varios y demasiados partidos políticos, procuran sus intereses personalistas y de grupo, habiendo algunos que saliendo de un cargo, al día siguiente renuncian al partido que los apoyó y se postulan como candidatos de otro partido, "hágame usted el refrabron cavor", que clase de política y políticos intentan gobernarnos?

Estas injustificables situaciones se reflejaran en la campaña electoral por la Presidencia de México, por lo que quienes aspiran deben de mostrar al pueblo cuales son sus tamaños personales, profesionales y políticos, con sus respectivas estrategias reales y posibles, para lograr ser el mejor en el objetivo nacionalista a que aspiran llegar con apoyo y credibilidad popular, ser realistas y objetivos en este ultimo tramo, ya que los debates no han servido para medirlos como se requiere, un debate no es para sacarse sus trapitos sucios ya que los tres los tienen, si no para presentar su perfil, capacidad y voluntad, para que el pueblo escoja a la mejor de las dos y permitan que el tercero pueda mejorar su rating, que al principio inicio de mal a peor y sin ninguna posibilidad de ser el triunfador, porque y para qué?