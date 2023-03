La velada traición de MC

Columna: Maquiavelo

Marzo 10, 2023, 07:06 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 10, 2023, 07:06 a.m.

De ser cierta la versión que se asegura en las cúpulas del poder que la retirada de MC de las contiendas electorales del presente año en el fondo los votos de ese partido político van a beneficiar la candidata Alejandra del Moral y con ello a la coalición del PRIAN con el PRD y obviamente al partido tricolor para que no pierda su bastión más importante de las últimas nueve décadas.

Si esa fue la estrategia política queda al descubierto su abierta ideología identificada con la extrema derecha de los gobiernos neoliberales. El origen priista no lo niegan.

Está presente que en la última elección estuvieron al lado del impresentable Ricardo Anaya (el niño maravilla) para que llegara a ser el presidente de México y ahora se encuentra escondido en el extranjero, acusado de corrupción.

La historia política oficial de AMLO

Pocas personas conocen la verdadera historia de los grupos políticos de la izquierda en México. La construcción del PRD por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo que se salieron del PRI porque se dieron cuenta que nunca los iban a tomar en cuenta para asumir la presidencia de México.

En cuestiones políticas no se puede andar con fantasías como las elecciones de Cárdenas Solórzano frente a Vicente Fox, en los que de antemano sabían que la iban a perder por eso decidieron inclinarse por el político tabasqueño.

La historia contada por Andrés Manuel López Obrador asegura que la propuesta para que él fuera el candidato al gobierno de la Ciudad de México vino del ingeniero Cárdenas y otros miembros del PRD. "Ellos consideraron que conmigo podían ganar la capital del país en las elecciones presidenciales". El argumento fue que iban a perder la presidencial y se tenía que asegurar el triunfo en la jefatura capitalina.

En verdad López Obrador no era algo que él hubiera planeado, el seguía pensando en la gubernatura de Tabasco.

Cárdenas estaba convencido que ni Pablo Gómez, ni Demetrio Sodi aglutinaban a los perredistas.

No había candidato. Se sabía que el ingeniero había vetado a Porfirio Muñoz Ledo, por eso no había un buen aspirante. De todos modos, Porfirio no daba, estaba peleado con medio PRD.

En las encuestas realizadas, los números eran catastróficos, en una de ella el efecto del candidato presidencial Vicente Fox sumado a la de Diego Fernández de Ceballos como candidato del PAN a la jefatura, afortunadamente estaban peleados, pero, Diego la hubiera ganado.

René Bejarano y Rosa Icela decidieron viajar a Tabasco y le soltaron a AMLO: "Hemos pensado que tú seas el candidato a la jefatura capitalina para conservarla".

"¿Y qué dicen los demás? Pues pónganse y acuerdo y lo vemos". De acuerdo a la versión del periodista Alejandro Almazán, López Obrador les dijo que él iba a seguir su gira por mil pueblos.

¿En qué número vas? En 600 contestó.

Este evento se realizó en un restaurante de maricos en el municipio de Paraíso, al norte de Tabasco, en las cercanías donde hoy en día se construye la refinería de Dos Bocas. El periodista comenta que en la primera reunión cuestionó su relación con Bejarano que era pésima y que esas diferencias le harían la vida imposible como candidato y jefe de gobierno. Tuvieron que comprometerse que no harían desmadre y que todos juntos jalarían parejo.

No sorprendió que en la primera encuesta saliera Jesús Silva Herzog del PRI en primer lugar, AMLO en segundo y Santiago Creel del PAN en tercero. El final de la historia se conoce... el tabasqueño arrasó.

