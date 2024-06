La One, Two, Three… En corto

A Ramón Hernández Toledo nadie le dará madruguete

Aprovechando que el líder moral de la Sección 11, Ramón Hernández Toledo, dicen se encuentra no muy bien de salud, algunos funcionarios se alborotaron y andan como locos moviéndose en los centros de trabajo para aplicarle al Tío Moncho el madruguete; no sé qué les pasa a todos esos que se quieren pasar de listos y dicen que el Tío Moncho, les dio el sí, tantos años a su lado y todavía no lo conocen bien, Hernández Toledo, aunque esté convaleciente, postrado en cama, somnoliento, saldrá al estilo del ‘Padrino’, a señalar quien será el ‘Corleone’, que ocupará la silla de secretario general.

Hay quienes sin línea y con mentiras se andan proclamando a los cuatro vientos que son los buenos y que tienen el visto bueno de Don Ramón Hernández Toledo y nada que ver, así que Manuel Toledo Vera y Eleuterio de la Rosa, ‘machetitos quédense en sus vainitas’ estos dos son dicen que están en la misma planilla y operando a espaldas de Ramón y tienen operando en los centros de trabajo a jefes de área, secretarios de trabajo, promoviendo su candidatura e imagen con los trabajadores. Los petroleros por supuesto no se tragan ese cuento que son los buenos para dirigir los destinos de la Sección 11. El proceso de promoción del voto comenzará el próximo lunes primero de julio y terminará el 15 de julio de ese mismo mes; quién ganará sin despeinarse es el candidato de Ramón Hernández, ya que ellos son quienes mueven toda la elección y cuentan los votos a puerta cerrada. Pura farsa el voto libre y secreto.

Manuel Tolera Vera, en su desesperación, ambición para ser el elegido, ya ha sostenido pláticas con los pocos miembros que todavía quedan de la disidencia a quienes ha llamado a la unidad, a cambio de entregarles buenas posiciones en la planilla a esos miembros que más que perder tienen mucho que ganar; Eleuterio de la Rosa está de acuerdo con la negociación hecha por su compañero de fórmula. Ahorita es el estira y afloje y se están dando hasta con la cubeta dentro de la Sección 11, golpes bajos, argüende en grande, promesas lanzadas que nunca le van a cumplir al trabajador.

Según pláticas con trabajadores miembros de la Sección 11 y un alto funcionario que está en el sindicato Nacional, dicen que todavía no hay nada para nadie y que quien está en el ánimo y aprecio de Ramón Hernández Toledo, es Jorge Tadeo Pérez, quien está esperando los tiempos y la decisión que tome su líder Hernández Toledo, según los entrevistados a quienes guardaremos sus nombres por aquello de la grilla que nunca falta en el gremio petrolero, dicen que la mayoría de Trabajadores del sindicato petrolero de la Sección 11, están apoyando a Tadeo Pérez quien a su criterio es el menos malo.

“Los trabajadores del sindicato petrolero, estamos bien ‘jodidos’, pero con Eleuterio de la Rosa, creo yo nos iría peor. Él solo va a buscar venganza rezagada que arrastra desde hace años y tengo la certeza de que nadie lo quiere y me queda claro aquí en el nacional Ricardo Aldana, no lo mira con buenos ojos porque de la Rosa era del equipo de Manuel Limón y Manuel Toledo Vera, le queda muy grande el cargo”, señaló el funcionario nacional.

Grupo Mocasín sin ninguna posibilidad

Quien anda otra vez encampanado para jugar nuevamente la próxima elección en la Sección 11, es Flavio Medina, del Grupo Mocasín, el cual según los que saben y conocen bien su historia, no tiene ninguna oportunidad para llegar a ser secretario general, lo más que llegaría a tener es hacer otra negociación como dicen hizo la vez pasada que era candidato y lo recibió en sus oficinas Ramón Hernández Toledo; la flota que lo apoyaba señalan que Flavio Medina entró muy gallito y que no se dejaría engatusar, pero al salir del recinto su actitud cambió y se comportó manso como un cordero, por eso muchos trabajadores dejaron de seguirlo y no le creen nada, en esa época estaba en el buen ánimo de los petroleros, al final tuvo unos cuantos votos y ganó el Tío Moncho, por eso ahorita que su movimiento está desinflado, al palomeado de Ramón no le hará ni cosquilla.

Como bien lo hemos dicho quién tiene la última palabra y pondrá al nuevo secretario general es el líder moral Ramón Hernández Toledo, aunque sea con su último aliento, video o testamento dará la intrusión de quien será el nuevo secretario general de la Sección 11. Pero como Ramón Hernández Toledo, está más duro que ‘pan de callejón’ ya lo veremos en unos días levantando la mano de su gallo, caballo negro o pinto.