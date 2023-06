Las cifras de la pobreza en Veracruz

Junio 30, 2023, 07:06 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Junio 30, 2023, 07:06 a.m.

Entre abril y mayo, la caída en el empleo formal de Veracruz fue evidente.

De acuerdo con la organización no gubernamental México cómo vamos, al corte de abril en Veracruz no sólo no se generaron empleos formales –aquellos que cotizan en seguridad social–; por el contrario, hubo un retroceso.

El semáforo económico estatal correspondiente a dicho periodo indicó que Veracruz registró una pérdida de 39 empleos formales en los primeros 4 meses del año. La meta trazada era crear, para esas fechas, 22,500 espacios laborales.

En su actualización correspondiente a mayo, México cómo vamos informó que Veracruz acumuló una pérdida, durante el año, de 4 mil 956 empleos.

De esos dato se infiere que la pérdida de plazas se ubicó en más de 4 mil 900 sólo en mayo.

Al corte del quinto mes de 2023 se esperaba que en la entidad se generaran 28 mil 125.

No es todo: el crecimiento económico de Veracruz registró números negativos. La economía decreció en 1.6 por ciento.

Datos de Coneval indican que Veracruz es el cuarto estado con mayor pobreza laboral del país. Más del 50 por ciento de los veracruzanos perciben un ingreso insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria. En ese rubro, sólo Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan peores cifras.

La pobreza y el rezago social son indicadores aparte: lo lamentable es que a pesar de la impresionante inversión en programas sociales, la entidad sigue prácticamente igual que hace tres años. El "Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023", elaborado por la Secretaría de Bienestar, revela cifras preocupantes: 5 millones 76 mil personas, 60.8 por ciento de la población total del estado, se encuentran en situación de pobreza.

El informe también destaca que un alarmante 16 por ciento de la población se encuentra en pobreza extrema, lo que representa aproximadamente un millón 337 mil personas, que enfrentan tres o más carencias sociales.

El informe de Bienestar también destaca que el 21.7 por ciento de la población veracruzana presenta vulnerabilidad debido a alguna carencia social básica, como rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad de vivienda, servicios básicos en la vivienda o acceso a la alimentación.

Si se comparan estas cifras con las de hace once años, en 2012, se observa un aumento significativo en los niveles de pobreza en la entidad. En aquel entonces, 4 millones 141 mil personas, 52.6 por ciento, se encontraban en situación de pobreza; un millón 122 mil, 14.3, en pobreza extrema.

Hoy los niveles de pobreza están arriba del 60 por ciento; y la pobreza extrema afecta al 16 por ciento de los veracruzanos.

En la actualidad, el 25.6 por ciento de la población, 2 millones 136 mil personas, se encuentran en condición de rezago educativo, una cifra que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2012.

En los últimos sexenios hubo una inversión impresionante para Veracruz en materia de combate a la pobreza; el problema es que sin importar las siglas partidistas del gobierno en turno (en ese lapso ha gobernado PAN, PRI y Morena), los niveles del rezago siguen provocando preocupación e indignación. @luisromero85

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas