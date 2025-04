Infonavit: ¡la otra veldá!

Mira, compadrito, si algo me prende la mecha más rápido que un volador en Carnaval, es que nos quieran chamaquear con eso de que "la ley cambió, pero tú ni te preocupes, mi rey, todo está mejor". ¡Ajá! Eso dicen mientras te sonríen como vendedor de milagros en la plaza, y tú con la ceja alzada, el café hirviendo y el bolillo a medio mojar. Pero esta vez —y agárrate que ahí te va la sorpresa— parece que el INFONAVIT ahora sí le echó tantita vergüenza al asunto y metió mano dura, no para friegarnos, sino pa´ componer el cochinero.

Y es que ya se sabe, compa: cuando el río suena, es que trae piedras... o créditos impagables. Porque, ¡válgame la Virgen del Carmen!, no hay cosa más angustiosa que un recibo de crédito que no baja ni aunque le reces a todos los santos del calendario.

Pero ahora resulta que congelaron dos millones de créditos más amarrados que tenate de plátanos en el mercado. ¿Qué si es un alivio? ¡Claro que sí! Pa´ mucha gente que ya vivía con el Jesús en la boca y la cartera más flaca que filete de mojarra.

Ahora bien, no faltó el hablador —ese que todo lo sabe porque lo leyó en Facebook— que salió con que "¡el INFONAVIT ya no va a ser de los trabajadores, se lo van a piratear!" Y pues, qué bueno que el Instituto salió como buen trovador a cantar la neta.

Porque, aunque cueste trabajo creerlo, el tripartismo sigue más firme que nevera de paletas en la playa. O sea, que en esa mesa siguen sentados los patrones, los trabajadores y el gobierno, discutiendo como familia disfuncional, pero juntos.

Y eso no es todo, porque ahora, además del chisme del compadre de la CNBV y la tía SHCP que todo lo revisan, se metió la Auditoría Superior de la Federación, como doña Conchita la vecina, que checa si ya lavaste la banqueta y si tus papeles están en regla.

LA LANA DE LA SUBCUENTA SIGUE SIENDO TUYA

Así que, por si alguien quería meterle la mano al cajón, ahora le va a costar más trabajo que meter un volován en bolsa chica. ¡Ya era hora, caray!

Y tú dirás, "¿y a mí qué me cae en la bolsa todo esto?" Pues mucho, primo, porque van a construir medio millón de casitas pa´ los que ganan poquito. Así como lo oyes: 500 mil viviendas bien puestecitas, y no esas que se inundan con la primera norteada o se les cae el techo con el canto del gallo.

Viviendas dignas, como debe ser, porque eso de andar pagando veinte años una casa de tabicón con baño afuera, ya parecía broma cruel escrita por político en campaña.

Y otra cosa que me tiene echando confeti es que los chamacos y la gente que gana el mínimo ahora sí podrán meterse a la jugada, ya sea comprando o rentando con opción a compra. Porque antes, querer casa era como querer una yunta en pleno Malecón: puro sueño guajiro. Pero ahora, con esta ley, parece que ya no van a jugar con la necesidad ajena como si fuera lotería en feria de rancho.

Y aquí entre nos, lo más sabrosón es que tu lana, la de tu subcuenta, sigue siendo tuya, no como esos rumores que andaban diciendo que ya hasta el gobierno la iba a usar pa´ comprar avioncitos de papel.

¡Mentira más gorda que tortilla con doble queso! Tu ahorro no se toca, no se presta, no se desvía. Es tuyo, y punto. Si alguien se quiere pasar de listo, que se agarre, porque ahora sí los están mirando con lupa, y no de las de juguete.

Así que, primo, si vas a criticar, que sea con datos en la mano y no con las ocurrencias del grupo de WhatsApp. Esta nueva ley no es la panacea, pero sí parece una sacudida con sabor a justicia, como cuando llega el frente frío y limpia el cielo de ese calor pegajoso que nomás da ganas de andar en chinga sin hacer nada.

Y si aún no te convence, asómate a lo que viene: un INFONAVIT con cara social, que por fin deja de parecer caja chica de unos cuantos y se convierte en lo que siempre debió ser: una herramienta pa´ que tú y tu gente tengan casa donde echar raíces y hacer mole en domingo.

Así que ya sabes, cuando escuches a uno de esos agoreros decir que "nos están robando el INFONAVIT", dile que la única rapiña que se ve por aquí es la de los chismes mal contados. Porque esta vez, al menos esta vez, la ley suena más a justicia que a trampa.

Y eso, querido lector, ya es ganancia en este país donde hasta las promesas tienen fecha de caducidad más corta que un torito de cacahuate.

