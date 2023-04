La Refinería de Dos Bocas es un proyecto del pueblo

Abril 28, 2023, 07:12 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Abril 28, 2023, 07:12 a.m.

Para disuadir los ataques en contra de la secretaria de energía y de la refinería de Dos Bocas, el senador Alejandro Armenta, aclaró que se trata de un proyecto del pueblo y no es un proyecto político de nadie.

Señaló, que se equivocan quienes afirman que Rocío Nahle, titular de energía, utiliza dicho proyecto para promoción personal, consideró el senador Alejandro Armenta.

El legislador poblano, pide respeto para la funcionaria federal, y que dijo que, es una digna promotora de la soberanía energética.

Ante las críticas de Julen Rementería, vicecoordinador de los senadores del PAN, Alejandro Armenta, salió al paso respecto a la obra de Dos Bocas y de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Dijo, que esta obra no es para la promoción política de nadie porque su destinatario es el pueblo de México.

El senador de Morena, Alejandro Armenta defendió a la funcionaria federal "quien invitó a los integrantes de la Comisión de Energía y de otras comisiones a conocer los avances de la obra, porque es un proyecto en beneficio del pueblo".

El legislador poblano, y fuerte aspirante a la gubernatura de su estado, puntualizó que quienes no acudieron deben ser respetuosos del papel que desempeña Rocío Nahle en ese proyecto como promotora de la soberanía energética.

No son eventos políticos, y especificó que, "si te invitan a que veas como están construyendo Dos Bocas y no vas, para después hablar en contra de una obra que desconoces, pues yo creo que te quita mérito y no te permite ser congruente con una función legislativa, y los que sí asistimos constatamos el avance de la obra", destacó.

El senador Armenta, precisó que la invitación fue para los integrantes de los grupos parlamentarios, entre ellos Ismael García Cabeza de Baca del PAN, Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, Claudia Ruiz Massieu del PRI, Cora Cecilia del PT, Indira Kempis Martínez de Movimiento Ciudadano, Raúl Bolaños Cacho del Verde, amigo Juan Manuel Fósil del PRD, además de los de Morena, Mónica Fernández Balboa, Rocío Abreu, Gloria Sánchez, Ovidio Peralta y Ernesto Pérez Astorga.

El senador poblano, puntualizó que la obra de Dos Bocas, es un ejemplo de la ingeniería mexicana y es un monumento a la creatividad y capacidad de profesionistas de ciencias e ingenieros mexicanos.

Refirió, que Dos Bocas es un monumento a la creatividad y a la capacidad de profesionistas de ciencias e ingenieros en México, encabezados por Rocío Nahle, "mujer profesional que recibe críticas infundadas por parte de la oposición" indicó Alejandro Armenta.

Y en otro asunto, este 30 de abril a las 10:30 horas en el Teatro de la Reforma del puerto de Veracruz, Marcelo Ebrard, aspirante presidencial de Morena, presentará su libro: El Camino de México, con lo que seguramente despejará dudas de su posicionamiento en el estado de Veracruz con vistas a la encuesta en donde saldrá el candidato o candidata. Así las cosas.

