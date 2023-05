Lecciones del terremoto

Columna: Fernando Vázquez Rigada

La mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso generaron un cisma mayúsculo. Se convirtieron en verdugos de instituciones. Lo que vimos no una reforma: fue un terremoto.

La quincena que concluyó es reveladora de los tiempos que vendrán. No es historia: es presagio.

Por un lado, están una sociedad activa, medios que destapan cada día escándalos de corrupción de Morena, un Poder Judicial que imparte justicia y un creciente escrutinio de Estados Unidos.

Por otro, el bloque oficialista encerrado en sus espacios de poder, blindándose y atacando.

La enfermedad creciente del presidente y el agotamiento de su tiempo político catalizará sus peores impulsos.

Vienen tiempos difíciles, de confrontación, agitación y quizá violencia.

10 lecciones a atender:

1. Vendrá una radicalización del régimen. El cuartelazo legislativo fue grosero, cínico y peor: ilegal. Se violó el proceso legislativo. Se votó sin quórum. Sin pudor, los legisladores (es un decir) de Morena fueron a recibir órdenes del ejecutivo. Éste decretó que desea la muerte del INAI. Lo hizo horas antes de mandar matar a la Financiera Rural, al Insabi, al Conacyt, a Fonatur.

2. Morena va a recurrir a lo que sea para preservar el poder. En esas coordenadas debe entenderse la transferencia masiva de facultades y recursos al ejército. También ahí se inscribe la intentona de desaparición de más organismos: falta la ordeña final para comprar millones de votos.

3. Por si acaso, Morena está intentando desesperadamente de limpiar cuentas. Por eso desapareció la Financiera, el Insabi y se transfirió el Tren Maya a las Fuerzas Armadas. Eso explica también por qué se mantendrá en estado de coma al INSABI. No quieren que se exponga aún más la podredumbre moral de su partido político y sus gobiernos.

4. Las oposiciones unidas no bastan. Dieron una lucha ejemplar, pero insuficiente para frenar al atropello legislativo de Morena. Sin apoyo de la sociedad, estamos perdidos.

5. Morena tiene mayoría por la apatía ciudadana. El Congreso se conforma por votos. La gente ordenó estas legislaturas y ahí está el resultado. Pero ojo: 47% de los inscritos en la lista nominal no fueron a votar. Esto que ocurre es producto de la apatía de millones.

6. El oficialismo no es mayoría. La integración del Congreso responde al voto que recibieron las alianzas y los partidos. No obstante, en 2021 las oposiciones tuvieron 2 millones de votos más que el oficialismo. Pese a ello, éste actúa como si efectivamente fuera una mayoría aplastante. No lo es. Ignora el sentimiento mayoritario de la sociedad.

7. MC tendrá que dar color. Si se hubiera sumado a la alianza, habría una mayoría opositora en la Cámara de Diputados y el cuartelazo legislativo no hubiera ocurrido. Estos días desmintieron a MC: aquí se está con la sociedad o con Morena. Las medias tintas sólo ayudan a alguien: a Morena. O se está con las oposiciones o se es esquirol de López Obrador. No hay más.

8. La sociedad deberá interconectarse. Hay una constelación de organizaciones de la sociedad civil, pero no son un sistema. Para hacerlo, tendrán que conectarse y tener objetivos, mensajes y una estrategia común.

9. Urge un gran acuerdo opositor. Lograrlo demanda tener un marco de negociación y acuerdos entre todas las fuerzas opositoras: partidarias y civiles.

La devastación que vendrá implica tener una base legislativa, un gobierno de coalición y, más importante, un programa común para reconstruir al país.

10. Sin participación, habrá dictadura. No hay aparato que derrote a una participación masiva de la sociedad. Si la sociedad mexicana quiere ser libre y decidir su destino, tendrá que activarse, perder el miedo y sumarse a la derrota de los fanáticos.

Las lecciones del terremoto llaman a la acción. Y es ya.

Mañana será demasiado tarde.

@fvazquezrig

